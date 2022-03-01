纽约州检察长詹乐霞呼吁国家气象局 完 善恶劣天气警告的语言无障碍服务

州检察长詹乐霞引用飓风艾达的致命后果，推动完善紧急警报系统中的语言无障碍服务

纽约 – 纽约州检察长詹乐霞 (Letitia James) 致信美国商务部长 Gina Raimondo 和国家气象局代理主任 Mary C. Erickson，呼吁扩展恶劣天气警报的语言无障碍服务。目前，国家气象局 (NWS) 在恶劣天气事件之前发布的警告除了英语和西班牙语外，没有提供任何其他语言的版本。在 2021 年 9 月飓风艾达席卷纽约之前，国家气象局仅以英语和西班牙语向纽约人发出风暴即将到来的警报。风暴在纽约造成 18 人死亡，其中大多数人是亚裔，以及不会说英语或西班牙语的居民或英语或西班牙语水平有限的居民。

“语言绝不应该成为传播生命攸关信息的障碍，” 州检察长詹乐霞说。“国家气象局必须与其他机构合作，确保所有移民社区都能得到有效警告，以了解未来与天气有关的危机并获得平等的生存机会。确保人员生命安全是我们的责任，为此，我们必须在我们的安全协议中提高语言无障碍服务水平。”

2021 年 9 月，飓风艾达肆虐美国东北部，横扫纽约市。九个州至少有 91 人死亡，其中纽约州至少有 18 人死于山洪暴发。国家气象局向纽约市所有支持无线紧急警报 (WEA) 功能的手机发送了一系列关于“灾难性”山洪紧急情况的无线紧急警报。这些警报仅以英语和西班牙语发布，但纽约许多移民社区的主要语言并不是英语和西班牙语。

纽约市的人口使用大约 700 种不同的语言和方言。纽约市几乎所有因飓风艾达而丧生的受害者都是来自特立尼达、尼泊尔和中国的移民，他们的主要语言既不是英语也不是西班牙语。鉴于使用英语和西班牙语以外语言的移民数量众多，州检察长詹乐霞敦促国家气象局至少要以英语水平有限的纽约市居民最常用的语言发送警报：中文（繁体和简体）、俄语、法语克里奥尔语、孟加拉语和韩语，以及西班牙语。

商务部发布了关于一些行政命令的指导意见，旨在确保所有人（包括英语水平有限的人）都有机会获得联邦援助计划的支持。2014 年，由于缺乏西班牙语安全警报，西班牙语社区因极端天气事件造成悲惨的生命损失，国家气象局建议应该为非英语警报服务建立更有效的程序，以警告恶劣天气事件。州检察长詹乐霞呼吁国家气象局和商务部迅速提高向所有美国人提供危险天气警告的能力，无论他们说什么语言。

纽约市应急管理机构建立了一个自愿加入的警报系统，称为 NotifyNYC，这些警报有多种语言版本。但是，城市居民必须主动注册他们的手机号码和/或电子邮件地址才能接收此类警报。目前没有迹象表明移民社区的大多数居民都已注册接收任何此类警报。

“飓风艾达摧毁了东海岸、纽约州和皇后区社区。由于人们失去了家园、汽车和物质财产，皇后区遭受了巨大的财产损失，” 国会议员 孟昭文 (Grace Meng) 说。“最糟糕的是，我们的纽约社区在飓风造成的山洪暴发中失去了 18 条生命。不幸的是，恶劣天气警报没有以英语和西班牙语以外的语言提供，这使我所在地区和城市的许多人没有意识到山洪暴发的紧迫性。过去，我们在纽约市的其他地区看到了这些变化，但令人遗憾的是，为了让纽约市的非英语社区能够获得关键天气状况更新的信息，仍然需要付出生命的代价才能实现。我赞赏州检察长詹乐霞承诺确保英语水平有限的人可以使用我们州的服务，我支持她向国家气象局提出的要求，以完善恶劣天气警告的语言无障碍服务。”

“天气紧急情况无论对于说哪种语言的人都是生死攸关的问题，但如果没有包容性的语言无障碍系统，国家气象局就有可能将移民社区置于更大的危险之中，” 州参议员 刘醇逸 (John Liu) 说。“在恶劣天气事件期间，及时向每个社区提供重要的救生信息是当务之急，州检察长詹乐霞呼吁关注此事是正确的。”

“纽约是世界上人口最多样化的地区之一，所有纽约人都能获得紧急广播和警报，尤其是在极端天气事件期间，这一点很重要，” 州众议员 金兑锡 (Ron Kim) 说。“我感谢州检察长詹乐霞对提高移民社区语言无障碍服务的立场。”

“州检察长詹乐霞在信中谈到了我长期以来一直强调的一个问题。语言翻译不仅仅是一个是否方便的问题；针对不同文化提供无障碍的译后信息对于 亚裔美国人和太平洋岛居民 和移民社区的安全至关重要，” 州众议员 牛毓琳 (Yuh-Line Niou) 说。“我长期以来一直在为扩大纽约州的翻译服务而奋斗，并全心全意地支持州检察长詹乐霞呼吁联邦政府效仿我们的要求。下一场风暴随时可能到来，我们不能让更多的生命因为语言沟通障碍而丧生。语言翻译有助于确保 亚裔美国人和太平洋岛居民 社区得到政府的包容、尊重、保护和适当服务。这是迈向公平的关键一步。”

