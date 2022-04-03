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"فام القابضة" تعتزم إدراج أسهمها بالسوق الثاني في سوق أبوظبي للأوراق المالية

Dr Faisal Ali Mousa, Chairman of FAM Holding

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, April 3, 2022 /EINPresswire.com/ --


• فيصل علي موسى: الإدراج يستهدف تعزيز النمو المستدام للشركة والقيمة طويلة الأجل للمساهمين
• محفظة "فام القابضة" في قطاع التطوير العقاري تتجاوز ملياري درهم

أعلنت شركة "فام القابضة" الرائدة في التطوير العقاري عن اعتزامها إدراج أسهمها في السوق الثاني في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتنضم بذلك إلى قائمة متنامية من الشركات العائلية الرائدة في دولة الإمارات الساعية للانضمام إلى السوق الثاني.

وقال الدكتور فيصل علي موسى النقبي رئيس مجلس إدارة "فام القابضة" يسعدنا المضي قدماً في استكمال إجراءات إدراج الشركة في السوق الثاني، حيث قمنا بالفعل بتحويل "فام القابضة" إلى شركة مساهمة خاصة برأسمال قدره 50 مليون درهم وذلك بعد حصولنا في وقت سابق على الموافقة المبدئية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بشأن الإدراج، ونتطلع للحصول على الموافقة النهائية قريباً.

وأضاف الدكتور فيصل بقوله: "حققت "فام القابضة" منذ تأسيسها في عام 2009 نمواً متسارعاً، وأصبحت أحد أكبر شركات التطوير العقاري في الشارقة والإمارات الشمالية ومن أسرعها نمواً، كما قامت على مدى السنوات الماضية بتوسيع نطاق عملياتها بحيث باتت تشمل إمارات الشارقة، عجمان ورأس الخيمة."

وأوضح الدكتور فيصل علي موسى بقوله: "شهد الاقتصاد المحلي على مدى الشهور الـ18 الماضية معدلات نمو قوية، مع تصدر دولة الإمارات قائمة الدول التي تتعافى من تداعيات جائحة كورونا، ومن المتوقع أن يتسارع هذا النمو خلال السنوات القليلة المقبلة مدعوما بتصاعد زخم نمو القطاعات غير النفطية، بما فيها قطاع العقارات الذي رسخت فيه "فام القابضة" تواجداً قوياً، ما يفتح أمامها آفاقاً كبيرة للنمو، خاصة في ظل الطلب القوي من قبل شرائح متنامية من المستثمرين على عقارات التملك الحر سواء بغرض الإقامة بها أو بغرض الاستثمار للاستفادة من العائد الإيجاري المتميز".

وأضاف بقوله: "يمثل الإدراج في السوق الثاني بداية مرحلة جديدة من النمو والتطور لشركة فام القابضة، التي بات إجمالي محفظتها في القطاع العقاري الذي رسخت فيه مكانة ريادية يتجاوز ملياري درهم، وتمتلك 5,750 وحدة سكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد حرصت الشركة على التوسع ضمن القطاع خاصة وأنه يحظى بآفاق نمو استثنائية، وذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة للشركة لتعظيم دخلها وإيراداتها، وهو ما يتكامل مع عزم الشركة على إدراج أسهمها، لتعزيز النمو المستدام وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين."

يذكر أن "فام القابضة" تعد من أسرع شركات التطوير العقاري نمواً في دولة الإمارات، حيث تركز المجموعة على تطوير عقارات نوعية بأسعار مناسبة تستهدف ذوي الدخول المتوسطة، مع تسهيلات في الدفع تمتد لفترات تتراوح بين 6-10 سنوات، الأمر الذي أتاح لها استقطاب قاعدة واسعة من المستثمرين المواطنين والوافدين الراغبين في الاستفادة من الفرص النوعية التي يوفرها القطاع العقاري.

وتعمل الشركة على تطوير أنشطتها وعملياتها بما يساهم في تعزيز دورها في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة وتعزيز مصادر دخلها. وتعتزم الشركة في إطار استراتيجيتها طويلة المدى التوسع في عدة أسواق في المنطقة.

Vince Ang
New Perspective Media Group
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"فام القابضة" تعتزم إدراج أسهمها بالسوق الثاني في سوق أبوظبي للأوراق المالية

Distribution channels: Banking, Finance & Investment Industry, Building & Construction Industry, Business & Economy, Real Estate & Property Management, World & Regional


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