Mai est Le Mois de la Sensibilisation à la Sécurité à Moto – Faisons attention les uns aux autres

Faisons attention les uns aux autres revient en tant que thème du mois de mai, Mois de la sensibilisation de la sécurité à moto, promu par CMC.

Sous ce casque, derrière cette visière, se trouve une personne. Un motocycliste. Un ami que vous n’avez pas encore rencontré. Faisons tous attention les uns aux autres.” — Chris Bourque, président du conseil d’administration de la CMC

FOREST, ONTARIO, CANADA, April 28, 2022 / EINPresswire.com / -- Faisons attention les uns aux autres revient en tant que thème du mois de mai, Mois de la sensibilisation de la sécurité à moto, promu par la Confédération motocycliste du Canada (CMC) « Notre objectif est de rappeler à tous que les motos reviennent en force sur nos routes et nos sentiers, et que nous avons tous la responsabilité d’aider chacun à demeurer en sécurité », a déclaré Chris Bourque, président du conseil d’administration de la CMC. « Nous voulons toujours que tout le monde soit en sécurité. Chaque printemps, nous profitons de cette occasion pour encourager les habitudes de conduite sécuritaires de tous les motocyclistes, et de tous les usagers de la route. »L’intérêt pour le motocyclisme a considérablement augmenté au cours des deux dernières années. Les ventes de tous les types de motocyclettes ont augmenté de 8,45 % en 2021. Les ventes de vélo de route ont augmenté de 18,1 % l’année dernière, après un bond encore plus important en 2020. Les confinements ont généré des ventes pour ce qui pourrait être considéré comme la forme absolue de voyage et de loisirs avec « distanciation sociale ».La présence de nouvelles motos signifie qu’il y a beaucoup de motocyclistes nouveaux et de retour. « Cette année, les motocyclistes jeunes et jeunes de cœur sont une cible de choix pour les messages de sécurité », a expliqué M. Bourque. « Que vous commenciez à pratiquer ce sport ou que vous y reveniez après un long moment, nous souhaitons que les motocyclistes soient conscients de tout ce qu’ils peuvent faire pour accroître leur sécurité. »Cela comprend quelques conseils de base : Entraînez-vous. Mettez vos compétences en pratique. Développez des habitudes de conduite sécuritaires. Roulez dans les limites de vos compétences et en fonction des conditions météorologiques. Ce sont les meilleurs moyens de vous assurer que vous pouvez profiter en toute sécurité de tous les plaisirs du motocyclisme. Il existe de nombreuses excellentes ressources disponibles pour les motocyclistes, dont sur le site Web de la CMC (motocyclisme.ca). Accédez à des formations de niveau de base et avancée offertes par des écoles et des instructeurs certifiés. Prenez le temps de vous familiariser avec votre engin.Si vous n’avez pas roulé depuis un certain temps, entrez en relation avec un motocycliste expérimenté et suivez ses conseils et astuces. Habituellement, les motocyclistes expérimentés partagent leurs connaissances avec générosité. N’hésitez pas à demander de l’aide. Ils peuvent vous rappeler qu’au début du printemps, il y a souvent du gravier et des débris laissés sur les routes pendant l’hiver, ce qui peut rendre les virages, les freinages et les arrêts plus difficiles. Sans oublier PTEETT : portez tout l’équipement en tout temps. Il est indispensable de porter le bon équipement de sécurité et les vêtements appropriés pour tous les motocyclistes.Conjointement avec Faisons attention les uns aux autres, la campagne de cette année présente le visage de motocyclistes pour insister sur le fait que lorsque vous croisez une moto, sur la route ou dans un sentier, vous croisez une personne. Bourque a ajouté : « Sous ce casque, derrière cette visière, se trouve une personne. Un motocycliste. Un ami que vous n’avez pas encore rencontré. Faisons tous attention les uns aux autres. »La campagne du Mois de la sensibilisation de la sécurité à moto est principalement présentée sur les médias sociaux par des clubs et des organismes de partout au Canada, et par des médias imprimés et en ligne qui soutiennent la cause. Cette année, il existe de nouveaux outils qui permettent à des personnes, à des entreprises et à des organismes de montrer leur soutien et de traiter de la cause. Des filtres, des cadres et des autocollants qui contiennent des messages courts et la marque de la campagne sont disponibles sur Instagram, Facebook et TikTok. Ils peuvent être ajoutés aux photos de profil ou à votre photo préférée de votre moto, et affichés pour montrer votre soutien à la sécurité à moto. En utilisant ces outils, vous rappelez également à vos amis, à votre famille et à vos abonnés de faire de même. Avec l’aide de la communauté des motocyclistes, nous espérons atteindre le plus grand nombre possible de personnes grâce à cet effort incroyable.Attention! Conseils pour une meilleure conduiteOn rappelle aux automobilistes de faire attention aux motos sur la route. Mai est le début de la saison de pointe des motocyclistes. Il y a donc plus de motos dans nos rues publiques, nos routes de campagne et nos autoroutes. Redoublez de prudence pour bien juger de la vitesse et de la distance d’un motocycliste près de chez vous. Portez toujours attention à vos rétroviseurs et aux angles morts, surtout avant de faire un virage ou de changer de voie. Prévoyez plus d’espace pour éviter de couper un motocycliste, et gardez vos distances lorsque vous conduisez derrière un motocycliste.Faisons attention les uns aux autres tout au long de la saison.À propos de la Confédération motocycliste du Canada (CMC)La Confédération motocyclistes du Canada (CMC) est la voix de la moto au Canada. Notre objectif est de créer une meilleure expérience de conduite pour tous les Canadiens et de faire du Canada l'un des pays les plus sûrs au monde pour conduire une moto.Le motocyclisme est un élément essentiel de notre expérience canadienne et une forme importante de transport et de loisir. Aujourd'hui, près d'un million de motocyclistes roulent sur route et hors route partout au Canada. Nous sommes là « Pour que vous puissiez rouler. »