"Un saut dans l'univers" Exposition d'art contemporain et numérique de l'artiste Cesare Catania hébergée dans Spatial

Il sera possible d'admirer plus de 40 œuvres d'art, y compris des œuvres NFT et numérisées, le tout dans une seule galerie, hébergée par le Spatial Métaverse

PARIS, FRANCE, April 16, 2022 /EINPresswire.com/ -- L'attente est forte ces jours-ci pour la prochaine exposition d'art de l'artiste Cesare Catania.

Après le succès remporté à l'occasion de la présentation de son premier NFT à Venise le 2 avril, l'artiste italien Cesare Catania inaugurera officiellement le 4 mai l'exposition d'art contemporain et numérique intitulée « Un saut dans l'univers ». À partir du 4 mai 2022 à 18h30, il sera possible d'admirer plus de 40 œuvres d'art, y compris des œuvres NFT et numérisées, le tout dans une seule galerie, hébergée par le Spatial Metaverse. En accédant virtuellement à l'exposition, le visiteur vivra une expérience totalement immersive qui lui permettra d'entrer en contact avec

œuvres de l'Artiste et d'interagir directement et immédiatement avec les autres invités qui seront

présents en même temps sur la plateforme.

"Cette exposition se veut un point de passage du monde réel vers le Métaverse, une manière de valoriser les émotions du visiteur à travers l'art numérique sans dénaturer l'art traditionnel" explique ainsi Cesare Catania.

Avec la possibilité de construire son propre avatar, le visiteur accédera à l'exposition personnelle de Cesare Catania et pourra découvrir son art, qui allie tradition, innovation et technologie. En effet, l'artiste parvient à maintenir sa propre reconnaissabilité à travers les différentes techniques utilisées, une recherche constamment attentive aux langages contemporains les plus récents.

"Un saut dans l'univers" sera présenté à la presse le jeudi 21 avril 2022, de 11h à 15h, à la Cesare Catania Art Gallery de Milan, Via del Progresso 16, lors d'une journée de presse consacrée à ce projet unique et innovant, qui allie art et technologie contemporains, réalité tangible et univers virtuel.

Ci-dessous le lien officiel de l'exposition :

https://www.cesarecatania.eu/fr/expositions-d-art-contemporain/digital-art-exhibition-2022/



"Un saut dans l'univers"

Métaverse sur Spatial - https://spatial.io/

Ouverture officielle le mercredi 4 mai 2022

Horaires dépendant du pays et de la ville à partir de laquelle le visiteur se connectera :

- Italie, France, Espagne et tous pays GMT+2 : inauguration à partir de 18h30

- New York et tous pays GMT-4 : inauguration à partir de 12h30pm (EST)

- Dubaï et tous pays GMT+4 : à partir de 20h30

- Bombay et tous pays GMT+ 5h30 : inauguration à partir de 00h00

Comment accéder à l'exposition :

1) Inscrivez-vous sur le site Spatial - https://spatial.io/ avec votre compte privé

2) Si vous le souhaitez, créez votre propre avatar personnalisé en suivant les instructions sur le site

(la création de votre propre avatar personnalisé n'est pas obligatoire pour visiter l'exposition)

3) Connectez-vous au lien direct de l'exposition

https://bit.ly/3Kt94IN

ou simplement chercher

"Cesare Catania Art Gallery" dans la barre de recherche du métaverse spatial

