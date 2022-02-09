Senate Floor Calendar: Wednesday, February 9, 2022
STATE OF NEW MEXICO FIFTY-FIFTH LEGISLATURE SECOND SESSION, 2022 SENATE CALENDAR 9TH LEGISLATIVE DAY Wednesday, February 9, 2022 Senate Convenes at 11:00 a.m.
ROLL CALL PRAYER PLEDGE OF ALLEGIANCE READING OF THE JOURNAL INTRODUCTION OF LEGISLATION: A. Bills B. Joint Resolutions C. Resolutions D. Joint Memorials E. Memorials MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES MESSAGES FROM THE GOVERNOR REPORTS OF STANDING COMMITTEES ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION: (1) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 35 APPOINTMENT OF TEMPORARY GUARDIANS (DUHIGG/FERRARY) (2) SENATE BILL 2/a JUDICIAL RETIREMENT CHANGES/SFC AMENDED (CERVANTES) (3) SENATE BILL 174 FREIGHT TRAILERS IN RIGHT HAND HWY LANE (MUÑOZ) (4) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 103 WORKFORCE SOLUTIONS STAFF BACKGROUND CHECKS (PADILLA) (5) SENATE BILL 36 CONTRIBUTIONS TO EDUCATIONAL RETIREMENT FUND (STEWART/FIGUEROA) (6) SENATE BILL 172 RETIREES RETURNING TO WORK (MUÑOZ/GARRATT) (7) SENATE FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 48 GEN APPROPRIATIONS AND AUTH EXPENDITURES (MUÑOZ) (8) SENATE BILL 34/a THREAT OF SHOOTING/SJC AMENDED (BRANDT) (9) SENATE JOINT RESOLUTION 10 EXTEND DOWNS AT ABQ LEASE (STEWART) (10) SENATE JOINT MEMORIAL 2 NATIONAL BIODIVERSITY STRATEGY (STEWART) (11) SENATE MEMORIAL 1 PAID FAMILY AND MEDICAL LEAVE TASK FORCE (STEWART)
BUSINESS ON PRESIDENT’S TABLE: (1) SENATE MEMORIAL 4 NM NATIONAL BOARD CERTIFIED TEACHER DAY (JARAMILLO) (2) SENATE MEMORIAL 5 “FOURTH TRIMESTER CARE DAY” (HEMPHILL) (3) SENATE MEMORIAL 8 CERTIFIED ANESTHESIOLOGIST ASSISTANTS WEEK (HICKEY) (4) SENATE MEMORIAL 17 ROBERTO V. ESTRADA, IN HONOR (STEINBORN) (5) SENATE MEMORIAL 19 “NM STATE FIRE FIGHTERS ASSOCIATION DAY” (GRIGGS) (6) SENATE MEMORIAL 21 HECHO & PUBLIC LANDS CONSERVATION COUNCIL (GONZALES) (7) SENATE MEMORIAL 22 “FOURTH TRIMESTER CARE DAY” (HEMPHILL) (8) SENATE MEMORIAL 23 “MISSING AND UNIDENTIFIED PERSONS DAY” (GONZALES) (9) SENATE MEMORIAL 24 “NM FOOD AND FARMS DAY” (CAMPOS)
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