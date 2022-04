Enriquecimiento ilícito: Una guía sobre las leyes que abordan los activos de procedencia inexplicable - en español

La traducción del libro ofrece las mismas características que la versión inglesa completamente gratis La versión en español de este libro ayudará a los legisladores y a los profesionales del mundo hispanohablante a aplicar la legislación sobre el enriquecimiento ilícito para perseguir el producto de la corrupción y otros delitos graves. El libro está repleto de gráficos y cuadros útiles para ayudar a los profesionales a entender y aplicar mejor las leyes de enriquecimiento ilícito.

El libro de acceso abierto, Enriquecimiento ilícito: una guía sobre las leyes que abordan los activos de procedencia inexplicable, está disponible en español.

Una importante contribución al esfuerzo internacional de detectar, sancionar y, eventualmente, prevenir la corrupción, así como otros delitos financieros "yendo a por el dinero".” — Sandra Comesaña, Hengeler Mueller

Nos complace anunciar que nuestro libro de acceso abierto, Enriquecimiento ilícito : una guía sobre las leyes que abordan los activos de procedencia inexplicable de Andrew Dornbierer, ya está disponible en español.El libro explora el rápido crecimiento de la legislación sobre enriquecimiento ilícito (activos de procedencia inexplicable) en todo el mundo y su uso para combatir la corrupción y recuperar activos obtenidos ilícitamente.Al igual que la versión original en inglés, se trata de una publicación revisada por pares que puede leerse, descargarse y compartirse libremente desde illicitenrichment.baselgovernance.org *Abordando los activos de procedencia inexplicable en el mundo hispanohablante*Muchos países de habla hispana han redactado e introducido legislación sobre enriquecimiento ilícito para perseguir la corrupción. Esta legislación es bastante frecuente en Sudamérica y Centroamérica, donde 25 países ya han promulgado algún tipo de ley al respecto.Mientras que algunos países han tenido éxito en el uso de estas leyes –como Argentina y México–, otros parecen dubitativos en hacerlas cumplir en todos los casos. De hecho, la mayoría de estos países nunca han utilizado sus leyes.Este es un problema común en todo el mundo. ¿Por qué? Una de las razones es que no se cuenta con una cantidad significativa de comentarios y guías sobre cómo redactar, investigar, judicializar y dictar fallos en virtud de estas leyes.Esta versión en español de Enriquecimiento ilícito proporcionará una orientación muy necesaria para las agencias de orden público de habla hispana de todo el mundo. Se espera que también ofrezca conocimientos básicos para los especialistas con respecto a la investigación, el enjuiciamiento y los fallos en virtud de estas leyes.*El desafío de traducir los conceptos, las leyes y la práctica*La traducción de este libro de inglés a español estuvo a cargo de Pantoglot Ltda., líder en el sector de la traducción en Sudamérica, con sede en Bogotá, Colombia. Adicionalmente, la persona encargada de revisar la versión traducida fue Sandra Comesaña, miembro de Hengeler Mueller , bufete especializado en delitos económicos y empresariales, destacado a nivel internacional, con sede en Alemania. Comentando la experiencia, indicó:“La obra de Andrew Dornbierer y el Basel Institute sobre "Enriquecimiento Ilícito" supone una importante contribución al esfuerzo internacional de detectar, sancionar y, eventualmente, prevenir la corrupción, así como otros delitos financieros "yendo a por el dinero". La guía práctica que ofrece el libro sobre la recuperación de activos en más de 100 jurisdicciones constituye una herramienta inestimable para profesionales tanto del sector privado como del público, así como para académicos, que ahora por fin está disponible en español, facilitando el acceso a particulares e instituciones específicamente en el mercado español y latinoamericano.Hengeler Mueller agradece haber tenido la oportunidad de contribuir a la versión en español. Hengeler Mueller asesora regularmente a clientes internacionales en diversos asuntos que implican complejas cuestiones de recuperación de activos multi-jurisdiccionales, tanto en solitario como en colaboración, especialmente, con los miembros de su red Best Friends compuesta por los principales despachos independientes de Europa."El apoyo gratuito para la revisión de la traducción fue facilitado por The Academy of Financial Crime Litigators, un centro global independiente y no partidista que da forma y hace avanzar las prácticas de litigio de delitos financieros con miras al futuro.*Acerca del libro*Publicado en inglés por el Basel Institute on Governance en junio de 2021, Enriquecimiento ilícito del Senior Asset Recovery Specialist Andrew Dornbierer, presenta:- Un amplio análisis de la jurisprudencia y casos de todo el mundo- Cuadros, diagramas de flujo y gráficos que explican los conceptos clave- Análisis de preguntas e impugnaciones comunes- Contribuciones de profesionales de todo el mundo, incluido un análisis de la introducción y evolución del delito de enriquecimiento ilícito en Perú por parte del Dr. Alcides Chinchay, fiscal supremo del Ministerio Público de Perú.- Anexo 1: una colección de leyes de 103 jurisdicciones, también en forma de base de datos en línea (en inglés)- Anexo 2: una guía paso a paso de investigaciones financieras y análisis del estado de origen y aplicación de fondos para respaldar los casos de enriquecimiento ilícito (en inglés)El desarrollo y la publicación de este libro sobre enriquecimiento ilícito estuvo a cargo del Basel Institute on Governance a través del International Centre for Asset Recovery, con el apoyo investigativo de la NYU School of Law.*Dónde encontrarlo*Puede encontrar la versión en línea en: illicitenrichment.baselgovernance.org. Promovemos su reutilización e intercambio bajo una licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.El libro también está disponible para imprimirse a precio de coste en Amazon en todo el mundo.