AgroScout Adquire os Ativos da TerrAvion & Foi Aceito no Maior hub de Inovação do Brasil: o CUBO Itaú.

A AgroScout está comprometida em atender processadores, agro varejistas e clientes produtores com novos serviços complementares.” — Simcha Shore

SãO PAULO, BRASILIA, BRAZIL, March 23, 2022 /EINPresswire.com/ -- AgroScout, plataforma de análises do agronegócio, anunciou hoje que adquiriu os ativos da TerrAvion, líder de mercado em gerenciamento de dados de imagens para agricultura. A aquisição alimenta os recursos de imagens aéreas agrícolas de alta resolução da AgroScout e a inteligência artificial de dados agrícolas para uma ampla variedade de culturas. Com efeito imediato, os atuais clientes da AgroScout e TerrAvion terão acesso a uma poderosa combinação de produtos de imagens aéreas e de satélite e serviços de agricultura de precisão para seus campos.

A plataforma de monitoramento e análise de colheitas AgroScout coleta dados gerados pelo usuário para criar poderosas ferramentas de IA que fornecem insights acionáveis no gerenciamento de colheitas. A plataforma permite previsões de rendimento aprimoradas antes da colheita e oferece aos principais processadores, agronegócios e agricultores uma maneira acessível de construir cadeias de suprimentos agrícolas e alimentares mais competitivas, sustentáveis e ecológicas. A AgroScout agora gerencia mais projetos agrícolas nos EUA, Brasil e México.

Com a aquisição da TerrAvion, a AgroScout fortalece seus recursos de análise do agronegócio ao fornecer recursos aprimorados, como serviços NDVI de alta resolução e RGB de alta definição, e tem a honra de continuar sua visão de levar tecnologia a todas as fazendas do planeta.

O CEO e fundador da AgroScout, Simcha Shore, comenta: "A AgroScout está comprometida em atender processadores, agro varejistas e clientes produtores com novos serviços complementares. Estamos especialmente empolgados com a sinergia que poderemos fornecer imediatamente para nossos usuários e partes interessadas."

Sobre a AgroScout

AgroScout é uma plataforma agro analítica que capacita o monitoramento de culturas que coleta dados gerados pelo usuário para criar análises oportunas, fornecendo insights acionáveis. A AgroScout elimina a necessidade custosa de tempo dos operadores em campo e de longos treinamentos. A AgroScout foi criada em 2017 como uma empresa de portfólio do The Trendlines Group (SGX:42T) (OTCQX:TRNLY).

Sobre a TerrAvion

A TerrAvion é uma das líderes de mercado em gerenciamento de dados de imagens e um dos líderes do setor de agricultura de precisão há vários anos. (CropLife, 2020)

"Os voos da TerrAvion cobriram mais de 20 milhões de acres por semana, e culturas que variam de milho e soja a cítricos e uvas para vinhedos." Fundador e CEO da TerrAvion, Robert Morris.

Isso permitiu que os produtores tivessem uma imagem literal e atualizada de todos os seus campos, bem como mapas sintéticos e análises. A tecnologia da empresa gira principalmente em torno de como gerenciar e processar milhões de acres diariamente.

No dia 28 de fevereiro a AgroScout foi aceita no maior hub de inovação do Brasil: o CUBO Itaú.

Fazer parte do CUBO significa que a Agroscout agora pertence a uma rede de excelência que passa por um processo curatorial rigoroso e contínuo, motivo de orgulho para a comunidade.

Cubo é uma oportunidade para empresas e investidores que buscam inovação. Localizada em uma área privilegiada da cidade de São Paulo, é o lugar para posicionar a Agroscout entre as melhores e mais promissoras startups do Brasil.

A nossa equipe terá um papel ativo na comunidade e teremos visibilidade nacional sobre a nossa oferta. As conexões e contatos disponíveis no hub ajudarão a Agroscout a crescer mais rápido e colaborar com empresas e os players mais relevantes do agronegócio no Brasil.

