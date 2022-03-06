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Нова інформація з проханням про поширення/ Тварини в небезпеці

STUTTGART, GERMANY, March 5, 2022 /EINPresswire.com/ -- Ми в організації захисту тварин PETA (укр.ПЕТА) стривожені тим, що відбувається у Вашій країні. З цього приводу ми маємо нове термінове прохання:

Чи не могли б ви розповсюдити доданий онлайн-банер та цей сайт с інформацією через свої канали?

Окрім величезних людських страждань, завданих війною в Україні, залишилися незліченні тварини, які є зачиненними в загорожах та хлівах, і страждають від голоду, спраги та холоду. Наш заклик полягає в тому, щоб заохочувати людей відкривати стайні та ворота, якщо вони залишають країну, щоб тварини також мали можливість втекти.

Завантажити та використати матеріал можна тут.

Ми також надаємо радіо-файли та банери із закликом не залишати хатніх тварин у безкоштовне користування.

Спасибі заздалегідь.

З повагою,
Валерія Голлер

Керівник прес-служби

+49 711 860591-521
+49 711 860591-111 (Fax)
ValeriaG@peta.de

Адреса:
PETA Deutschland e.V.
Friolzheimer Str. 3
70499 Stuttgart

PETA.de/Presse
Twitter: @PETA_Presse
Facebook.com/PETADeutschland
Linkedin.com/company/petadeutschland

Зареєстровано у реєстрі спілок дільничного суду міста Штутгарта, VR 202128.

Припиніть жорстоке ставлення до тварин!

Valeria Goller
PETA Deutschland e.V.
177 66 92077398
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Нова інформація з проханням про поширення/ Тварини в небезпеці

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