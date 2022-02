Interopérabilité améliorée pour la gestion intelligente des parkings, trafic ainsi que la surveillance environnementale

Smart City Profiles in TALQ Protocol Version 2.4.0

PISCATAWAY, NJ, USA, February 17, 2022 / EINPresswire.com / -- Le Consortium TALQ, qui a développé le Protocole Smart City , norme d’interface OpenAPI internationale pour les réseaux d’équipements des villes intelligentes, a publié une nouvelle version du protocole. Avec la publication de la version 2.4.0 de la Spécification, l’évolution du protocole logiciel continue, et plusieurs nouveaux profils, comme la surveillance environnementale ou la gestion intelligente des parkings et du trafic, ont été inclus. La toute dernière version 2.4.0 du protocole TALQ (à la fois le modèle de données et les définitions API) est disponible en accès libre et gratuit sur GitHub. Toutes les mises à jour visent à permettre l’interopérabilité de différents systèmes et, ainsi, à faciliter les investissements dans les villes intelligentes.Le Consortium TALQ a mis à jour son référentiel GitHub pour partager la toute dernière version de protocole 2.4.0 avec la communauté des villes intelligentes. La nouvelle version de protocole inclut trois nouveaux profils de villes intelligentes, qui ont été choisis et privilégiés par les entreprises membres TALQ . Désormais, la Spécification TALQ intègre des profils supplémentaires pour la surveillance environnementale ainsi que la gestion intelligente des parkings et du trafic.Mobilité intelligente et durabilité dans les villes intelligentesConcernant la surveillance environnementale, les nouvelles fonctions de profils permettent aux implémenteurs TALQ de confectionner leurs solutions individuelles en vue de monitorer les nuisances sonores, la pression atmosphérique, le vent, les précipitations, la radioexposition, le débit d’eau, la qualité de l’eau, le gaz, et d’autres mesures. D’autres fonctions existantes au sein de la spécification, telles que la fonction de détection des particules en suspension dans l’atmosphère, ont été améliorées avec l’ajout d’autres propriétés. De cette manière, la toute dernière version de protocole 2.4.0 permet un grand pas en avant dans la protection de l’environnement et la durabilité dans les villes intelligentes.Concernant les nouveaux profils trafic et parking, le tout dernier protocole TALQ offre non seulement de nouvelles fonctions pour surveiller la densité du trafic et l’occupation des parkings au moyen de capteurs et de caméras, mais également des fonctionnalités permettant de commander les panneaux d’information aux usagers.L’enrichissement et l’évolution continus du protocole veillent à ce que tous les aspects importants des services d’une ville intelligente soient couverts et inclus. En choisissant des applications de ville intelligente certifiées TALQ , les villes peuvent éviter l’enfermement dans des systèmes propriétaire (effet « vendor-lock-in ») et être sûres de l’interopérabilité des systèmes de différents fabricants.