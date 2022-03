VAF MARKETPLACE PRESALE: SOLD OUT FOR ITS 6100 NFT

Vaffa Game NFT Vaffa Cosmo NFT Vaffa Cosmo 3

ROME, ITALY, March 7, 2022 / EINPresswire.com / -- Si è conclusa con successo assoluto la prevendita dell’esordiente NFT Marketplace del VAFFA COSMO Game: sono stati esauriti completamente i suoi 6100 NFT esposti nei soli 10 giorni di prevendita. Un risultato certo sorprendente, dato che il mercato ha esordito nella sola area Italiana, essendo il VAFFA GAME ancora in fase di test nella sola Italia. Ciò nonostante sin dall’ esordio gli acquisti hanno letteralmente mandato in tilt il sistema, bloccando per diverse ore la possibilità di pagamento“E’ stata una giornata per certo indimenticabile quella dell’esordio – racconta il Direttore del progetto, Nicholas Perpiglia – il server era intasato dagli ordini, e i nostri partner per i pagamenti sono letteralmente andati in tilt, una cosa pazzesca!”Certo è stato fenomenale vedere tanto entusiasmo in un’area – scelta appositamente come area test – dove gli NFT raggiungono già molti ma sono tuttavia ancora agli esordi “E’ verissimo – dice Nicholas – ma è altrettanto vero che i nostri sono legati a un Game P2E – play to earn – è questo è piaciuto moltissimo”I 6100 NFT in offerta sul VAF Marketplace sono infatti delle categorie rari e mistici del Game VAFFA COSMO, un progetto DAO che vede tutti protagonisti primi e beneficiari di ogni provento in funzione dei VAFFA Token posseduti “Anche questo è stato sicuramente uno dei moventi la partecipazione di massa: la gente ha capito che in questo progetto – come in ogni DAO – tutto torna alla Community, e non c’è quindi qualcuno che in qualche modo si profitta oppure può profittarsi degli altri. Con VAFFA vorremmo creare, nel tempo, una delle più forti DAO a livello mondiale”Certamente la partenza è avvenuta nel modo migliore. Ora quali saranno i prossimi passi, Nicholas? “Il primissimo è il 28 marzo. Quel giorno vi sarà la trasformazione automatica degli “embrioni” acquistati in questi giorni in veri e propri NFT, su blockchain Polygon. Da quel momento inizia il mercato vero e proprio, in preparazione per il grande lancio di maggio”VAF Marketplace di fatto ha esordito nella sola Italia, in attesa del lancio globale a maggio in tutto il mondo. Un momenti che si sta preparando con grande cura e sforzo “Quel giorno cercheremo – se sarà possibile – di lanciare la prima versione di Game fuori dal test, e sarà bellissimo: la gente potrà giocare e al contempo trovare nel VAF Marketplace tanto gli esistenti NFT – se qualcuno li metterà in vendita – quanto diversi nuovi, legati al Gioco nel modo più specifico”.Non sarà facile che qualcuno voglia vendere gli esistenti per un semplice motivo: questi 6100, essendo gli NFT di partenza, hanno avuto un plus di enorme rilievo: un premio staking di inaudito valore in VAFFA Token, loccati fino al raggiungimento di 0,01$ “Sì, è il livello obiettivo del Business Plan elaborato con una delle più importanti società di consulenza strategica nel mondo dell’ impresa. Siamo convinti di riuscirci ed abbiamo voluto premiare chi ha deciso di credere e realizzare con noi quella che pareva un’ utopia ed invece da oggi è già realtà”