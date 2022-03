1. Global FX broker Valutrades partners with premium trading signals provider Signal Centre

A Valutrades, fez parceria com a Signal Center para fornecer sinais de trading aos investidores globais da corretora.

LONDON, LONDON, UK, March 10, 2022 /EINPresswire.com/ -- A corretora global de FX e CFD Valutrades tem parceria com o provedor de sinais de trading premium Signal Center

A Valutrades, líder do mercado de trading on-line em câmbio (FX, Forex), Commodities e Index CFDs fez parceria com a Signal Center para fornecer sinais de trading aos investidores globais da corretora.

Esta mudança significa que os clientes da Valutrades, vindos de uma ampla presença global da Ásia até a LATAM, terão acesso à ideias comerciais diárias e profissionais em todas as classes de ativos na ponta dos dedos.

Produzida por uma equipe de analistas experientes, esta nova oferta para os clientes da Valutrades oferece apelos à ação claros, estratégias transparentes, níveis de meta definidos e pontos de entrada/saída recomendados em vários pontos de distribuição, incluindo e-mail, MT4/5 EA, Telegram e site, para que os traders com uma conta Valutrades possam encontrar e fazer novas operações com maior facilidade, rapidez e confiança.

Graeme Watkins CEO da Valutrades diz: “A Valutrades estava procurando um parceiro respeitável que pudesse fornecer ideias de trading envolventes e instigantes para os nossos clientes globais como uma forma de promover uma maior discussão sobre ideias de trading e engajamento contínuo entre nossa valiosa base de clientes. Um teste do produto Signal Stream da Signal Center provou fornecer os sinais profissionais e o envolvimento que estávamos procurando e se tornará uma ferramenta de trading popular entre nossos clientes.

A Valutrades é a corretora mais recente a integrar os produtos da Signal Centre após a aquisição pela Acuity Trading em 2021; aproveitando a tecnologia aprimorada de IA, design, vários idiomas e canais de entrega, incluindo MT4/5, e-mail e Telegram.

Andrew Lane, CEO da Acuity Trading comenta,

“Valutrades é um nome reconhecido no mercado de forex trading, oferecendo uma experiência de trading transparente e serviço personalizado aos seus clientes em seis continentes. Autorizado e regulamentado pela Autoridade de Conduta Financeira, o Signal Center está bem alinhado com os valores da Valutrades. Estamos ansiosos para ajudar a Valutrades a estender a oferta com mais ativos e canais de entrega mais inovadores.”

Sobre a Valutrades

A Valutrades foi criada em 2012 com o objetivo de se tornar um líder do mercado de trading on-line em câmbio (FX, Forex), Commodities e CFDs de Índices. A Valutrades emgloba as finanças tradicionais do coração da cidade de Londres e as combina com o pensamento tecnológico moderno para se estabelecer como uma empresa líder em tecnologia financeira.

Sobre a Acuity Trading

A Acuity Trading revolucionou a experiência de trading on-line para milhões de investidores com a introdução de notícias visuais e ferramentas de sentimento em 2013. Hoje, a Acuity continua a liderar o mercado de fintech com dados alternativos geradores de alfa e ferramentas de trading altamente envolventes usando o que há de mais recente em pesquisa de IA e tecnologia. A equipe de acadêmicos, cientistas, notícias e profissionais de mercado da Acuity se dedica a fornecer produtos de dados altamente eficazes que agregam valor aos investidores de todos os níveis e experiências. As opções de entrega flexíveis incluem APIs, MT/5, widgets plug e play, e serviços de automação de terceiros.

Para mais informações ou para solicitar uma demonstração, visite www.acuitytrading.com ou entre em contato:

Nikki Carpenter

E-mail: nikki.carpenter@acuitytrading.com

Telefone: +44 (0) 7786 513757

