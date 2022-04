Vidéo 2 de la websérie du CQRHT soulignant des initiatives RH fructueuses au sein d'entreprises touristiques québécoises

Sur la route du Québec pour soutenir l'industrie

LONGUEIL, QUéBEC, CANADA, April 19, 2022 / EINPresswire.com / -- Dans le but d’inspirer les entreprises à poser des actions concrètes en matière de main-d’œuvre, le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) propose, tout au long du printemps et au début de l'automne 2022, une série de vidéos mettant en vedette des établissements touristiques des quatre coins du Québec. Les histoires à succès présentées sont la preuve que les expériences vécues par des employés peuvent avoir un impact tangible sur l’attractivité et la rétention de la main-d’œuvre.Les entreprises touristiques en vedette ont suivi le parcours de formation bimodal (en ligne et en groupe de codéveloppement) Positionnement employeur, développé par le CQRHT. Grâce à ce dernier, de nombreux gestionnaires ont appris à définir leurs forces distinctives en tant qu’employeurs et à les communiquer efficacement pour améliorer leur recrutement et la mobilisation de leurs employés.Des actions qui rapportent aux entreprisesPour le CQRHT, le positionnement employeur est un des piliers du processus de rétention et d’attraction de personnel. « Grâce à ces témoignages sur les résultats concrets induits par la formation prodiguée par le CQRHT, les acteurs du milieu pourront être conscientisés sur l’importance d'offrir une expérience employé forte de sens, mentionne madame Béatrice Javaudin, directrice des communications. Ces histoires à succès, partagées dans les vidéos, mettront en lumière des solutions ou des approches novatrices. Nous souhaitons que celles-ci inspirent d'autres entrepreneurs touristiques québécois ! »À l’aventure : deuxième vidéo tournée aux îles-de-la-MadeleineDans ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre de Marie-Claude, copropriétaire du Café de la Grave aux Îles-de-la-Madeleine. Elle prouve que parfois, des actions RH très simples font une grande différence. La transparence, l’esprit de collaboration et une expérience de travail extraordinaire permettent au Café de la Grave de recruter efficacement et de fidéliser ses employés.Découvrez ses astuces et plongez dans l’aventure dès maintenant en visionnant l’épisode 02 : Cliquez ici pour le visionner Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du ministère du Tourisme (MTO).« Allons à la rencontre des meilleures pratiques RH en tourisme, mises en place par des entreprises touristiques des quatre coins du Québec ! Nous souhaitons inspirer les acteurs de l’industrie afin que l’expérience employé soit une priorité. Cette vitrine particulière est offerte avec le soutien du MTO afin que les entreprises touristiques partagent leurs astuces et qu’elles témoignent sur le processus qui les a amenées à bâtir avec succès leur positionnement employeur! »Xavier Gret, Directeur général du CQRHTLe CQRHT participe activement à la recherche et la concrétisation de solutions pour mitiger les enjeux de rareté de main-d’œuvre de son industrie. La formation interactive en ligne du CQRHT est disponible sous l’onglet compétences et formation du cqrht.qc.ca. Contactez Philippe, coordonnateur des services à la clientèle du CQRHT, pour des informations sur les cohortes et les capsules asynchrones faciles d’accès en tout temps !Depuis 25 ans, le CQRHT travaille en collaboration avec les partenaires de l’industrie touristique, soit le milieu associatif, les syndicats et les entreprises touristiques. Notre mission : Assurer une surveillance vigilante de l’évolution de la main-d’œuvre en tourisme et favoriser la concertation de tous les partenaires afin d’arriver à des consensus qui permettront de poser des actions communes et structurantes pour relever les défis RH de l’industrie touristique. Le CQRHT est le comité sectoriel de main-d’œuvre de l'industrie touristique.- 30 –Sources :Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT)Renseignements : Béatrice Javaudin, directrice des communicationsTéléphone : 450 651-1099, poste 222Cell. : 514 803-7977Courriel : beatrice.javaudin@cqrht.qc.ca