专为智能停车、交通及环境监测服务的增强型交互操作特性
TALQ 联盟公布了 2.4.0 版智慧城市协议PISCATAWAY, NJ, USA, February 17, 2022 /EINPresswire.com/ -- TALQ 联盟公布了新版智慧城市协议。智慧城市协议是一个全球性开放API 接口标准，由 TALQ 联盟开发。随着规范 2.4.0 版本的发布，这款软件协议继续演进，环境监测、智能停车及交通等数个新配置文件也加入其中。最新的 TALQ 协议 2.4.0（数据模型和 API 定义）可在 GitHub 上公开免费获取。全部更新旨在增强不同系统间的交互操作性，从而降低做出智慧城市投资决策的难度。
TALQ 已更新了其 GitHub 版本库，向智慧城市社区分享其最新协议版本 2.4.0。新协议版本纳入了由 TALQ 成员公司挑选并优先关注的三个新的配置文件。本次更新向 TALQ 规范加入了环境监测、智能停车及智能交通管理方面的配置文件。
智能出行和智慧城市的可持续发展
在智能监测方面，通过新的配置文件，TALQ 成员公司可针对噪声、大气成分值、风、降水、光照、云、水流、水质、气体燃料及其他数据的监测而构建自己的解决方案模型。规范内的其他现有功能，如微粒物质传感器功能，也通过增加更多参数而进行了改进。因此，最新协议版本 2.4.0 迈出了加强环境保护和提高智慧城市的可持续发展水平的重要一步。
关于新的交通和停车配置文件，最新的 TALQ 协议提供的新功能，不仅能够通过传感器和摄像头监测交通密度和停车场使用率，而且还能够控制与这些指标有关的信息面板。
协议的持续丰富和演进确保了智慧城市服务的所有重要方面均将被涵盖和纳入。通过选择经 TALQ 认证的智慧城市应用，城市可避免与供应商绑定，并确信可实现不同制造商提供的系统之间的交互操作性。
Eva Jubitz
TALQ Consortium
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