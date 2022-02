Les attaques de la milice houthie contre les civils Yéménites et l'aéroport d'Abha , « crimes de guerre »

Les attaques de la milice houthie contre les civilsYéménites, les aéroports d'Abha et d'Abu Dhabi ,des « crimes de guerre ».

L'avenir du Yémen est complètement sombre et il n'y a aucun rapport international sur les actions inhumaines et sur les crimes terroristes perpétrés par les Houthis".” — Adrian Calamel ,historien et spécialiste du Moyen-Orient

GENèVE , SUISSE , February 13, 2022 / EINPresswire.com / -- Un webinaire intitulé “les attaques des civils de la milice Houthie ,des crimes de guerre contre l’humanité “ a été organisé le 11 février à 18h CET avec des orateurs, des experts et des chercheurs de haut niveau, à savoir le Dr Matthew Robinson, président du centre d'information Euro-Gulf, Mme Adelle Nozarian, chargée de presse au Gold Institute for International Strategy et le professeur Adrian Calamel, historien du Moyen-Orient et spécialiste du terrorisme. Le débat a été animé par M. Basem Al-Absi, militant des droits de l'homme. Les intervenants ont recommandé que les Houthis soient inclus dans les listes du terrorisme mondial.Le soutien iranien que le groupe Houthi reçoit provient de la base navale iranienne dans le détroit d'Ormuz, et le Hezbollah soutient et forme les Houthis.Le retrait des Houthis de la liste américaine du terrorisme mondial est une mesure qui soutient les relations bilatérales avec l'Iran, mais cela a eu un retour choquant. Il faudra des générations pour que la reprise sociale transcende les atrocités infligées au Yémen par le groupe Houthi.Adrian Calamel, chercheur dans le domaine du terrorisme et historien spécialiste du Moyen-Orient a confirmé que les Houthis ont commis de multiples crimes de guerre en bombardant des villes et des civils avec des missiles, considérant cela comme un acte de terrorisme en plus de recruter des enfants, d'arrêter des femmes et d'utiliser la population comme boucliers humains.Le professeur Calamel a décrit la tragédie au Yémen lors d'un organisé par la Coalition yéménite pour les femmes indépendantes avec la participation de neuf organisations yéménites et internationales via la plateforme Zoom et intitulé « L'utilisation par les Houthis de civils comme boucliers humains, l'escalade de la milice militaire et la fin des opportunités de paix", déclarant : "L'avenir du Yémen est complètement sombre et il n'y a aucun rapport international sur les actions inhumaines et sur les crimes terroristes perpétrés par les Houthis".Concernant l'attaque des Houthis contre l'Arabie saoudite, Calamel a déclaré que les Houthis avaient lancé 430 missiles et 850 drones de 2018 jusqu’à aujourd'hui contre le Royaume d'Arabie saoudite et ciblé certaines infrastructures économiques saoudiennes telles que les oléoducs en les considérant comme des opérations terroristes.Il a condamné l'attaque terroriste perpétrée par la milice Houthi soutenue par l'Iran contre l'aéroport international d'Abha, au Royaume d'Arabie saoudite, qui a fait 12 blessés parmi les civils.Concernant le soutien militaire et financier que le groupe Houthi reçoit de l'Iran, il a souligné qu'il passe par le Hezbollah, qui livre des armes depuis la base navale iranienne dans le détroit d'Ormuz et entreprend la formation des Houthis et les aide à s'emparer du territoire.Il a révélé que les Houthis avaient utilisé l'aéroport international de Sanaa pour faire passer en contrebande des armes légères, des missiles et des drones explosifs. Il a évoqué l'étendue de la coordination entre l'Iran et les Houthis, qui travaillent au Yémen pour le compte des Gardiens de la révolution iraniennes et que l'ambassadeur de l’Iran au Yémen, décédé récemment, supervisait le siège de Ma'rib.Parlant des dangers de retirer les Houthis de la liste des terroristes, le Dr Matthew Robinson, directeur du Centre européen d'information du Golfe, a mentionné que le retrait des Houthis de la liste des terroristes par le président américain a eu des contrecoups choquants, soulignant que les récompenser sans avoir à faire des concessions les autonomiseraient et les légitimeraient, ce qui a encouragé leur agression contre la capitale des Émirats arabes unis, Abu Dhabi.Concernant les plans suivis par les milices houthies qu'elles appliquaient pour réprimer les citoyens, Dr Robinson a souligné le fait que ces milices ont établi un système de dénonciation interne comme les Soviétiques travaillaient - les frères sont encouragés à condamner leurs sœurs, leurs enfants et leurs parents.Il a appelé la communauté internationale à cesser de traiter avec le groupe terroriste Houthi et les pays qui les soutiennent.D'autre part, Adelle Nazarian, journaliste au Golden Institute for International Strategy, a déclaré"Les femmes au Yémen ont été soumises à toutes sortes de tortures physiques dans les prisons houthies, en plus des violences verbales, de la dégénérescence morale et du viol"Adele a révélé une statistique publiée l'année dernière, documentant 1 200 violations commises par les rebelles houthis contre les femmes, notamment des crimes de viol, d'enlèvement, de torture et d'emprisonnement.Adelle a ajouté que les Houthis mènent des procès fictifs et emprisonnent un grand nombre de femmes, y compris des militantes, sur de fausses accusations.Concernant les motivations des Houthis pour ces crimes, Mme Nazarian a déclaré que les Houthis imposent la terreur et le contrôle afin de faire taire les dissidents et de réprimer les voix des femmes.

