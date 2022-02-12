الفلبين تسلط الضوء على ثقافة الاستدامة في احتفالات اليوم الوطني في إكسبو 2020 دبي
(L-R) H.E. Ramon Lopez, Minister for Trade and Industry, H.E. Ahmed bin Ali Al Sayegh, Minister of State, H.E. Hjayceelyn Quintana, Philippine Ambassador to the UAE, and H.E. Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister of State for Foreign Trade
(From left to right) Philippine Department of Trade and Industry (PDTI) Assistant Secretary for the Trade Promotions Group and PH Expo 2020 Dubai Alternate Commissioner General Rosvi C. Gaetos, Philippine Consul General to Dubai Honorable Renato Duenas Jr
Filipino performers during the Philippines National Parade at the Avenue of Nations, Expo 2020 Dubai
Cultural performance at the Philippines National Day Opening Ceremony at the Al Wasl Plaza, Expo 2020 Dubai
أعادت الفلبين إلى الحياة قصة 4000 عام في سعيها لتسليط الضوء على ثقافة الاستدامة في إكسبو 2020 دبي، الذي شهد أحد أروع احتفالات اليوم الوطني حتى الآن.
فمن حفل رفع العلم في جناح الفلبين وساحة الوصل، إلى حفل التتويج الرائع في حديقة اليوبيل، أكدت الفلبين على أهمية الحفاظ على تاريخها الثقافي الغني وإعادة سرده عبر الفن المرئي والموسيقى الغامرة وعروض فنية مؤثرة.
بابتسامات مبهجة ومشاعر متفائلة، ملأت الفلبين شوارع إكسبو 2020 دبي طوال اليوم بالاحتفالات الثقافية الملونة والمليئة بالمرح التي شهدها الآلاف من الفلبينيين الذين أتوا من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الآلاف من زوار إكسبو في 11 فبراير.
وأكدت روسفي جايتوس الوزيرة المساعدة في وزارة التجارة والصناعة الفلبينية والمفوض العام المناوب للجناح الفلبيني في «إكسبو 2020 دبي» أن الحدث الذي استمر يوماً واحداً لم يشهد إقبالاً كبيراً فحسب، لكنه استحوذ أيضاً على قلوب زوار إكسبو 2020 من جميع أنحاء العالم.
وأضافت: "إنه لمن دواعي سروري أن نرى زملائنا الفلبينيين يتوافدون من جميع أنحاء الإمارات السبع إلى دبي للاحتفال بهذه المناسبة التي تمثل فخر بأمتنا. ومن المذهل أننا شهدنا تفاعل الجماهير العالمية لمعرض إكسبو مع جميع الأحداث والعروض التقديمية المثيرة في احتفالاتنا".
تم رفع العلم الفلبيني مرتين، وذلك في كل من جناح الفلبين وقبة الوصل في اليوم الوطني للفلبين، حيث غنى العديد من الفلبينيين النشيد الوطني بفخر في أكبر شاشة عرض في العالم بزاوية 360 درجة. كما تلونت ساحة الوصل بألوان علم الفلبين في عرض ضوئي خاص مدته خمس دقائق مع تجربة صوتية أخذت الزوار في تجربة لموجات "الروح الفلبينية".
ورحب معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين، بالوفد الفلبيني برئاسة وزيرة التجارة والصناعة الفلبينية ورئيس اللجنة الفلبينية المنظمة لمعرض إكسبو 2020 دبي رامون لوبيز خلال مراسم الافتتاح بعد الظهر.
قيادة الاستدامة الثقافية
ملأت الألوان الزاهية لمسيرات الفلبين والعروض متعددة الثقافات جادة الأمم في إكسبو 2020 دبي. ويعد "موجات الروح الفلبينية" حدث مسائي يحيي ذكرى ماضي الفلبين الغني والمليء بالألوان، وقد جمع نخبة من أفضل المطربين والراقصين وفناني الأداء المسرحي في عرض ترفيهي شامل.
كما أن هذا العرض هو إنتاج أصلي بمحتوى استثنائي تم إنشاؤه لاستكمال جوهر وتصميم جناح الفلبين. وينقل العرض التقديمي أهمية القيم الفلبينية التقليدية للمثابرة والمرونة، بالإضافة إلى الأصول والرؤية المشتركة للمستقبل.
وقد لقي موضوعها المركزي المتمثل في الاستدامة الثقافية إقبالاً جيداً مع حضور كبير في مسرح اليوبيل، حيث انضم الآلاف من الفلبينيين وغيرهم من الجماهير في انسجام تام لدعم إيصال رسالة ثقافة الاستدامة.
وبصرف النظر عن الاحتفالات التي نظمت في 11 فبراير، أعدت اللجنة المنظمة لجناح الفلبين في إكسبو 2020 دبي أيضًا فعاليات لمدة شهر بما في ذلك "ليالي هارانا" الأسبوعية والتي ستغني جميع زوار الجناح طوال عطلات نهاية الأسبوع في فبراير. كما سيشهد مهرجان الطعام الفلبيني "وجبات بانجكوتا"، وهي أطباق شهية من الطراز العالمي مع لمسة جديدة والتي ستتوفر في المطاعم المشاركة المملوكة للفلبين في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي 12 فبراير، يشهد إكسبو 2020 دبي أيضًا نشاطين متتاليين، بما في ذلك "محادثات بانجكوتا: الفلبينيين كأسترونيزيين" التي تستضيفها اللجنة التاريخية الوطنية للفلبين داخل جناح الفلبين. سيقام هذا الحدث جنبًا إلى جنب مع سباق ماراثون بقيادة رابطة المهندسين المعماريين بالتعاون مع نادي الفلبينيين الدولي للرياضيين.
وخلال الأسبوع القادم، ستواصل الفلبين مشاركتها النشطة وتفاعلها مع المستثمرين المحليين وصناع القرار ولا سيما في قطاع الأغذية من خلال المشاركة الرسمية للدولة في معرض جلفود 2022 في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 13 إلى 17 فبراير.
Vince Ang
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