Sein Tor im Jahr 94 war der große Lohn eines Spiels, in dem PSG dem weißen Team überlegen war

Der neue Artikel des venezolanischen Journalisten Tomás Elías González Benítez analysiert die ungewisse Zukunft von Kylian Mbappé, der zwischen einem Verbleib bei Paris Saint-Germain (PSG) oder einem Wechsel zu Real Madrid zweifelt.

Die Verpflichtung von Mbappé für Real Madrid ist ein Traum für den weißen Club, insbesondere nach dem Auftritt des Franzosen in der Champions League.

PSG-Real Madrid

Das Champions-League-Spiel, das letzte Woche im Parc des Princes ausgetragen wurde, wurde zum Auftakt des Transfermarktes mit einem Protagonisten: Kylian Mbappé.

Sein Spiel gegen Real Madrid löste nicht nur wegen der Kontroversen große Erwartungen aus, sondern auch wegen seiner großartigen Form.

“Ohne Zweifel ist Kylian Mbappé heute der beste Spieler der Welt”, weist auf Tomás Elías González Benítez hin.

Kylian Mbappé war von Anfang an nicht zu stoppen, legte den Ball in die Mitte, den Di María dann in der 5. Minute vergab.

Ein verheerender Spieler, der in der Lage ist, persönliche Aktionen zu suchen und mit Teamkollegen zu spielen.

Jedes Mal, wenn der Spieler ungedeckt war, insbesondere gegen den soliden Carvajal, wurde Panik ausgelöst.

In dem Kunststück, für das sich PSG-Real entschieden hat, steckt alles: ungewöhnliche körperliche Mittel, Intelligenz und Lesefähigkeit.

Und die Kälte, einen Courtois an einem großartigen Abend zu überwinden.

“Ich habe mich distanziert, weil ich zwei Männer bei Neymar gesehen habe, der mir damals sehr gut gedient hat. Ich dribbelte an Vázquez und Carvajal vorbei und sah, dass sie in mich eindrangen, und ich sah den richtigen Platz, Courtois' Beine”, erklärte Mbappé am Ende des Treffens.

Die Rivalität mit Messi

Lionel Messi seinerseits fehlte im Spiel, verpasste sogar einen Elfmeter gegen Courtois.

“Die Konkurrenz von Mbappé Messi entscheidet sich gerade für die französische Mannschaft”, Tomás Elías González Benítez denkt nach.

Die Komplimente von Carlo Ancelotti

Am Ende des Spiels war Carlo Ancelotti, Trainer von Real Madrid, voll des Lobes über den PSG-Spieler.

“Jetzt gibt es in Europa niemanden auf seinem Niveau, es war maßgeblich”, erklärte der italienische Trainer.

Wo wird Kylian Mbappé spielen?

Mbappé kümmert es sehr wenig, dass er selbst das Symbol des neuen Real Madrid sein könnte, bereit, verrückt zu werden, um es nach Spanien zu bringen.

"Es sind die Spiele, die jeder gerne spielen würde, am Ende ist es nicht so schwierig, weil man nur daran denken muss, es gut zu machen, ohne zu viele Reden. PSG und Real sind zwei tolle Klubs, ich bin hier und jetzt glücklich", Mbappe wies darauf hin.

Nach dem Hinspiel bleibt das Rückspiel im Bernabéu, wo Mbappé die Aufregung dessen erleben wird, was in der nächsten Saison sein Stadion sein könnte.

“Als großer Profi ist es normal, dass er jetzt darüber nachdenkt, aber sicherlich möchte Mbappé einen Qualitätssprung in seiner Karriere machen und zum besten Verein der Geschichte, Real Madrid, gehen”, schließt Tomás Elías González Benítez.