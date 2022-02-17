بنك رأس الخيمة الوطني والاتحاد لائتمان الصادرات يتعاونان لتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, February 18, 2022 /EINPresswire.com/ --
وقعت شركة الاتحاد الائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" لتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل من خلال "بوابة التمويل التجاري الموحدة"، وهي منصة رقمية تساعد الشركات الإماراتية العاملة في قطاع التصدير وإعادة التصدير، في الحصول على التمويل بسهولة ونمو أعمالها على الصعيد العالمي.
ومن خلال هذه المنصة الموحدة، ستمكّن حلول حماية الائتمان التجاري التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات، الشركات من الحصول على قروض مضمونة من بنك رأس الخيمة الوطني بدعم من منصة «مونيموف» التابعة لـ«كريديتي فينتك».
"بوابة التمويل التجاري الموحدة" هي منصة أطلقتها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وتحظى بدعم وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، وتشكّل مثالاً حياً للشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص. وتعتبر هذه المنصة سوقًا لتمويل المستحقات التي تعالج النقص أو محدودية توافر حلول التمويل التجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تبسيط العمليات المعقدة والمستهلكة للوقت.
كما تسهل “بوابة التمويل التجاري الموحدة” التعاون بين المشترين والبائعين والبنك المقرض وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات في عملية رقمية شاملة مع إجراءات موحدة لتحصيل المستحقات من الأطراف المعنية.
وتعمل شركة الاتحاد الائتمان الصادرات على بناء شبكة قوية من البنوك لدعم هذه المبادرة حيث يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني هو البنك التجاري الثالث الذي ينضم إلى هذه المبادرة بعد بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني، مما يؤكد قوة النظام المصرفي الإماراتي الذي يمكنه تلبية الاحتياجات المالية الرئيسية لكافة الشركات.
وبهذه المناسبة، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد الائتمان الصادرات: “يسرنا تسريع وصول المصدرين الإماراتيين إلى التمويل اللازم لنمو أعمالهم من خلال “بوابة التمويل التجاري الموحدة”. وإن هذه المنصة الفريدة، التي تم تطويرها لتعزيز الصادرات غير النفطية في الدولة، تجمع جميع أصحاب المصلحة في منصة موحدة مما يسهل على الشركات الوصول إلى التمويل التجاري. يسعدنا أن نتعاون مع بنك رأس الخيمة الوطني و«كريديتي فينتك» والمضي قدماً في تحقيق هدفنا المتمثل في تعزيز القدرة التنافسية العالمية للشركات الإماراتية بما يتماشى مع رؤية الدولة للخمسين سنة القادمة."
من جانبه، صرّح ديراج كونوار، مدير عام الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني: "نحن سعداء للانضمام إلى بوابة التمويل التجاري الموحّدة والشروع في شراكة استراتيجية مع هيئات كاتحاد ائتمان الصادرات وشركة كريديتي فنتك. نحن على ثقة أن سوق التمويل المدعومة بتغطية إئتمانية قويّة من اتحاد ائتمان الصادرات ستساعد عملاء الخدمات المصرفية للأعمال،
خاصة المصدِّرين، على الاستفادة من عملية رقمية سلسة كاملة. نحن ملتزمون في بنك رأس الخيمة الوطني بدعم رؤية الإمارات العربية المتحدة لتحقيق اقتصاد مستدام وتعزيز مكانة الدولة كمركز أعمال عالمي".
وقال هاشم الحسيني، الرئيس التنفيذي لشركة «كريديتي» والشريك المؤسس لشركة «مونيموف»: " هناك العديد من العقبات التي تواجه الشركات في سعيها لتحقيق النجاح في السوق العالمية، ذلك أنها بحاجة إلى حلول حماية الائتمان التجاري المناسبة. وتعكس "بوابة التمويل التجاري الموحدة" قدرة حكومة دولة الإمارات على استشراف المستقبل في دعم نمو الشركات المحلية. ونحن سعيدون بدعم شركة الاتحاد الائتمان الصادرات وبنك رأس الخيمة الوطني في الحد من المخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركات وتشجيعها على تحقيق النمو والازدهار على الصعيد العالمي."
تركز "بوابة التمويل التجاري الموحدة" على تسهيل وصول الشركات الإماراتية المصدّرة إلى التمويل، وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمتها في الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات العربية المتحدة "مشروع 300 مليار"، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة لتصبح مركزاً صناعياً رائداً بحلول عام 2031.
Vince Ang
New Perspective Media Group
+971 554739253
email us here