مختبر علوم الأرض يصبح أول مختبر تحليلي في الإمارات يعمل بالطاقة الشمسية بنسبة 100٪
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, February 9, 2022 /EINPresswire.com/ -- أصبح مختبر اختبار علوم الأرض الإماراتي، وهو أكبر مختبر في الخليج لصناعة البناء والتشييد، والتابع لـ«مجموعة برايم» ومقرها دبي، أول مختبر تحليلي يعمل بالطاقة الشمسية بنسبة 100 في المئة، محققا بذلك إنجاز مهم في عالم مزيج الطاقة النظيفة.
Sharaf DG Energy has completed the installation of 950 solar panels which are now helping Geoscience Testing Lab generate 723,500 kilowatt-hours of electricity annually
وبدعم من شرف دي جي للطاقة، تم تجهيز مختبر اختبار علوم الأرض بـ 950 لوحة شمسية ضوئية يمكنها توليد ما يقارب 723500 كيلووات من الكهرباء سنويًا.
وسيؤدي هذا التحول بتوظيف الطاقة بشكل كامل إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المختبر بمقدار 510 أطنان مترية كل عام، وهو ما يعادل انبعاثات الكربون السنوية لـ 110 سيارات.
ويعكس هذا المشروع التزام مختبر اختبار علوم الأرض تجاه دعم مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتي تهدف إلى توليد 50 في المئة من مزيج توليد الطاقة من مصادر متجددة من أجل تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية.
وتعليقا على الموضوع، قال عبد اللطيف عبد الله علي القرقاوي، رئيس مجلس إدارة «مجموعة برايم»: "يعد قرارنا باستخدام الطاقة النظيفة فقط في مختبر اختبار علوم الأرض أحد أهم المبادرات المؤسسية التي اتخذناها على مر السنين. ومن شأن هذا المشروع أن يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وذلك من خلال الدعم التكنولوجي من شرف دي جي للطاقة وأن يؤكد على التزام مختبر اختبار علوم الأرض بدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق اقتصاد أخضر مستدام."
من جانبها، قالت الدكتورة ماري جين ألفيرو المهدي، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة برايم»: "ينظر مختبر اختبار علوم الأرض إلى استدامة الطاقة كأولوية قصوى الآن وفي المستقبل تماشيا مع التوجه الوطني لتحقيق صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050. يسعدنا أن نتعاون مع شرف دي جي للطاقة في مسعانا لتبني هذا المشروع الأخضر الذي يعمل على تشغيل أدواتنا وآلياتنا باستخدام الطاقة المتجددة من الشمس. ونحن نشجع المؤسسات الأخرى على اتباع هذا المهج من أجل عالمنا والأجيال القادمة ".
وقال نيليش خالخو، الرئيس التنفيذي لشركة شرف دي جي: "نسعى دائمًا إلى دعم أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير حلول مبتكرة للطاقة الخضراء للمؤسسات والمجتمعات السكنية في الدولة. ويعكس هذا المشروع التزامنا بتنمية الطاقة المستدامة وتعزيز الوعي حول كيف يمكن للشركات الاستفادة منها في عملياتها اليومية مع كونها جزءًا من الجهود العالمية للحد من مخاطر تغير المناخ ".
وقال رامكومار سنكاري، المدير المالي لشركة شرف دي جي: "سعيدون بأن نعمل بشكل وثيق مع مختبر علوم الأرض في مشروع الطاقة النظيفة الذي يستفيد من أحد الموارد البيئية الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يمكن أن يفيد استخدام الطاقة الشمسية في المنطقة المزيد من المؤسسات نظرًا لظروفها المناخية الفريدة. ويمكن لهذا التحول إلى الطاقة الشمسية أن يكون خطوة كبيرة لا تساهم في خفض التكاليف التشغيلية فحسب، ولكن أيضًا في حماية البيئة من خلال استخدام مصدر الطاقة المتجددة."
مختبر اختبار علوم الأرض، هو مختبر مستقل مقره دولة الإمارات العربية المتحدة بدأ عملياته في عام 1996. يقدم خدمات عالية الجودة لتشييد المباني وهو لاعب نشط في مجال تحليل مواد البناء، والتحقيقات الجيوتقنية، والخدمات الجيوفيزيائية، والمسوحات الطوبوغرافية. قام المختبر بتوسيع خبرته لتشمل تحليل المنتجات الاستهلاكية وعناصر البيئة أيضًا.
يذكر أن شرف دي جي للطاقة، التي تتعامل مع شركات في العديد من الصناعات، قد نفذت مشاريع للطاقة الشمسية تساعد في تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 14000 طن متري سنويًا في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
Vince Ang
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