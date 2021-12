GoGo Quinoa devient Plastique Neutre pour lutter contre la pollution plastique

La nouvelle gamme de céréales à déjeuner de GoGo Quinoa est certifiée Plastique Neutre par rePurpose Global

Notre mission a toujours été d'offrir une expérience produit de haute qualité tout en créant un impact sur la société. Nous poursuivons cette mission en luttant pour un environnement plus propre.” — Clara Cohen, cofondatrice de GoGo Quinoa

LAVAL, QUéBEC, CANADA, December 2, 2021 / EINPresswire.com / -- GoGo Quinoa, dont la mission est de contribuer à un monde plus sain en créant des produits alimentaires naturels, nutritifs et écoresponsables, lance une nouvelle gamme de céréales à déjeuner certifiée Plastique Neutre. L’entreprise s'est jointe à la mission de rePurpose Global en contribuant au financement de la récupération et transformation de déchets plastiques qui se retrouvent dans la nature. Cet engagement de GoGo Quinoa fait partie d'une stratégie d'action plus large en matière de gestion des déchets plastiques qui comprend la récente transition de leur sachet de biscuits en plastique vers un matériel entièrement compostable à domicile et le remplacement des emballages de pâtes en plastique par des boîtes en carton recyclable.En 2020, rePurpose Global a récupéré plus de 1,9 million de livres de déchets plastiques grâce à 11 projets d’impact sur 3 continents. « Les employés de GoGo ont voté pour soutenir un projet de gestion des déchets à Bogotá, en Colombie », a déclaré Clara Cohen, cofondatrice de GoGo Quinoa. Ce projet d'impact collectera le poids équivalent de plastique issu de l’exploitation de leur ligne de céréales et traitera les déchets difficiles à recycler qui auraient autrement une valeur trop faible pour être récupérés de l'environnement, tels que les emballages de chocolat, les sacs de chips et les articles d'emballage souple similaires.« Nous avons vu la quantité dévastatrice de déchets générés chaque jour par l'industrie alimentaire, donc pour nous, l'urgence de cette crise était impossible à ignorer et nous avons décidé d'intensifier nos actions en prenant des mesures immédiates. Au Canada seulement, plus de 3,3 millions de tonnes de plastique finissent dans les sites d'enfouissement chaque année et seulement 9 % sont recyclés. Il n'y a pas de solutions parfaites pour le moment, mais en prenant ces engagements aujourd'hui, nous espérons créer un changement significatif en contribuant à résoudre une situation urgente pour notre planète. C'est pourquoi la certification Plastic Neutre nous a semblé être la solution idéale pour avoir un impact immédiat pour réduire la pollution plastique. » a ajouté Clara Cohen.L'engagement social de GoGo Quinoa remonte à ses tout débuts, en étant la première entreprise à appliquer des pratiques de commerce équitable pour le quinoa au Canada. « Notre mission a toujours été d'offrir à nos clients une expérience produit de la plus haute qualité tout en créant un impact profond sur la société. Et aujourd’hui, nous poursuivons cette mission en luttant pour un environnement plus propre », a affirmé Clara Cohen.« La protection de l'environnement est au cœur de la mission de GoGo Quinoa. C'est tellement rafraîchissant de les voir repousser les limites de la lutte contre le problème des déchets plastiques. Les marques avant-gardistes comme GoGo Quinoa sont ce dont notre planète a besoin. Nous espérons que cette initiative pionnière poussera davantage de marques à assumer la responsabilité de leurs propres déchets plastiques », a déclaré Aditya Siroya, cofondateur et directeur de l’impact environnemental de rePurpose Global.À propos de GoGo QuinoaGoGo Quinoa (Cie 2 Ameriks) transforme et importe plus de 60 produits biologiques sans allergènes, à base de plantes, de quinoa, d’avoine, d’amarante et d'autres grains et légumineuses. L'entreprise occupe une usine de 45 000 pieds carrés située à Laval, certifiée SQF, biologique (Ecocert Canada) et a récemment adhéré à rePurpose, une plateforme de crédit plastique supportant les entreprises dans la réduction de leur empreinte plastique sur l'environnement. Pour plus d'informations, visitez gogoquinoa.com À propos de rePurpose GlobalrePurpose Global est la première plateforme de crédit plastique au monde, dédiée à rendre l'action environnementale accessible aux entreprises du monde entier qui souhaitent s’impliquer. Leur solution centralisée permet à quiconque de devenir Plastique Neutre en finançant des projets de gestion et d'atténuation des déchets plastiques dans le monde entier.Depuis sa création, rePurpose Global a eu un impact environnemental dans 26 pays et auprès de plus de 170 marques, allant des PME émergentes aux entreprises mondiales Fortune 500. Ce faisant, la coalition a eu un impact positif dans la vie de plus de 9 500 travailleurs marginalisés de l’industrie des déchets et membres de leur communauté dans le monde entier.Regardez cette vidéo d'introduction de 4 minutes ou visitez www.business.repurpose.global.