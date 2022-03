Vente aux enchères d’une propriété clés en main de trois villas à Saint-Tropez avec Janssens Immobilier-Knight Frank

Nous sommes très heureux de coopérer avec Concierge Auctions – en particulier pour leurs nombreux succès en France.” — Le vendeur

NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES, March 10, 2022 /EINPresswire.com/ -- Blottie au creux des montagnes juste au nord du Golfe de Saint-Tropez, en France, cette incroyable propriété de trois villas sera mise en vente aux enchères le mois prochain chez Concierge Auctions en coopération avec Rutger Volkert de Janssens Immobilier-Knight Frank. Précédemment mise en vente à 7 millions d’euros, la propriété sera vendue sans réserve au plus offrant indépendamment du prix. La vente aux enchères se tiendra du 1er au 6 avril sur notre place de marché en ligne, ConciergeAuctions.com, permettant aux acheteurs de placer leur offre en ligne, où qu’ils se trouvent.

« Revenir dans la région du Golfe de Saint-Tropez est excitant, en particulier pour un produit aussi unique permettant à l’acquéreur potentiel d’héberger un grand nombre de personnes, que ce soit la famille, les amis, ou même des touristes pour générer des revenus, » a déclaré Adam Moorhouse, développeur commercial Europe, Moyen-Orient et Afrique. « Il s’agit d’une grande opportunité pour l’acquéreur averti dans une région française au cadre idéal, juste avant la haute saison. »

Entourée par d’incroyables montagnes, des forêts luxuriantes, et des jardins matures, cette propriété de trois villas dans la commune de La Garde-Freinet, en Côte d'Azur française, est un véritable bijou. Le cadre enchanteur et les services dignes d’un hôtel mettent en valeur le paradis indéniable du Golfe de Saint-Tropez. Les deux villas principales ont leur propre piscine privative extérieure chauffée sur fond de splendeur naturelle. Un court de tennis, une salle de fitness privatifs ainsi que du vin réfrigéré – et sa cave – servent la propriété, tandis qu’un parking de 15 places permettra de s’assurer que les invités se sentent toujours bien accueillis. De vastes et lumineux espaces de divertissement dans chaque villa, en sus de onze chambres au total, ne rendront l’accueil que plus aisé. Chaque villa est conçue pour proposer des divertissements intérieurs et extérieurs, afin d’incarner au mieux l’endroit parfait. Les caractéristiques supplémentaires incluent : des jardins matures ; une salle de fitness ; un parking avec 15 emplacements ; et la troisième villa est configurée comme un espace bonus/de jeu – le tout à seulement 13,3 km des plages et à 110 km de Nice.

« Nous sommes très heureux de coopérer avec Concierge Auctions – en particulier pour leurs nombreux succès en France, » a déclaré le vendeur. « Nous souhaitons présenter cette propriété à un public mondial dans le cadre du réseau extrêmement étendu de l’entreprise, qui est en contact avec des acheteurs fortunés, tout en bénéficiant du buzz que génère leur Vente globale. Cela faisait sens pour nous de capitaliser sur cette opportunité, et nous savons que cela nous sera très bénéficiaire le jour de la vente aux enchères. »

Logées au creux de la campagne française, les propriétés à plusieurs millions de dollars avec d’exquises villas dans des hameaux autour de La Garde-Freinet font de cette commune de la Côte d’Azur un endroit convoité. Au sein de la pittoresque ville elle-même, célèbre pour être la porte d’entrée vers le golfe de Saint-Tropez, les maisons en pierre et les rues historiques bordées de chênes et de bois de châtaigniers créent une atmosphère romantique. Allez visiter le vieux château fort Freinet, entouré de restaurants et de cafés, pour savourer une vue panoramique sur la vallée d’Argens et les plaines de St Clément, qui vous mèneront vers les Alpes. Au-delà de la ceinture de la ville, une pléthore d’escapades rurales, depuis les forêts verdoyantes jusqu’au massif des Maures vous attendent. L’A8 et l’A57 rendent les déplacements automobiles très pratiques. À proximité, Cannes vous offre la ligne TGV la plus proche. Voyagé par avion depuis Toulon ou Nice, ou en jet privé par Saint-Tropez.

La propriété peut se visiter du lundi au vendredi entre 13H00 et 16H00 et sur rendez-vous, ainsi que sur visite virtuelle.

Dans le cadre du programme caritatif Key for Key® de Concierge Auctions, en partenariat avec Giveback Homes, la clôture donnera lieu à un nouveau logement construit pour une famille dans le besoin.

Concierge Auctions offre des commissions aux agents immobiliers représentant l’acquéreur. Veuillez vous référer aux termes et conditions de l’enchère pour plus de détails. Pour davantage d’informations, y compris sur la propriété, les visites virtuelles, les documents de diligence et autres, veuillez consulter ConciergeAuctions.com ou appeler le +1.212.202.2940.

À propos de Concierge Auctions

Concierge Auctions est la plus grande place de marché mondiale de vente aux enchères de propriétés de luxe, avec un marketing digital, un aperçu de la propriété et une plateforme d’enchères à la pointe de la technologie. La firme met en contact les vendeurs de propriété unique avec les plus importants connaisseurs immobiliers sur la planète. Les vendeurs gagnent en matière de portée, de vitesse et de confiance, de manière inégalée. Les acquéreurs reçoivent des opportunités sélectionnées. Les agents obtiennent leur commission en 30 jours. En novembre 2021, Concierge Auctions a été acquis par Sotheby’s, la première destination mondiale des objets d’arts et de valeur, et Realogy Holdings Corp., la plus grosse entreprise de services dans l’immobilier résidentiel aux États-Unis, détenant 80 pour cent. Concierge Auctions continue de fonctionner indépendamment, en collaborant avec des agents immobiliers affiliés à de nombreux courtiers leaders du secteur afin de tenir des enchères de luxe pour les clients. Depuis la création de Concierge Auctions en 2008, des milliards de dollars de ventes ont été générés, en battant les records des propriétés les plus chères jamais vendues au cours d’une vente aux enchères, et ces dernières ont été conduites dans 46 états américains et 32 pays. La firme détient l’une des bases de données les plus vastes et les plus fournies du secteur en matière d’acquéreurs et de vendeurs immobiliers fortunés, et s’est engagé à construire plus de 300 habitations à travers son programme caritatif Key For Key® en partenariat avec Giveback Homes™, qui garantit que pour chaque propriété vendue par l’entreprise, une nouvelle habitation est financée pour une famille dans le besoin. Pour davantage d’informations, visitez ConciergeAuctions.com.