DIDI B CONTINUE DE MARCHER

Le Rappeur, auteur-compositeur-interprète, Didi B est devenu le premier artiste ivoirien à rejoindre le casting international des meilleurs talents signé avec Johnnie Walker. Le Rappeur, auteur-compositeur-interprète, Didi B est devenu le premier artiste ivoirien à rejoindre le casting international des meilleurs talents signé avec Johnnie Walker. Le Rappeur, auteur-compositeur-interprète, Didi B est devenu le premier artiste ivoirien à rejoindre le casting international des meilleurs talents signé avec Johnnie Walker.

Le rappeur rejoint le casting mondial de Johnnie Walker

J'ai beaucoup de nouveaux projets en préparation et j'ai hâte de donner le meilleur de moi-même dans tout ce que j'entreprends.” — Didi B

ABIDJAN, CôTE D'IVOIRE, February 10, 2022 / EINPresswire.com / -- Le Rappeur, auteur-compositeur-interprète, Didi B est devenu le premier artiste ivoirien à rejoindre le casting international des meilleurs talents signé avec Johnnie Walker, aux côtés d'autres grands talents tels que la star nigériane Burna Boy et le producteur Don Jazzy, ainsi que la star de K Pop, CL et la star de Formule 1 Jensen Button, qui ont tous collaboré avec Johnnie Walker."C'est une période passionnante de ma carrière et une étape audacieuse pour moi. J'ai beaucoup de nouveaux projets en préparation et j'ai hâte de donner le meilleur de moi-même dans tout ce que j'entreprends. Je suis dans l'industrie de la musique depuis un certain temps, il est donc important que les choix que je fais reflètent qui je suis en tant que personne et en tant qu'artiste », déclare Didi B, surtout connu pour être membre et leader du groupe de hip-hop ivoirien Kiff No Beat.Artiste de la quatrième génération et fils de l'arrangeur Abou Bassa (qui était chef d’orchestre et musicien au village kiyi)), l'un des MC les plus provocateurs du genre hip hop et Dirty décalé en CDI, Didi a récemment signé avec le label du célèbre rappeur français Booba, 92i Africa, souligne davantage ses références en tant que personne qui repousse les frontières et moteur créatif africain.« Nous voulons applaudir les étapes franchies par Didi dans sa carrière alors qu'il exprime son rôle dans la société, tout en le reconnaissant comme le modèle qu'il est devenu à travers l'Afrique et en CDI en particulier. Il a prouvé que rien ne définit autant votre chemin que le talent et la fidélité à soi-même et à la société. « Nous sommes derrière Didi car il continue à avancer sur de grands projets », déclare Deshnie Govender, Brand Manager Johnnie Walker & IPS Partner Emerging Markets.Se joignent également à la famille Johnnie Walker CDI le mixologue Alexander Quest, la personnalité des médias Paola-Audrey et la rédactrice en chef du Elle Frederique Leininger.Parmi les autres talents qui ont rejoint la famille Johnnie Walker alors que la marque s'implante avec audace dans les régions émergentes d'Afrique, citons l'artiste hip-hop zambien Cleo Ice Queen, le rappeur mozambicain Dygo et la star angolaise Gerilson Insrael.FINNOTES AUX RÉDACTEURSÀ propos de DiageoDiageo est un leader mondial de boissons alcoolisées avec une collection exceptionnelle de marques dans les catégories des liqueurs, de la bière et du vin. Ces marques incluent Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, les whiskies Buchanan's et Windsor, les vodkas Smirnoff, Cîroc et Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray et Guinness.Diageo est une entreprise mondiale et nos produits sont vendus dans plus de 180 pays à travers le monde. La société est cotée à la fois à la Bourse de Londres (DGE) et à la Bourse de New York (DEO). Pour plus d'informations sur Diageo, nos collaborateurs, nos marques et nos performances, rendez-vous sur www.diageo.com . Visitez la ressource mondiale de consommation responsable de Diageo, www.DRINKiQ.com , pour des informations, des initiatives et des moyens de partager les meilleures pratiques.Célébrer la vie, tous les jours, partout.