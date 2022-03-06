Нова інформація з проханням про поширення/ Тварини в небезпеці
STUTTGART, GERMANY, March 5, 2022 /EINPresswire.com/ -- Ми в організації захисту тварин PETA (укр.ПЕТА) стривожені тим, що відбувається у Вашій країні. З цього приводу ми маємо нове термінове прохання:
Чи не могли б ви розповсюдити доданий онлайн-банер та цей сайт с інформацією через свої канали?
Окрім величезних людських страждань, завданих війною в Україні, залишилися незліченні тварини, які є зачиненними в загорожах та хлівах, і страждають від голоду, спраги та холоду. Наш заклик полягає в тому, щоб заохочувати людей відкривати стайні та ворота, якщо вони залишають країну, щоб тварини також мали можливість втекти.
Завантажити та використати матеріал можна тут.
Ми також надаємо радіо-файли та банери із закликом не залишати хатніх тварин у безкоштовне користування.
Спасибі заздалегідь.
З повагою,
Валерія Голлер
Керівник прес-служби
+49 711 860591-521
+49 711 860591-111 (Fax)
ValeriaG@peta.de
Адреса:
PETA Deutschland e.V.
Friolzheimer Str. 3
70499 Stuttgart
PETA.de/Presse
Twitter: @PETA_Presse
Facebook.com/PETADeutschland
Linkedin.com/company/petadeutschland
Зареєстровано у реєстрі спілок дільничного суду міста Штутгарта, VR 202128.
Припиніть жорстоке ставлення до тварин!
Valeria Goller
Чи не могли б ви розповсюдити доданий онлайн-банер та цей сайт с інформацією через свої канали?
Окрім величезних людських страждань, завданих війною в Україні, залишилися незліченні тварини, які є зачиненними в загорожах та хлівах, і страждають від голоду, спраги та холоду. Наш заклик полягає в тому, щоб заохочувати людей відкривати стайні та ворота, якщо вони залишають країну, щоб тварини також мали можливість втекти.
Завантажити та використати матеріал можна тут.
Ми також надаємо радіо-файли та банери із закликом не залишати хатніх тварин у безкоштовне користування.
Спасибі заздалегідь.
З повагою,
Валерія Голлер
Керівник прес-служби
+49 711 860591-521
+49 711 860591-111 (Fax)
ValeriaG@peta.de
Адреса:
PETA Deutschland e.V.
Friolzheimer Str. 3
70499 Stuttgart
PETA.de/Presse
Twitter: @PETA_Presse
Facebook.com/PETADeutschland
Linkedin.com/company/petadeutschland
Зареєстровано у реєстрі спілок дільничного суду міста Штутгарта, VR 202128.
Припиніть жорстоке ставлення до тварин!
Valeria Goller
PETA Deutschland e.V.
177 66 92077398
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