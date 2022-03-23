Punch Powertrain推出专有的双离合器变速器发明
由创新驱动的高性价比的DCT技术NANJING, JIANGSU PROVINCE, CHINA, March 23, 2022 /EINPresswire.com/ -- • “双离合器原理”的全新专利方式：“单轴设计”成就了市场上十分紧凑的DCT产品，轻量化和高性价比的设计使这种可持续的技术更适应于紧凑型汽车细分市场
• TATA Motors Altroz车型率先导入这种先进的技术，代表了该细分市场的“黄金标准”
• 本次发布的DCT产品是邦奇向DCT转型的里程碑，后续将推出混合动力和更高扭矩的经济型可持续发展和电气化产品。
Punch Powertrain推出了创新的DCT系统，具有革命性的、更紧凑、更经济的设计。DT1将在印度与塔塔合作车型中投产。
这种巧妙的设计保证了DT1即使在最具挑战性的条件下(如极端环境温度、高海拔和挑战性的驾驶环境，如不平坦的道路和堵车工况的驾驶)也能提供可靠的性能和优越的驾驶舒适度。
邦奇动力独特的双离合器原理专利新方法，提供了DCT无动力中断换挡技术，同时减少了35%的换挡部件。在这种独特的设计中，两个离合器中的一个还作为一组额外的发动机和变速器之间的行星齿轮组传动速比。这使得可以实现7个前*进挡位的无动力中断切换，只使用4组齿轮和一个中间轴。使得我们拥有了更轻，更紧凑的动力系统同时大大降低了成本。
通过湿式离合器设计的应用，能够持续在爬坡和堵车工况上发挥优越的性能。这与邦奇动力的愿景一致，即以更低的成本提供高性能的产品，或在与竞争对手的成本平价的情况下提供更多的功能和性能。
得益于其紧凑和设计特点，DT1可以帮助汽车制造商在这个细分市场为驾乘者提供更好的驾驶体验
DT1配备了软件自学习功能，以每秒100次的速度对数千个参数进行诊断和分析，从而优化动力传动性能。通过电子换挡确保了换挡的平顺，同时该软件可以提供驾驶员请求感应并激活相应的电子驻车功能，另一个优点是自我修复，通过自动振动系统防止灰尘或碎片的堆积，减少主动保养的需要。邦奇自身积累广泛专业的软件知识，使其能够提供完整、智能的解决方案，在不需要或有限的额外成本的情况下，将鲁棒性和舒适度结合起来。
虽然这项发明是在该公司位于荷兰和比利时的研发中心创造和开发的，但该公司将本地化生产，并正在为其在印度的当地客户建立一个坚实的支持基础。这邦奇的“本地化”战略相一致，提高了沟通效率和对全球客户的本地市场的灵活性。
DCT技术在印度的推出标志着邦奇进入了一个新的市场，在很大程度上扩大了邦奇的覆盖范围和发展空间，同时还在调研进一步的潜在市场。
除了进入一个新的市场，DT1标志着邦奇的第一个DCT系列化生产，帮助汽车制造商满足越来越严格的小型汽车CAFE标准。该DCT的紧凑设计和超过10年的自主电机开发专业知识促成邦奇下一步向电气化和电驱动系统自然过渡。在不断扩大的产品范围内，邦奇将在今年晚些时候为欧洲和全球市场的中型车推出一款更高扭矩的混合动力DCT产品——DT2，使其在2024年成为全球领先的混合动力DCT供应商。
随着CVT技术的发展，新的DCT标志着邦奇向新技术的转变，可作为邦奇可持续解决方案的一部分，如混合动力和电驱动系统。
*OEM可以自由地使用多达7个齿轮，使其最适合他们的应用目标。
Punch Powertrain是一家独立的全球汽车零部件供应商，提供创新和节能的动力传动系统。50年来，邦奇一直致力于开发和生产世界一流的传动技术，为全球汽车制造商提供无级变速器(CVT)、双离合变速器(DCT)以及混合动力和电驱动传动系统。邦奇总部位于比利时的圣特雷登，拥有近1600名员工。该公司在欧洲和中国设有5个研发中心和3个生产设施。更多信息请访www.punchpowertrain.com。
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Kris Swinnen
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