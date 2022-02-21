Дарители Маяку, детскому дому для детей с особыми потребностями в Украине, получат криптовалюту в подарок

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Киев, Киевская область, Украина, February 21, 2022 /EINPresswire.com/ -- До 1 апреля Spectruth будет награждать всех пожертвований Lighthouse Orphanages, бесплатной криптовалютой для членства в метавселенной к Клубу основателей. Миссия Lighthouse Orphanage состоит в том, чтобы содержать, кормить, давать терапию и обучать детей с особыми потребностями; такими как аутизм в Украине и Восточной Европе.

Угрозы российского вторжения, возможно, и не было, но финансовый ущерб нанесен. В результате потенциального конфликта дети-сироты с задержкой развития и аутизмом не могут получить необходимую терапию, образование и уход. Открытие Lighthouse планировалось в конце прошлого года, но было отложено из-за пандемии и потенциального российского конфликта. Первые международные спонсоры Spectruth вместе с некоммерческой организацией Lighthouse сотрудничают и помогают сиротам Украины с особыми потребностями и открывают заведения в Киеве, Львове и Одессе для обслуживания всех 43 миллионов украинцев. Эти детские дома обеспечивают терапию «Золотой стандарт» и станут примером для подражания миру.

Дети с задержкой развития сталкиваются с неопределенным будущим, поскольку они часто остаются в детских домах, плохо оборудованных, и большинство детей остаются без усыновления из-за необходимости дополнительного ухода. Как следствие, им часто не хватает должного образования, приемов самопомощи, наставничества и профессиональных навыков, что продолжается до их взрослой жизни, что приводит к бездомности или хуже.

Однако Lighthouse дает надежду этим детям, предоставляя убежище, здоровое питание, образование, наставничество и терапию. Благодаря Lighthouse эти дети имеют наибольшие возможности стать самодостаточными и продуктивными членами общества, поскольку они получают необходимую терапию с научно доказанными результатами.

Опытный главный терапевт будет обеспечивать терапию для детей и наставлять местных сотрудников, желающих стать зарегистрированными бихевиористами. Зарегистрированные бихевиористы будут иметь лучшие доступные инструменты, поскольку они руководят новейшими научно проверенными методами терапии при обучении детей.
Партнерство со Spectruth обеспечит компьютерное оборудование и обучение, необходимые для детей, умеющих программировать и другие связанные с компьютером профессии.

Миссия Lighthouse содержится в библейском стихе от Матфея 25:40; «И отвечает Царь и скажет им: истинно говорю вам, что вы сделали это наименьшему из братьев моих, то сделали мне». Проще говоря, мы судим о своем собственном характере по тому, как мы относимся к наиболее несчастным.

Быстрая статистика: по данным CDC,
*Около 1 из 6 (17%) детей в возрасте 3–17 лет, по сообщениям родителей, в течение периода исследования 2009–2017 годов были диагностированы пороки развития. Среди них – аутизм, синдром дефицита внимания/гиперактивности, слепота и церебральный паралич.
* Согласно оценкам Сети мониторинга аутизма и отклонений в развитии (ADDM) CDC, примерно у 1 из 44 детей обнаружено расстройство аутического спектра (ASD).
* Сообщается, что РАС встречается во всех расовых, этнических и социально-экономических группах.
*Ср. более чем в 4 раза чаще встречается среди мальчиков, чем среди девочек.

Поскольку миллиарды тратятся на потенциальную войну, мало что остается для проектов, предназначенных для помощи наиболее уязвимым. Lighthouse нуждается в вашей помощи, чтобы выполнить свою миссию. Детские дома ориентированы на детей и будут оставаться открытыми и функционировать независимо от обстоятельств.

Пожалуйста, посетите https://www.spectruth.com и пожертвуйте на вкладке Lighthouse Orphanage или приобретите NFT в OpenSea. До 1 апреля Spectruth будет награждать всех учасников, которые сделают пожертвования для Lighthouse Orphanages, бесплатной криптовалютой для членства в метавселенной к Клубу основателя.

Например, человек, пожертвующий 50 долларов США для Lighthouse Orphanages, получит бесплатное бронзовое членство стоимостью 50 долларов США вместе с сопроводительной криптовалютой. Человек, пожертвующий 500 долларов США для Lighthouse Orphanages, получит бесплатное Золотое членство стоимостью 500 долларов США вместе с сопроводительной криптовалютой.

Поделитесь этим проектом и пожертвуйте, чтобы изменить жизнь этих детей.

Mikail Aslan
Spectruth LLC
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Дарители Маяку, детскому дому для детей с особыми потребностями в Украине, получат криптовалюту в подарок

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