співачка Джеррі Хейл у відеоролику PETA закликає людей, що біжать від війни, не залишати своїх домашніх улюбленців
STUTTGART , GERMANY, March 11, 2022 /EINPresswire.com/ -- Штутгарт, 11 березня 2022 р. – Від самого початку вторгнення в Україну, ініційованого російським президентом Путіним, PETA надала Україні 40 тон кормів для тварин, а також активно допомагає людям і тваринам на своїх теренах у співпраці з місцевими організаціями. У короткому відеоролику PETA тепер і українська співачка Джеррі Хейл звертається до всіх біженців:
«Любі українці, ця війна – справжня катастрофа, і не лише для людей, але також і для тварин. Якщо ви залишаєте країну, будь ласка, беріть із собою і своїх домашніх улюбленців. В’їзд до Європи загалом не становить проблеми. Також, покидаючи країну на тривалий час, залишайте стійла та ворота відкритими. Тоді й у тварин буде можливість вибігти з приміщення в разі небезпеки. За мир – для всіх» – проголошує Джеррі Хейл у своєму зверненні.
Ще 25 лютого PETA Німеччина звернулася до Європейської комісії з проханням полегшити процедуру ввезення тварин при перетині кордону, аби біженці не були вимушені залишати своїх улюбленців, наприклад через відсутність ідентифікаційного мікрочипа, щеплень чи документів. Організація із захисту тварин до того ж направила до міжнародних ЗМІ та розповсюдила в соціальних мережах ілюстровані повідомлення різними мовами, щоб проінформувати якомога більше українців про те, що вони не мають залишати своїх домашніх тварин, а натомість можуть очікувати на допомогу з боку ЄС.
Гасло PETA звучить так: «Тварини не для того, щоб ми ставили над ними експерименти, вживали їх у їжу, одягалися в їхнє хутро, розважалися за їх допомогою чи використовували їх будь-яким іншим чином». Організація виступає проти спесишизму – світогляду, що ставить людину понад усіма іншими живими істотами.
Відеоролик можна завантажити тут і користуватися ним безкоштовно. У ньому також наявні зображення, радіоролики та банери із закликом не залишати тварин у небезпеці.
Додаткова інформація (українською мовою):
PETA.de/Neuigkeiten/Ukraine-Tiere-helfen
Контакт для преси:
Брітта Нольте +49 711 860591-593; BrittaN@peta.de
PETA Німеччина – це найбільша в країні організація із захисту тварин, яка налічує понад 1,5 мільйона прихильників. Метою організації є поліпшення життя всіх тварин шляхом розкриття випадків жорстокого поводження, розповсюдження серед громадськості інформації про проблеми тварин і заклику до людей змінювати свій спосіб життя.
Ваше редакційне висвітлення вітається.
Не соромтеся звертатися до мене, якщо у вас є будь-які питання.
З повагою,
Брітта Нольте
Прес-офіцер
+49 711 860591-593
+49 711 860591-111 (факс)
BrittaN@peta.de
PETA Deutschland e.V.
Friolzheimer Str. 3
70499 Штутгарт
PETA.de/Presse
Facebook.com/PETADeutschland
Linkedin.com/company/petadeutschland
Twitter: @PETA_Presse
Організація PETA зареєстрована в списку асоціацій Штутгартським земельним судом за № VR 202128.
Зупиніть жорстоке ставлення до тварин!
Брітта Нольте
«Любі українці, ця війна – справжня катастрофа, і не лише для людей, але також і для тварин. Якщо ви залишаєте країну, будь ласка, беріть із собою і своїх домашніх улюбленців. В’їзд до Європи загалом не становить проблеми. Також, покидаючи країну на тривалий час, залишайте стійла та ворота відкритими. Тоді й у тварин буде можливість вибігти з приміщення в разі небезпеки. За мир – для всіх» – проголошує Джеррі Хейл у своєму зверненні.
Ще 25 лютого PETA Німеччина звернулася до Європейської комісії з проханням полегшити процедуру ввезення тварин при перетині кордону, аби біженці не були вимушені залишати своїх улюбленців, наприклад через відсутність ідентифікаційного мікрочипа, щеплень чи документів. Організація із захисту тварин до того ж направила до міжнародних ЗМІ та розповсюдила в соціальних мережах ілюстровані повідомлення різними мовами, щоб проінформувати якомога більше українців про те, що вони не мають залишати своїх домашніх тварин, а натомість можуть очікувати на допомогу з боку ЄС.
Гасло PETA звучить так: «Тварини не для того, щоб ми ставили над ними експерименти, вживали їх у їжу, одягалися в їхнє хутро, розважалися за їх допомогою чи використовували їх будь-яким іншим чином». Організація виступає проти спесишизму – світогляду, що ставить людину понад усіма іншими живими істотами.
Відеоролик можна завантажити тут і користуватися ним безкоштовно. У ньому також наявні зображення, радіоролики та банери із закликом не залишати тварин у небезпеці.
Додаткова інформація (українською мовою):
PETA.de/Neuigkeiten/Ukraine-Tiere-helfen
Контакт для преси:
Брітта Нольте +49 711 860591-593; BrittaN@peta.de
PETA Німеччина – це найбільша в країні організація із захисту тварин, яка налічує понад 1,5 мільйона прихильників. Метою організації є поліпшення життя всіх тварин шляхом розкриття випадків жорстокого поводження, розповсюдження серед громадськості інформації про проблеми тварин і заклику до людей змінювати свій спосіб життя.
Ваше редакційне висвітлення вітається.
Не соромтеся звертатися до мене, якщо у вас є будь-які питання.
З повагою,
Брітта Нольте
Прес-офіцер
+49 711 860591-593
+49 711 860591-111 (факс)
BrittaN@peta.de
PETA Deutschland e.V.
Friolzheimer Str. 3
70499 Штутгарт
PETA.de/Presse
Facebook.com/PETADeutschland
Linkedin.com/company/petadeutschland
Twitter: @PETA_Presse
Організація PETA зареєстрована в списку асоціацій Штутгартським земельним судом за № VR 202128.
Зупиніть жорстоке ставлення до тварин!
Брітта Нольте
PETA Deutschland e.V.
+49 711 860591593
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