Ranking: 2021 Najszybsza Maszynistka w Polsce i 7 innych krajach

2021 The Fastest Typist in Each Country over 1 Minute of typing 2021 The Fastest Typist in Each Country over 15 Seconds of typing 2021 Fastest Typist in Each Country over 500 Words (2,500 Keystrokes) The Golden Keyboard!

Wymieniamy najszybszą maszynistkę w 3 kategoriach pisania w Kanadzie, Indiach, Indonezji, Malezji, Norwegii, Polsce, Wielkiej Brytanii i USA

Istnieje wiele roszczeń do tytułu "Najszybsza maszynistka", ale tekst, który wpisali i dokładność są rzadko dostępne. Aż do teraz. Wszystkie te dane i analizy są dostępne na stronie bsbltyping.com.” — Tony Rust - Managing Director - Better Skills, Better Life Ltd

BLACKPOOL, LANCASHIRE, UNITED KINGDOM, March 30, 2022 / EINPresswire.com / -- Better Skills, Better Life Ltd, firma z siedzibą w Blackpool w Wielkiej Brytanii, stojąca za bsbltyping.com, ogłosiła listę 2021 "Najszybszej maszynistki w każdym kraju", która opiera się na zwycięzcach ich dziennych, tygodniowych i miesięcznych konkursów gotówkowych na najszybszą maszynistkę.Bsbltyping.com to największa strona z nagrodami pieniężnymi w Internecie. Organizują regularne cotygodniowe konkursy najszybszej maszynistki o wartości 10 £ i miesięczne konkursy najszybszej maszynistki o wartości 30 £ wraz z niedawno wprowadzonym codziennym konkursem najszybszej maszynistki o wartości 5 £ Każdy z tych konkursów kieruje zwycięskich zawodników do ligowych tabel Zwycięzców, Mistrzów i Hall of Famers. Zwycięzcy, Mistrzowie i Famers są następnie zapraszani do wzięcia udziału w konkursach "Big Match" i otrzymania kuponu podarunkowego Amazon za udział. Nagrody Big Match dla trzech najlepszych zaproszonych zawodników wahają się od 25 do 200 £. Aby uczynić The Big Matches bardziej inkluzywnym, istnieją również miejsca z dziką kartą otwarte dla każdego zawodnika, który wziął udział w konkursie, ale który nie wygrał, z nagrodami pieniężnymi dla trzech najlepiej punktujących zawodników Wildcard.Trzy kategorie szybkiego pisania to: Kategorie czasowe - 1 minuta i 15 sekundowa prędkość seryjna. Długość kategorii tekstu - 500 słów (2 500 naciśnięć klawiszy).1 minuta pisania - Najszybsze maszynistki w każdym kraju wymienione według kraju i nazwy użytkownikaKanada - zhangerbanger130 WPM 100% DokładnośćIndie - dindondoe157WPM 100% DokładnośćIndonezja - kuda_lumping105WPM 100% DokładnośćMalezja - YIHAO135WPM 98,98% DokładnośćNorwegia - shaz 208WPM 99,05% DokładnośćPolska - Xeogran 207WPM 99,90% DokładnośćPOLSKA - maciej61238 165 WPM 100% DokładnośćUSA - imgonnalose69133 WPM 100% Dokładność15-sekundowe pisanie seryjne - najszybsze maszynistki w każdym kraju wymienione według kraju i nazwy użytkownikaNorwegia - shaz 223 WPM 99,33% DokładnośćPolska - Xeogran 208 WPM 100% Dokładność500 słów (2 500 naciśnięć klawiszy) - Najszybsze maszynistki w każdym kraju wymienione według kraju i nazwy użytkownikaKanada - zhangerbanger94 WPM 99,92% DokładnośćIndonezja - kuda_lumping79 WPM 99,68% TrafnośćMalezja - YIHAO74 WPM 100% DokładnośćPolska - Xeogran 217 WPM 99,44% DokładnośćUK - maciej61238127 WPM 97,24% DokładnośćUSA - nonesocapable88 WPM 99,44% DokładnośćRzecznik bsbltyping.com powiedział: "Istnieje teraz strona internetowa pokazująca najszybszą maszynistkę wszech czasów i 2020 w każdym kraju, a także tabelę na żywo pokazującą aktualną najszybszą maszynistkę 2022 w każdym kraju. Lista krajów stale rośnie, ponieważ przyciągamy więcej odwiedzających z całego świata. "