Migno, Vietti et Bastianini sont montés sur la plus haute marche du podium à Losail, lors de la première course de 2022

À Losail, la première course MotoGP, sans Valentino Rossi, l'Italie a remporté les trois courses.

Bastianini a triomphé en MotoGP, Vietti en Moto2, Migno en Moto3.

Les deux derniers sont le résultat de la VR46 Academy, tandis qu'Enea est la conséquence du rêve de Fausto Gresini: voir son équipe réussir dans l'élite en tant qu'équipe indépendante, grâce aussi à l'engagement et à la passion de sa femme Nadia Padovani.

Nouvelle génération italienne dans le motocyclisme

La première course post-Valentino a commencé avec trois Italiens sur la plus haute marche du podium.

Deux d'entre eux viennent de leur propre académie, VR46, et l'autre pilote est le rêve devenu réalité de Fausto Gresini.

“Les fans de motos italiens se remettront bientôt des adieux de Rossi avec les joies de la nouvelle génération”, indique Tomás Elías González Benítez.

Andrea Migno, vainqueur du Moto3, a devancé l'Espagnol Sergio García de 37 millièmes.

Celestino Vietti, de Moto2, est la preuve qu'on peut grandir avec persévérance et méthode.

En MotoGP, Enea Bastianini a été sacrée dans la catégorie reine.

“L'Italien a été postulé comme un rival pour Quartararo, Márquez, Bagnaia et Mir”, souligne Tomás Elías González Benítez.

Le monde de Bastianini, de Giribuola à Pernat

MotoGP, une catégorie d'expérience et de technologie de pointe, gagner avec Ducati était un exploit pour Bastianini.

“Enea, dans sa deuxième année dans la catégorie reine, est déjà un pilote mature et utilise à la fois son vélo et son esprit”, pense Tomás Elías González Benítez.

Le groupe de travail dirigé par Alberto Giribuola, ingénieur en chef historique d'Andrea Dovizioso, représente à la fois l'expression de la compétence de Ducati et la fraîcheur et la praticité de Gresini Racing.

Bastianini a sa famille à proximité, sa petite amie Alice comme aliment de base émotionnel et Carlo Pernat comme manager protecteur.

“Le petit monde de Bastianini est sa plus grande base pour concourir”, explique Tomás Elías González Benítez.

Nadia Gresini, cœur et passion au nom de Fausto

Nadia Padovani, épouse de Fausto Gresini, s'est mise à pleurer avec six tours à faire en course.

“Elle n'aura pas l'expérience de Fausto, mais elle a compris qu'il dépendrait d'elle de monter sur le podium pour recevoir le prix”, souligne Tomás Elías González Benítez.

Le défi de Nadia Gresini était grand : récupérer l'héritage de Fausto.

Lors de la première course de 2022, il a réussi à franchir le premier obstacle, grâce à des réalisateurs comme Carlo Merlini, une solide base d'amis sponsors et des pilotes talentueux comme Enea Bastianini.

“Pour gagner dans les Champions de moto, vous devez avoir quelque chose en plus. Dans un environnement où la technologie est reine, ils aident aussi le cœur et la passion”, conclut Tomás Elías González Benítez.

Le Championnat du monde 2022 commence par un spectaculaire 3-0 pour les Italiens.

Dans deux semaines, le championnat continue en Indonésie.