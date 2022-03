King Levi & Isis Brumo levam as histórias da moda moçambicana para o mundo

As personalidades da moda moçambicana King Levi e Isis Brumo juntam-se à família de Tanqueray. As personalidades da moda moçambicana King Levi e Isis Brumo juntam-se à família de Tanqueray. As personalidades da moda moçambicana King Levi e Isis Brumo juntam-se à família de Tanqueray.

As personalidades da moda moçambicana King Levi e Isis Brumo juntam-se à família de Tanqueray

África sempre foi um lugar de grande estilo e presença, e cultivamos gostos exigentes para todas as coisas aspiracionais.” — King Levi

MAPUTO, MOZAMBIQUE, March 1, 2022 / EINPresswire.com / -- O Fashion Influencer e empresário King Levi, vulgo King Levi Dapper, tornou-se no primeiro moçambicano a integrar o elenco de grandes talentos contratados pela marca de Gin Premium Tanqueray. Ele junta-se a nomes como a lenda do hip-hop Snoop Dogg, o actor multipremiado Stanley Tucci, o Chef de celebridades sul-africano e personalidade da mídia Lorna Maseko, a ugandense “It Girl”, e a atriz e entusiasta da moda Lucy Smize, todos eles colaboraram com Tanqueray.O evento de autógrafos teve lugar no Polana Serena Hotel, Maputo, onde os convidados foram recebidos pelo conhecido saxofonista Deyanira (@punksax_official) e o DJ Tay (@djtaymoz), num cenário com curadoria e estilo de Tanqueray.“É uma honra incrível e estou feliz por ser reconhecido pela minha contribuição para a estética e negócios da moda moçambicana. África sempre foi um lugar de grande estilo e presença, e cultivamos gostos exigentes para todas as coisas aspiracionais. África é o futuro de muitas maneiras e para Tanqueray reconhecer isso, demonstra uma grande visão”, disse King Levi.O influenciador de moda King Levi, é uma das celebridades mais proeminentes de Moçambique. Foi nomeado Influenciador de Moda Internacional do ano, no Gana e é conhecido por misturar cores ousadamente em seus estilos retrô modernos, aos quais ele se refere como “Estilo Dapper”. Ele também é o fundador e CEO de sua própria linha de sapatos para homens, a Vicious Shoes.De um começo originalmente modesto, King Levi também criou o que é agora o maior desfile de moda em Moçambique, um evento de vários dias que apresenta uma coleção de designers locais e internacionais de primeira linha. Como influenciador, sob o nome de “King Levi Dapper”, ele cultivou várias parcerias globais, incluindo designers da Nigéria, Brasil, EUA, França, Gana, Argélia, Quênia e África do Sul.“King Levi combina com todos os pontos de paixão de Tanqueray: ele é elegante e sofisticado, fá-lo sem esforço e de uma maneira simplesmente inspiradora. Como empresário, ele valoriza o trabalho duro e comemora suas conquistas, que foram tantas. King Levi realmente incorpora o futuro do estilo africano e estamos muito satisfeitos em recebê-lo na família Tanqueray”, disse Adrian de Wet, Gerente de Marca de Categoria da Diageo – Parceiro & Mercados Emergentes.Também se junta à família Mozambique Tanqueray Isis Brumo, uma blogueira e designer de moda baseada em Maputo. Criando vestidos lindos, seu estilo está na vanguarda da moda moçambicana, apresentando uma estética clássica e sofisticada, mas moderna à moda pan-africana, juntamente com uma herança cultural definitiva.“Compreender as necessidades e o estilo de vida da mulher africana moderna sempre foi o centro do meu crescimento e jornada na indústria da moda. As mulheres africanas nos negócios têm uma maneira de se conectar e construir grandes coisas. Somos fortes, determinadas, lindas e adoramos comemorar. Estou animada por colaborar com a Tanqueray - eles têm grandes valores e uma maneira única de ver o mundo”, disse Isis Brumo.FIM