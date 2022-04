GoGo Quinoa ouvre la voie à la réduction du plastique

La nouvelle gamme de céréales à déjeuner de GoGo Quinoa est certifiée Plastique Neutre par rePurpose Global

L’entreprise québécoise créé la première ligne de céréales Plastique Neutre au Canada et élimine 14 tonnes de plastiques grâce à une initiative de durabilité

LAVAL, QUEBEC, CANADA, April 22, 2022 / EINPresswire.com / -- UNE PLANÈTE EN MEILLEURE SANTÉ POUR TOUSGoGo Quinoa est en train de réduire considérablement son empreinte plastique grâce à une action progressive. L’entreprise québécoise est récemment devenue l’une des premières au Canada à se joindre à rePurpose Global, une plateforme et coalition chef de file dans le domaine des actions contre le plastique, qui a comme mission de réduire les déchets et restaurer l’équilibre de la nature. Dans le cadre de cette initiative, GoGo Quinoa a lancé la toute première gamme de céréales Plastique Neutre au Canada, qui a été primée aux Prix Innovation en alimentation du CTAQ et se retrouve parmi les finalistes au Grand Prix canadien des nouveaux produits du CCCD.La Conseillère en développement durable, Amanda Bravo-Mendoza a mené à bien ce projet afin d’améliorer les lignes de production de GoGo Quinoa pour réduire l’empreinte de plastique avec succès, en éliminant près de 14 tonnes de plastique en moins de 2 ans grâce à l’implantation de différentes stratégies spécifiques aux attributs de chaque gamme de produits - une initiative qui, en plus de réduire grandement la quantité de plastique, permet de couper dans l’utilisation d’énergies fossiles pour créer ces plastiques, diminuant ainsi les émissions de gaz à effet de serre.« J’ai, depuis longtemps, une grande passion pour la protection de l’environnement et j’ai décidé qu’il était temps de prendre nos responsabilités en réduisant notre empreinte de plastique avec une série d’initiatives écologiques innovantes et novatrices. J’espère que notre travail et nos succès pourront aider à garder la planète en santé, tout en inspirant d’autres entreprises similaires en leur faisant réaliser ce qui est possible. C’est seulement la pointe de l’iceberg écologique pour ce qu’on souhaite faire chez GoGo Quinoa! » – Amanda Bravo-Mendoza, Conseillère en développement durable chez GoGo QuinoaÀ l'échelle mondiale, environ 70 % des déchets plastiques qui s'échappent chaque année dans l'environnement marin sont des emballages en plastique et, au Canada, seulement 9 % environ du plastique qui se retrouve dans nos bacs de recyclage est recyclé. La production de plastique a atteint 311 millions de tonnes métriques à l'échelle mondiale en 2014. On s'attend à ce que ce chiffre double avant 2030 et quadruple d'ici 2050.Après une recherche en profondeur et des discussions avec un grand nombre de fournisseurs, l’équipe de GoGo Quinoa a réussi une transition importante vers des emballages écologiques :- L’emballage de plastique de la gamme de biscuits de GoGo Quinoa a été remplacé par un film de cellulose certifié compostable à la maison, qui est dérivé de pulpe de bois renouvelable et récolté de façon durable, géré par le Forestry Stewardship Council (FSC).- Ce même emballage compostable est maintenant utilisé pour toute la gamme de Puffs et la gamme de céréales de GoGo Quinoa pour les Fermes Lufa.- L’emballage de plastique utilisé pour les emballages de pâtes GoGo Quinoa a été remplacé par des boîtes de carton recyclable, rendu possible grâce à un investissement dans du nouvel équipement qui emballe directement les pâtes dans des boîtes qui sont faites de fibres recyclées à 100 % lorsque possible.GoGo Quinoa lance la toute première gamme de céréales Plastique Neutre en collaboration avec rePurpose GlobalPRENDRE ACTION DE MANIÈRE PROGRESSIVE, PLUTÔT QUE D’ÊTRE DANS UNE OPTIQUE DE PERFECTION PARALYSANTEGoGo Quinoa, dont la mission est de contribuer à un monde en meilleure santé, en produisant des produits alimentaires naturels, nutritifs et écoresponsables, a lancé une nouvelle gamme de céréales certifiée Plastique Neutre, une première au Canada.En se joignant à la mission de rePurpose Global, l’entreprise contribue à financer la revalorisation des déchets de plastique dans la nature. En 2021, rePurpose Global a retiré 14 millions de livres (6,35 millions de tonnes) de déchets de plastiques, qui seraient autrement restés dans la nature pour des siècles, grâce à 11 projets d’impact, à travers 3 continents en partenariat avec plus de 200 différentes marques dans 16 pays.« Nos employés ont voté pour soutenir un projet de gestion des déchets à Bogota, en Colombie » mentionne Martin Bilodeau, Fondateur de GoGo Quinoa. « En décidant d’être Plastique Neutre, nous nous attaquons non seulement au problème du manque de financement de 30 milliards par année dans la chaîne d’approvisionnement du recyclage mondial, mais nous devenons aussi une source de revenus cruciale pour plus de 3 000 travailleurs du secteur des déchets et leurs familles en Colombie. »Ce projet d’impact ramassera l’équivalent en poids du plastique dérivé des opérations de la gamme de céréales de GoGo Quinoa et traitera les déchets difficiles à recycler qui ont une valeur trop faible pour être retirés de l’environnement, tels que les emballages de chocolat, les sacs de chips et autres articles flexibles similaires.À propos de GoGo QuinoaGoGo Quinoa (Cie 2 Ameriks) transforme plus de 60 produits biologiques, sans allergènes à base de plantes, de quinoa et d'autres grains et légumineuses (chia, amarante, sarrasin, lentilles, pois chiches). L'entreprise, qui occupe une usine de 45 000 pieds carrés à Laval, Québec, est certifiée SQF et biologique (Ecocert Canada) et a récemment rejoint rePurpose Global, une plateforme de crédit plastique qui permet aux marques de réduire leur empreinte plastique. Pour plus d'informations, visitez gogoquinoa.com.