Submit Release
News Search

There were 844 press releases posted in the last 24 hours and 187,097 in the last 365 days.

Genesis Bank Coin (GBC)

Genesis Bank Coin

KÜRESEL BANKA PARASI

Özgürlük senin, elinden kayıp gitmesine izin verme”
— Y. Atar
ISTANBUL, TURKEY, April 13, 2022 /EINPresswire.com/ -- Genesis Bank Coin (GBC) dünyadaki herkese anında, sıfıra yakın maliyet ile, ödemeleri sağlayan eşler arası bir Crypto para birimidir. Genesis Bank Coin (GBC), herhangi bir merkezi otorite olmadan tamamen merkezi olmayan, ağı güvence altına alan ve bireyleri kendi mali durumlarını kontrol etmeleri için güçlendiren açık kaynaklı küresel bir ödeme ağıdır.

Genesis Bank Coin (GBC) küresel ölçekte ödemeler için en çok kullanılan sanal para birimi olmak amacıyla oluşturulmuştur. Bitcoin'in blok yüklemesi için 10 dakika beklemek yerine, Genesis Bank Coin her 60 saniyede bir blok işleyecek şekilde işlem yapmaktadır. Bu Genesis Bank Coin'in (GBC) işlemleri Bitcoin'e kıyasla çok daha hızlı bir şekilde doğrulamasına izin verecektir.

Genesis Bank Coin (GBC) diğer önde gelen matematik tabanlı para biriminden daha hızlı işlemler, onay süresi ve gelişmiş depolama verimliliği sunar.

Genesis Bank Coin (GBC) kullanıcıların herhangi bir teknik bilgi gerektirmeyen çeşitli ticaret işlemlerini gerçekleştirmelerini kolay bir süreç haline getiren, ödemeler için kendi Uygulamalarını geliştirerek işlemi daha hızlı ve daha güvenli hale getirdi. Bu da madeni paralarının serbest akışını kolaylaştıracaktır.

Genesis Bank Coin (GBC) ekibi, kullanıcıları için güvenli bir cüzdan oluşturdu, böylece kayıtlı kullanıcılar dünyanın herhangi bir yerinden paralarına erişebiliyor.

Genesis Bank Coin'in (GBC) toplam arzı 90.000.000 adetle limitlidir.

Kayıt olmak için https://genesisbankcoin.io/ adresini ziyaret edebilirsiniz .

Aysel YILDIZ
Genesis Digital Payments Trust
+1 302-844-0177
support@genesisbankcoin.io
Visit us on social media:
Facebook
Twitter
Other

You just read:

Genesis Bank Coin (GBC)

Distribution channels: Banking, Finance & Investment Industry


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more
MEET OUR APP
FOR iOS + ANDROID

Don’t miss any breaking news!

Get the EIN Presswire App

Power your mobile with the latest breaking news by country, US state or industry.