“在紧急情况下，语言沟通问题就是非英语社区的生存问题。想象一下，您看到手机发出的警报，警告您即将发生危险，但您只看到一串难以理解的字母，” 市议员 黄茱莉 (Julie Won) 说。“这是去年夏天飓风艾达来临时伍德赛德、桑尼赛德、阿斯托利亚和长岛市许多人的真实反应。州检察长詹乐霞呼吁建立更具包容性的紧急警报系统是正确的。虽然我所在的社区已经有一些人失去了生命，但新创建的系统有机会避免下一场大风暴导致死亡人数上升。”

“去年，我所在的地区遭到了破坏，飓风艾达袭击并夺走了住在地下室公寓的三个人的生命，” 市议员 黄敏仪 (Sandra Ung) 说。 “在这样大多数居民英语水平有限的地区，如果我们要挽救生命，就必须要以多种语言发送恶劣天气警报。我与州检察长詹乐霞站在一起，并敦促国家气象局确保将这些警报翻译成纽约人最常用的语言。”

“皇后区是世界上最多元化的行政区，拥有大约 120 万名 亚裔美国人和太平洋岛居民 社区成员，但我们并没有采取措施以确保每个纽约人都能及时收到有关天气紧急情况的警告，这是不可想象的，” 市议员 李琳达 (Linda Lee) 说。“我们无法承受飓风艾达的重演，它夺走的生命大多是不以英语为主要语言的社区居民。纽约是一个拥有不同背景和文化的移民城市，我们必须竭尽全力倡导我们所有社区的福祉。”

亚美联盟行政总监 Jo-Ann Yoo 说：“亚裔美国人是纽约增长最快的人口，但我们社区在语言无障碍方面仍然没有任何重大进展。”“去年，由于许多人无法理解所发出的警告，飓风艾达对我们的社区造成了毁灭性的影响。我们不能再犯同样的错误。我们感谢州检察长詹乐霞呼吁提高国家气象局关于恶劣天气警告的语言无障碍服务。这是一个生命攸关的问题。”

亚洲人平等会 (AAFE) 共同总监 Jennifer Sun 和 Thomas Yu 表示：“如果弱势社区未能收到天气警报并没有时间为危及生命的风暴做准备，就会造成可怕的后果，飓风艾达就提供了这样的毁灭性证据。”“我们感谢州检察长詹乐霞倡导在恶劣天气情况下提高语言无障碍服务，并敦促联邦政府迅速采取行动扩大语言无障碍服务。我们移民社区中许多家庭的生活都依赖于它。”

“我们支持纽约司法部长致国家气象局的信函，呼吁将紧急天气警报翻译成亚洲语言，” 亚太裔投票协会 (AALDEF) 总监 Margaret Fung 说。“语言援助对于纽约多元化的移民社区至关重要。1992 年，亚裔美国人法律辩护和教育基金倡导扩大对纽约市英语能力有限的亚裔美国人选民的语言援助。在《投票权法案》第 203 条规定的三年后，纽约市的亚裔美国人选民登记和投票率稳步上升，这在很大程度上归功于说中文、韩语和孟加拉语人口的选票和援助。国家气象局可以通过在其紧急警报系统中扩大语言援助来挽救生命，我们敦促国家气象局立即采取行动，使所有纽约人都能读懂紧急警报，无论他们的英语水平如何。”

“飓风艾达造成的破坏表明，纽约市的亚裔美国人和太平洋岛居民 和移民社区在极端天气事件中特别脆弱，” 亚裔儿童与家庭联盟 (CACF) 共同总监 Anita Gundanna和 Vanessa Leung 说。“造成这种情况的原因很复杂，包括不熟悉暴风雪和飓风，以及缺乏以他们的母语提供的清晰、及时的指导。我们完全支持州检察长詹乐霞呼吁以社区语言发布天气警报，并将这一举措视为确保移民社区在自然灾害期间不再落后的关键第一步。随着纽约的 亚裔美国人和太平洋岛居民 社区不断发展壮大，我们的州政府必须认识到，提高语言无障碍服务和改进通信系统是一项能够让纽约变得更安全的关键项目。”

纽约移民联盟 (NYIC) 总监 Murad Awawdeh说：“我们的政府有责任保护和供养所有居民，无论他们的母语是什么。”“由于未能以英语和西班牙语以外的语言提供紧急天气警报，数百万纽约人可能会遭受本可以预防的伤害或死亡。最近飓风艾达造成的严重破坏证明了这一点。将一些纽约人排除在重要的救生警报之外，就是在最基本的层面上辜负了他们。我们赞赏州检察长詹乐霞呼吁为恶劣天气警报提供更广泛的语言无障碍服务，这将会拯救受到日益严重的自然灾害威胁的数百万人的生命。此外，她在行动呼吁中强调要为纽约移民提供针对所有关键国家服务的多种语言服务。通过消除基本资源中的这些重大语言障碍，我们离确保一个公平的纽约州更近了一步。”

“KAFSC 敦促国家气象局立即采取行动，解决英语水平有限的纽约市居民最常用的语言：中文（繁体和简体）、俄语、法语克里奥尔语、孟加拉语和韩语，以及西班牙语，” 韩美家庭支持中心 (KAFSC) 总监 Jeehae Fischer说。“以多种语言提供严重警报警告符合社区的最大利益，以便我们的整个城市可以共同了解并确保这些弱势群体有能力在恶劣天气事件期间收到警报警告。我们需要一起做出进一步的努力，以确保每个人都能收到以他们所说的语言发出的严重警报警告。”

此事由助理司法部长 Mihir Desai 和 Max Shterngel 以及环境科学家 D Pei Wu 和 Joseph E. Hass，在副局长Monica Wagner的监督下处理。环境保护局由 Lemuel M. Srolovic 领导。环境保护局是社会正义司的一部分，该司由首席副检察长 Meghan Faux 领导，并由第一副检察长 Jennifer Levy 监督。

###