Türk Telekom, Telenity’nin Katma Değerli Servis Konsolidasyon Platformu üzerinde SMSC çözümünü devreye aldı Yusuf Kıraç, Teknoloji GMY, Türk Telekom Aydın Kendir, Genel Müdür, Telenity

Telenity, Kısa Mesaj Servis Merkezi çözümünün Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom tarafından devreye alındığını duyurdu.

Türk Telekom olarak, kritik ürünlerin yerlileştirilmesi stratejisi ile yaptığımız yatırımlarla yerli ve millî teknolojilerin gelişimine katkı sağlayarak değer yaratmaya devam edeceğiz.” — Yusuf Kıraç, Teknoloji GMY, Türk Telekom

İSTANBUL, TüRKIYE, February 17, 2022 /EINPresswire.com/ -- Telekom Operatörlerine yenilikçi dijital servisler sunan Telenity, SMSC (Kısa Mesaj Servis Merkezi) çözümünün, Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom tarafından devreye alındığını duyurdu. Söz konusu çözüm, Telenity’nin geliştirmiş olduğu Katma Değerli Servis Konsolidasyon Platformu (Telenity VCP) üzerinde çalışıyor.

Telenity’nin SMSC çözümü, iki farklı data merkezinde coğrafi olarak yedekli ve Türk Telekom'un iş sürekliliği standartlarına uygun testlere tabi tutularak devreye alındı. Telenity ürünü, özellikle kurumsal müşterilerin beklentilerine yanıt vermek üzere, yüksek performanslı mesajlaşma için First Delivery Attempt (ilk denemede iletim) özelliği ile Türk Telekom’un servislerine değer katacak.

Türk Telekom’un yerli ve milli çözümler kullanarak Türk yazılım sektörünü destekleme ve ulusal güvenliği koruma vizyonu doğrultusunda 2003 yılından beri sürdürdüğü Telenity iş birliği, SMSC çözümünün devreye alınmasıyla bir adım daha ileriye taşındı. Telenity Genel Müdürü Aydın Kendir proje konusunda yaptığı değerlendirmede ‘Türk Telekom ile yaklaşık 20 yıldır yoğun çalışmalarımız oldu, grubun ihtiyacı olan çözümleri rakiplerimizden daha üstün özelliklerle ve fiyat performans beklentisinede dikkat ederek devreye aldık. Türk Telekom referansı bize yurtdışında da farklı kapılar açtı. 5G teknolojisinin Türkiye için stratejik olduğu bu dönemde iş birliğimizin daha da artacağına eminim’ dedi.

Konuyla ilgili olarak Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç: ‘Ülkemizin dijital dönüşüm lideri olarak hem millî ürünler geliştiriyor hem de yerli üreticilerle iş geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz. Haberleşme teknolojisinin temelini oluşturan mesajlaşma servisleri için de bu kapsamda yaptığımız çalışmayla kullandığımız altyapımızı yerli mühendislerin geliştirdiği yazılımla daha güçlü hale getirdik. Türk Telekom olarak, kritik ürünlerin yerlileştirilmesi stratejisi ile yaptığımız yatırımlarla yerli ve millî teknolojilerin gelişimine katkı sağlayarak değer yaratmaya devam edeceğiz.’

Proje kapsamında sunulan Telenity Katma Değerli Servis Konsolidasyon Platformu (VCP), sahip olduğu altyapısıyla Türk Telekom’un tüm katma değerli servislerini tek bir platforma taşımasını ve esnek kaynak paylaşım becerileri ile ağ mimarisini tamamen basitleştirmesini sağlıyor. Telenity Katma Değerli Servis Konsolidasyon Platformu, sahip olduğu NFV desteği ile Türk Telekom’un Telco Cloud stratejisine destek verecek nitelikte kuruldu. Böylece Türk Telekom hızlı servisi; ölçeklenebilirlik, esnek lisans modelleri ile azaltılmış yatırım ve işletme giderlerinden faydalanacak.



Telenity Hakkında

Telenity, dünya genelindeki iletişim hizmet sağlayıcıları için son teknoloji çözümler sunan endüstri lideri bir sağlayıcıdır. Telenity, telekom ekosistemlerini dönüştürmek ve ağlarının gerçek gücünü kullanmalarına yardımcı olmak için müşterileriyle birlikte çalışır. Telenity, katma değerli hizmetleri modernleştirip birleştirerek operasyon verimliliği yaratır ve işletim giderlerini azaltır. 5G'nin kabiliyetlerinden sonuna kadar yararlanan Telenity, yeni gelir kalemleri oluşturacak ve abonelerin mobil deneyimini zenginleştirecek yenilikçi dijital hizmetler sağlamak için İş Destek Sistemi sunmaktadır. Telekom ekosisteminin 20 yılı aşkın teknolojik bilgi birikimine sahip, yerleşik ve güvenilir bir teknoloji aktörü olarak Telenity, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak, işlerini geliştirecek ve yeni 5G çağında rekabette bir adım önde olmalarına yardımcı olacak ürünler ve çözümler sunmaktadır.

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