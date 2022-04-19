اتفاقية بين الاتحاد لائتمان الصادرات و"مجموعة ترمينوس" لتعزيز مشاريع البنية التحتية الرقمية محلياً وعالمياً
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, April 19, 2022 /EINPresswire.com/ --
Signing the MOU, (from left to right) Lance Wang, Vice President of Terminus Group, and Massimo Falcioni, CEO of ECI together with officials from both companies
وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع مجموعة ترمينوس، شركة دولية رائدة في تقديم الحلول الذكية في مجال الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) وشريك أول رسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي، لتعزيز مشاريع البنية التحتية الرقمية والتجارية للشركة في دولة الإمارات ودعم نموها وتوسعها في أسواق جديدة.
وتهدف الاتفاقية، التي وقعها ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ولانس وانج، نائب رئيس مجموعة ترمينوس، إلى فهم التحديات وتلبية الاحتياجات الحالية من خلال تقديم حلول حماية الائتمان التي من شأنها تسهيل حصول مجموعة ترمينوس على التمويلات اللازمة لدعم مشاريع البنية التحتية للمجموعة في دولة الإمارات والمشاريع المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وسيلعب التأمين التجاري الذي تقدمه الاتحاد لائتمان الصادرات دوراً حيوياً في الحد من المخاطر المحتملة التي قد تواجه المجموعة خلال عملها في دولة الإمارات أو عند الدخول في أعمال تنافسية جديدة.
كما تبحث مجموعة ترمينوس مع شركائها الاستراتيجيين في دولة الإمارات فرص جلب الخبرات الابتكارية والتصنيعية ذات المستوى العالمي إلى الدولة من خلال إنشاء مركز للابتكار وموقع للتصنيع، فيما تسعى الاتحاد لائتمان الصادرات إلى توفير حلول متوسطة وطويلة الأجل مثل تأمين ائتمان المشتري / تمويل المشاريع وتأمين الاستثمار الأجنبي لضمان نمو مشاريع مجموعة ترمينوس.
يأتي هذا التعاون تماشيا مع استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة لتحويل الشبكة الصناعية لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى قطاع تنافسي عالمي ومنتج ومستدام ولزيادة قيمتها الوطنية المضافة (ICV)، وبالتالي ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعات المستقبلية، وتعزيز سمعة المنتجات الصناعية الإماراتية من خلال تعزيز الصادرات للأسواق العالمية.
وبهذه المناسبة، قال ماسيمو فالسيوني: "تدعم الاتحاد لائتمان الصادرات المشاريع التي تسرع التحول الرقمي، حيث إن استراتيجيتنا قائمة في جوهرها على التطوير المستمر والابتكار، وهو ما ينعكس في نموذج التصنيف الائتماني الأول من نوعه الذي نتبناه والقائم على الذكاء الاصطناعي، وإطلاقنا لخدمة "حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة"، وكذلك تعاوننا مع الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا لتسهيل إجراءات التجارة وتمويل المشاريع. ومن خلال التعاون مع مجموعة ترمينوس الرائدة عالميًا في التكنولوجيا الرقمية، فإننا نساهم في تسريع التجارة غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تقديم أحدث الحلول الرقمية ".
وعقب توقيع الاتفاقية، قال متحدث باسم مجموعة ترمينوس: "لا أبالغ في التشديد على أهمية البنية التحتية الرقمية للاقتصادات الناشئة، والتي ستجلب في المستقبل العديد من الفرص الجديدة التي لا يمكننا تخيلها حتى الآن وهذا هو التقدم الذي تحققه التكنولوجيا من خلال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والتطورات التكنولوجية الأخرى. أولئك الذين يمكنهم مواكبة هذه التغيرات هم فقم من سيضمن الاستدامة في عالم تحركه التكنلوجيا."
وأضاف: "في إكسبو 2020 دبي، تمكنا من أن نعرض للعالم تقنيتنا المبتكرة - بدءًا من تطوير روبوت أوبتي البرتقالي و152 روبوت ذا خدمة مؤتمتة، وصولاً إلى منصة أي آي سيتي الخاصة بنا. ومن خلال هذا التعاون الجديد مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، نعتقد أنه يمكننا إحراز تقدم كبير في تحقيق رؤيتنا لإنشاء عالم ذكي ومترابط وتحسين جودة حياة العديد من الأشخاص باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للأشياء."
بالإضافة إلى ذلك، تتيح الاتفاقية وصول الشركة الأم في مجموعة ترمينوس، مجموعة إيفربرايت الصينية المملوكة للدولة، والتي ستكون المستثمر في مركز الابتكار والمصنع، إلى التغطية التأمينية التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات. وقد كانت مجموعة إيفربرايت الصينية قد وقعت شراكة استراتيجية خلال زيارة الرئيس الصيني لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2018.
حصلت مجموعة ترمينوس على لقب الشريك الأول لإكسبو 2020 دبي ودخلت في اتفاقية طويلة الأجل في دستركت 2020 تماشياً مع مسيرة النجاح والابتكار التي ستعقب هذا الحدث. وقد نشرت أكثر من 150 روبوتًا قابلًا للبرمجة - بما في ذلك أوبتي، أحد تمائم إكسبو 2020 - للتفاعل مع الزوار خلال الحدث الضخم الذي استمر ستة أشهر.
وباعتبارها مجهزة بميزات مثل شاشات اللمس المتعددة، وإمكانية استخدام شبكة 5G، ورسم خرائط الكائنات المدعومة بالذكاء الاصطناعي واكتشاف الأشياء، قامت الروبوتات بالعديد من المهام مثل الترحيب بالزوار، ومساعدتهم في توصيل الطعام والمشروبات وخدمات الضيافة عبر شاشات خاصة.
Vince Ang
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