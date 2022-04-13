Genesis Bank Coin (GBC)
KÜRESEL BANKA PARASI
Özgürlük senin, elinden kayıp gitmesine izin verme”ISTANBUL, TURKEY, April 13, 2022 /EINPresswire.com/ -- Genesis Bank Coin (GBC) dünyadaki herkese anında, sıfıra yakın maliyet ile, ödemeleri sağlayan eşler arası bir Crypto para birimidir. Genesis Bank Coin (GBC), herhangi bir merkezi otorite olmadan tamamen merkezi olmayan, ağı güvence altına alan ve bireyleri kendi mali durumlarını kontrol etmeleri için güçlendiren açık kaynaklı küresel bir ödeme ağıdır.
— Y. Atar
Genesis Bank Coin (GBC) küresel ölçekte ödemeler için en çok kullanılan sanal para birimi olmak amacıyla oluşturulmuştur. Bitcoin'in blok yüklemesi için 10 dakika beklemek yerine, Genesis Bank Coin her 60 saniyede bir blok işleyecek şekilde işlem yapmaktadır. Bu Genesis Bank Coin'in (GBC) işlemleri Bitcoin'e kıyasla çok daha hızlı bir şekilde doğrulamasına izin verecektir.
Genesis Bank Coin (GBC) diğer önde gelen matematik tabanlı para biriminden daha hızlı işlemler, onay süresi ve gelişmiş depolama verimliliği sunar.
Genesis Bank Coin (GBC) kullanıcıların herhangi bir teknik bilgi gerektirmeyen çeşitli ticaret işlemlerini gerçekleştirmelerini kolay bir süreç haline getiren, ödemeler için kendi Uygulamalarını geliştirerek işlemi daha hızlı ve daha güvenli hale getirdi. Bu da madeni paralarının serbest akışını kolaylaştıracaktır.
Genesis Bank Coin (GBC) ekibi, kullanıcıları için güvenli bir cüzdan oluşturdu, böylece kayıtlı kullanıcılar dünyanın herhangi bir yerinden paralarına erişebiliyor.
Genesis Bank Coin'in (GBC) toplam arzı 90.000.000 adetle limitlidir.
Kayıt olmak için https://genesisbankcoin.io/ adresini ziyaret edebilirsiniz .
Aysel YILDIZ
Genesis Digital Payments Trust
+1 302-844-0177
support@genesisbankcoin.io
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