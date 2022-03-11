Submit Release
News Search

There were 1,032 press releases posted in the last 24 hours and 185,644 in the last 365 days.

співачка Джеррі Хейл у відеоролику PETA закликає людей, що біжать від війни, не залишати своїх домашніх улюбленців

STUTTGART , GERMANY, March 11, 2022 /EINPresswire.com/ -- Штутгарт, 11 березня 2022 р. – Від самого початку вторгнення в Україну, ініційованого російським президентом Путіним, PETA надала Україні 40 тон кормів для тварин, а також активно допомагає людям і тваринам на своїх теренах у співпраці з місцевими організаціями. У короткому відеоролику PETA тепер і українська співачка Джеррі Хейл звертається до всіх біженців:

«Любі українці, ця війна – справжня катастрофа, і не лише для людей, але також і для тварин. Якщо ви залишаєте країну, будь ласка, беріть із собою і своїх домашніх улюбленців. В’їзд до Європи загалом не становить проблеми. Також, покидаючи країну на тривалий час, залишайте стійла та ворота відкритими. Тоді й у тварин буде можливість вибігти з приміщення в разі небезпеки. За мир – для всіх» – проголошує Джеррі Хейл у своєму зверненні.

Ще 25 лютого PETA Німеччина звернулася до Європейської комісії з проханням полегшити процедуру ввезення тварин при перетині кордону, аби біженці не були вимушені залишати своїх улюбленців, наприклад через відсутність ідентифікаційного мікрочипа, щеплень чи документів. Організація із захисту тварин до того ж направила до міжнародних ЗМІ та розповсюдила в соціальних мережах ілюстровані повідомлення різними мовами, щоб проінформувати якомога більше українців про те, що вони не мають залишати своїх домашніх тварин, а натомість можуть очікувати на допомогу з боку ЄС.

Гасло PETA звучить так: «Тварини не для того, щоб ми ставили над ними експерименти, вживали їх у їжу, одягалися в їхнє хутро, розважалися за їх допомогою чи використовували їх будь-яким іншим чином». Організація виступає проти спесишизму – світогляду, що ставить людину понад усіма іншими живими істотами.

Відеоролик можна завантажити тут і користуватися ним безкоштовно. У ньому також наявні зображення, радіоролики та банери із закликом не залишати тварин у небезпеці.

Додаткова інформація (українською мовою):
PETA.de/Neuigkeiten/Ukraine-Tiere-helfen

Контакт для преси:
Брітта Нольте +49 711 860591-593; BrittaN@peta.de

PETA Німеччина – це найбільша в країні організація із захисту тварин, яка налічує понад 1,5 мільйона прихильників. Метою організації є поліпшення життя всіх тварин шляхом розкриття випадків жорстокого поводження, розповсюдження серед громадськості інформації про проблеми тварин і заклику до людей змінювати свій спосіб життя.

Ваше редакційне висвітлення вітається.

Не соромтеся звертатися до мене, якщо у вас є будь-які питання.

З повагою,

Брітта Нольте
Прес-офіцер

+49 711 860591-593
+49 711 860591-111 (факс)
BrittaN@peta.de

PETA Deutschland e.V.
Friolzheimer Str. 3
70499 Штутгарт

PETA.de/Presse
Facebook.com/PETADeutschland
Linkedin.com/company/petadeutschland
Twitter: @PETA_Presse

Організація PETA зареєстрована в списку асоціацій Штутгартським земельним судом за № VR 202128.

Зупиніть жорстоке ставлення до тварин!

Брітта Нольте
PETA Deutschland e.V.
+49 711 860591593
email us here

You just read:

співачка Джеррі Хейл у відеоролику PETA закликає людей, що біжать від війни, не залишати своїх домашніх улюбленців

Distribution channels:


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more
MEET OUR APP
FOR iOS + ANDROID

Don’t miss any breaking news!

Get the EIN Presswire App

Power your mobile with the latest breaking news by country, US state or industry.