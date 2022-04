EXPOSITION ITINÉRANTE EN TOURNÉE AU CANADA CÉLÉBRANT LA COLLABORATION SCIENTIFIQUE ENTRE LE CANADA ET L'ALLEMAGNE

Bilingual logo for Defining Moments Canada L'ambassade de la République fédérale de l'Allemagne au Canada

TORONTO, ONTARIO, CANADA, April 1, 2022 / EINPresswire.com / -- Pour marquer le 50e anniversaire du prix Nobel de chimie de Gerhard Herzberg et de l'accord intergouvernemental germano-canadien sur la coopération scientifique et technologique (accord S&T), Moments Déterminants Canada (MDC) une organisation d'éducation au patrimoine, en coopération avec l'ambassade de la République fédérale de l’Allemagne au Canada, est ravie de présenter l'exposition itinérante Les entreprises de l'esprit humain : 50 ans d'excellence scientifique en Allemagne et au Canada.L'exposition, qui fera le tour du Canada au cours de la prochaine année, célèbre le travail et la vie de Gerhard Herzberg, un scientifique passionné et franc qui croyait fermement en la valeur de la recherche fondamentale et de la collaboration internationale en recherche. Il met également en évidence les nombreuses collaborations de recherche importantes du Canada qui se poursuivent aujourd'hui avec des partenaires de recherche en Allemagne. L'exposition aura une entrée gratuite à tous les endroits où elle s’arrêtera. L'exposition sera présentée à :L’université de la Saskatchewan, Saskatoon, Sask. - 11 avril 2022 - 5 mai 2022L’université McGill, Montréal, Qc - 19 mai 2022 - 7 juin 2022Le centre de l’Univers, Victoria, CB – Juillet-Août 2022 (dates spécifiques à déterminer)L’université de Waterloo, Waterloo, Ont. - 1er septembre 2022 - 24 septembre 2022*L’université Dalhousie, Halifax, NE - 2 octobre 2022 - 22 octobre 2022*L’université McMaster, Hamilton, Ont. - 30 octobre 2022 - 18 novembre 2022*L'université Western, London, Ont. - 25 novembre 2022- 10 décembre 2022Musée du développement de l'Ouest, Saskatchewan - 2023 (dates spécifiques à déterminer)« La science est le moteur du progrès et de la prospérité de nos sociétés. Le Canada et l'Allemagne sont entièrement d'accord et agissent en conséquence ; nous avons établi une coopération scientifique bilatérale sans pareille. La recherche et l'investissement dans la science ne doivent pas être utilitaires, ils doivent être larges, ouverts, nous devons les poursuivre - pour citer Gerhard Herzberg - « parce que c'est la connaissance, parce qu'elle élargit nos horizons. Il y a tellement plus à découvrir. »– Ambassadrice d'Allemagne SparwasserEn 1971, le scientifique germano-canadien Gerhard Herzberg a reçu le prix Nobel de chimie pour ses contributions à la spectroscopie moléculaire. Gerhard et sa femme Luise ont pu fuir l'Allemagne nazie en 1935 et s'installer au Canada où Herzberg passera la prochaine décennie à l'Université de la Saskatchewan à développer la recherche fondamentale qui lui vaudra plus tard son prix Nobel. Après que sa carrière l'ait conduit au Conseil national de recherches, Herzberg a continué à user de son influence pour défendre la recherche fondamentale et pour soutenir le travail et le développement de jeunes scientifiques brillants.L'année 1971 marque également l'inauguration de la collaboration historique illustrée par l'accord scientifique et technologique entre le Canada et l'Allemagne. L'exposition célèbre 50 ans de collaboration germano-canadienne dans la recherche scientifique et technologique, soulignant l'excellence scientifique de nombreux projets conjoints dans les domaines de la santé et de la médecine, de la physique, des sciences du climat et de l'énergie verte. La collaboration est un thème récurrent tout au long de l'exposition, vu à la fois dans l'histoire de Herzberg ainsi que dans l'histoire et l'héritage de l'accord S&T. Moments Déterminants Canada et l'ambassade d'Allemagne sont ravis de souligner ces anniversaires marquants et de commémorer l'impact du prix Nobel de Herzberg et de l'accord scientifique et technologique de 1971 sur la recherche au Canada au cours des 50 dernières années.« Nous sommes ravis de partager Entreprises de l'esprit humain avec autant d'institutions canadiennes de premier plan qui ont une histoire de collaboration fructueuse avec des institutions allemandes. Le demi-siècle de coopération en recherche entre nos deux pays est un modèle international exemplaire et témoigne de l'esprit et de l'héritage du Dr Herzberg. Moments Déterminants Canada défend des histoires inédites et cette exposition itinérante présente des réalisations scientifiques révolutionnaires qui auront un impact sur notre avenir pour les générations futures.- Neil Orford, président Defining Moments CanadaMoments Déterminants Canada offre des ressources supplémentaires et du matériel pédagogique aux éducateurs et aux étudiants par le biais des projets numériques Herzberg50 et NobelCanadien, qui peuvent être explorés à www.definingmomentscanada.ca . Un récit plus approfondi de la vie de Herzberg est disponible sous forme de carte interactive, ainsi que des entretiens avec certains des anciens chercheurs de Herzberg.Pour plus d'informations sur la visite ou l'accueil de l'exposition, contactez info@canhist.ca ou visitez le site Web de DMC Defining Moments Canada /Moments Déterminants Canada est une entreprise du patrimoine numérique et de l'éducation, qui dirige l'engagement éducatif innovant et la commémoration de l'histoire du Canada à l'aide d'outils et de compétences en narration du XXIe siècle. Il a déjà réalisé les commémorations nationales de la pandémie de grippe de 1918-1920 au Canada, le 75e anniversaire du jour J - « Juno75 », le 100e anniversaire de la découverte de l'insuline, et a dirigé la commémoration numérique nationale pour VEDay75, en partenariat avec Anciens Combattants Canada. En 2021, Moments Déterminants Canada commémore 1971 de Gerhard Herzberg, un projet qui deviendra le projet commémoratif « NobelCanada » en 2022.