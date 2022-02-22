الإمارات تستضيف مؤتمر عالمي حول توظيف الابتكار في مجال التصدير والاستثمار لأول مرة
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, February 22, 2022 /EINPresswire.com/ --
His Excellency Dr Thani Al Zeyoudi, UAE Minister of State for Foreign Trade, and deputy chairman of ECI’s board of directors, giving the opening speech
His Excellency Dr Thani Al Zeyoudi, UAE Minister of State for Foreign Trade, and deputy chairman of ECI’s board of directors, giving the opening speech
استضافت شركة الاتحاد الائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤتمر نادي براغ التابع لاتحاد بيرن وهي منظمة دولية تضم شركات حماية ائتمان الصادرات والتأمين ضد المخاطر السياسية الرائدة. وقد جمع الحدث الذي أقيم في دبي كبار المسؤولين من الدول أعضاء اتحاد بيرن. لمناقشة استراتيجيات الابتكار والنمو الموجهة للتصدير، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي تلعبه وكالات ائتمان الصادرات في تسهيل حركة التجارة والترويج لها.
ويُعتبر المؤتمر أحد أكثر الفعاليات تأثيرًا فيما يتعلق بحماية الائتمان التجاري، ويوفر منصة مثالية لأعضاء اتحاد بيرن للتواصل وتعزيز روابطهم واستئناف الحوارات حول القضايا المهمة التي تؤثر على التجارة والاستثمار، في أعقاب الاضطرابات التي يسببها الوباء في جميع أنحاء العالم.
وتعليقا على الموضوع، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد الائتمان الصادرات: "في عالمنا اليوم، لا تزال الشركات تواجه المزيد من التحديات التي تتطلب تعاوناً أكبر بين البلدان ووكالات ائتمان التصدير الخاصة بها. وفي هذا السياق، يعتبر مؤتمر نادي براغ التابع لاتحاد بيرن منصة محفزة في رسم مستقبل قطاع الأعمال وضمان تبني الابتكار في مجال التصدير. لذلك، يسعدنا أن نستضيف هذا الحدث المهم في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي من شأنه أن يمهد الطريق لعصر جديد من التجارة الدولية والازدهار الاقتصادي."
من جانبها، قالت ميكال رون، رئيس اتحاد بيرن: "أصبح الارتباط الوثيق بين وكالات ائتمان الصادرات أمراً مهماً للغاية في أعقاب الوضع الاقتصادي الحالي، الذي تأثر بشكل كبير وغير متوقع. وإن تعاوننا وعملنا معاً هو مفتاح التغلب على هذه التحديات غير المسبوقة في التجارة العالمية. بالإضافة إلى الشراكة مع أحد أعضائنا الأصغر سنًا، وهو شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، يسعدنا عقد مؤتمر نادي براغ الذي يُعقد كل سنتين، في الإمارات العربية المتحدة هذا العام والذي يمثل خطوة مهمة في تعزيز قطاع حماية الائتمان التجاري في جميع أنحاء العالم."
وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "يعد تنظيم مؤتمر نادي براغ إنجازًا كبيرًا يتماشى مع مهمتنا لتعزيز التجارة غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتنويع الاقتصاد الوطني. من خلال المشاركة النشطة والمناقشة الديناميكية بين أصحاب المصلحة، سيكون لهذا التجمع تأثير بعيد المدى على صناعة ائتمان الصادرات والتعافي الاقتصادي العالمي. كما يحدث ذلك أيضًا في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى إجراء انتقال سريع نحو الطاقة النظيفة أمرًا بالغ الأهمية. لطالما كانت الإمارات العربية المتحدة رائدة في هذا المجال، وإن الفوز باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في عام 2023 هو اعتراف بدورها الريادي من أجل مستقبل مستدام. لقد عملنا على تعزيز استراتيجية "الحياد المناخي بحلول 2050" لدولة الإمارات من خلال الشراكة مع الجهات الحكومية ووكالات ائتمان الصادرات الأخرى، ونؤمن أن التعاون بين وكالات ائتمان الصادرات في جميع أنحاء العالم يمكن أن يكون له تأثير إيجابي وكبير في هذا التحول الذي تشتد الحاجة إليه."
تأسس نادي براغ في عام 1993 من قبل اتحاد بيرن بتمويل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. وسميت المجموعة على اسم المدينة التي عُقد فيها اجتماعها الأول، واستمرت في التقليد الذي بدأه اتحاد برن، ودعم الأعضاء في تطوير خططهم لائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار واستضافة مناقشات فنية منتظمة، فضلاً عن تسهيل تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء.
وقد تم منح الاتحاد لائتمان الصادرات العضوية الكاملة في اتحاد بيرن، وهو ما يعطيها حق التصويت للترشيح والانتخاب للجان الإدارية لاتحاد ببرن ونادي براغ - المناصب المنتخبة والمتناوبة.
Vince Ang
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