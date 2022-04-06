الاتحاد لائتمان الصادرات تتوج الفائزين بجوائز CEOforLIFE العالمية لدعمهم أهداف التنمية المستدامة
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, April 6, 2022 /EINPresswire.com/ --
(Fourth from left) His Excellency Engr. Saed Al Awadi, CEO of Dubai Industries and Exports, Board Member and Chairman of the Executive Committee of ECI with a number of CEOforLife Awards winners
تعاونت شركة الاتحاد الائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع CEOforLife وهي جهة دولية تضم رواد الاستدامة وصناع التأثير ومقرها في روما بإيطاليا، لتكريم الرؤساء التنفيذيين العالميين الذين قدموا مبادرات تدعم الاستدامة كجزء لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
هدفت الفعالية، التي حضرها مسؤولون من المؤسسات الوطنية والدولية الرائدة، إلى عرض وتكريم أفضل ممارسات الشركات الإماراتية والإيطالية التي تميزت في تطوير منتجات مبتكرة بما يتماشى مع إرشادات التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي كان لأنشطتها أثر إيجابي على البيئة والمجتمع ككل.
أقيم حفل التكريم بشكل متزامن في فندق سانت ريجيس في روما، وجناح الاستدامة – تيرا في إكسبو 2020 دبي، وشهد تكريم 14من الشركات والرؤساء التنفيذيين الاماراتيين الذين وضعوا معايير جديدة للتميز في دمج الاستدامة كركيزة مهمة لنماذجهم القيادية والأعمال، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ويأتي التعاون بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات و CEOforLife تماشيًا مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم مشاريع الاستدامة، حيث أقيمت الفعالية بشكل حضوري وافتراضي بحضور عدد من الوزراء الإماراتيين والإيطاليين، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات والمؤسسات الرائدة من كلا البلدين.
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات: "تتبنى دولة الإمارات مبادئ لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة لكافة البشر. مبادرات مثل CEOforLIFE-ECI United Arab Emirates & Global Awards التي تعكس رؤية الدولة للمبادرات الاستدامة في جميع أنحاء العالم. وسيعمل هذا الحدث الذي تستضيفه الاتحاد لائتمان الصادرات على تعزيز خارطة الطريق لتسريع النمو الاقتصادي المستدام على الصعيدين المحلي والعالمي."
وأضاف لويجي دي مايو، وزير الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا: "تسجل الشركات الإيطالية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية، زيادة في حصص السوق وذلك بفضل خبراتها الواسعة. هناك أيضًا فرص لشركاتنا الإيطالية للنمو في المشاريع المتعلقة بالتكنولوجيا، مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والابتكار التكنولوجي. وتلتزم وزارة الخارجية الإيطالية بتحقيق هذا الهدف وإننا على ثقة بأن مبادرات مثل جوائز CEOforLife ستساعد في تعزيز العلاقات التجارية في هذه القطاعات النوعية، والتي تعد أساسية للانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة."
ومن جهته أكد ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: “يسعدنا أن نجمع بين كبار المسؤولين الحكوميين من الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الشركات الدولية والرؤساء التنفيذيين للعلامات التجارية الرائدة في حفل جوائز CEOforLife. تضع الدولة الالتزام بالتنمية المستدامة في صميم رؤية مستقبلها. يعتبر ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع تعزيز الاستدامة البيئية أولوية رئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تركز أجندتها الوطنية على تحسين جودة الهواء والحفاظ على موارد المياه وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة وتنفيذ خطط النمو الأخضر. إن وجود اللاعبين المؤثرين في تحديد الأهداف الاقتصادية والتجارية الاستراتيجية على نطاق عالمي أمر أساسي لنجاح هذا الحدث المهم الذي يُعقد لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعمل الاتحاد لائتمان الصادرات على خلق مستقبل أكثر مرونة واستدامة من خلال المبادرات المؤثرة والتعاون الاستراتيجي، وإن استضافة هذا الحدث العالمي دليل على هذا الالتزام القوي."
قال جيوردانو فاتالي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CEOforLife: "تشترك إيطاليا ودولة الإمارات العربية المتحدة في التزامات مشتركة بشأن موضوع الاستدامة ولهذا نحن هنا اليوم. ويأتي هذا الالتزام من إدراكنا أن النمو والتنمية مستحيلان دون التفكير فيما هو أكثر من القيام بالأعمال ووضع الجيل القادم وكوكب الأرض في قمة أولوياتنا."
الفائزون
الشركات الإماراتية الفائزة التي تميزت في تطوير منتجات وخدمات مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مع إيلاء اهتمام خاص للتأثير البيئي والاجتماعي للأعمال، هي:
• بهارات بهاتيا، الرئيس التنفيذي لشركة كونارس
• آلان صقر، الرئيس التنفيذي لشركة كونسنت
• محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب
• أحمد سعيد باليوحة، رئيس مجلس إدارة شركة مكرونة الإمارات
• سعادة المهندس سعيد غمران الرميثي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة أركان والرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات
• الدكتورة داليا المثنى رئيسة شركة «جنرال إلكتريك» في دولة الإمارات، الرئيسة العالمية للشؤون الاستراتيجية والعمليات في الأسواق العالمية
• أردا سينك توكباس، المدير العام لشركة اتش دي اف
• عبد الجبار بي بي، العضو المنتدب لشركة «هوت باك»
• فينيش بيماني، العضو المنتدب والمؤسس المشارك لشركة كيموها للمقاولين
• يوجيش ميهتا، الرئيس التنفيذي لشركة بتروكيم الشرق الأوسط
• ديفيد أورياو، أحد مؤسسي شركة كريك كابيتال وعضو مجلس إدارة في شركة سراج باور
• هنريك بيريرا، الرئيس التنفيذي لشركة تاكا سوليوشنز
• إبراهيم طحان الرئيس التنفيذي لشركة تكاب
• سوميت غوشال، الرئيس التنفيذي لشركة يو تي بي
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