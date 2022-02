Glopal nommée Premier Partner 2022 de Google

PARIS, FRANCE, February 9, 2022 / EINPresswire.com / -- Nous sommes heureux d'annoncer que Glopal a été reconnue comme Google Premier Partner Fournissant une solution complète aux e-commerçants pour vendre à l'international , Glopal permet l’expansion de ceux-ci sur de nouveaux marchés internationaux en proposant des solutions innovantes de marketing, localisation, paiement et de gestion des taxes et des expéditions.Ce mois-ci, Google a récompensé les réalisations des partenaires les plus performants en matière de marketing numérique dans le monde entier en leur accordant le statut de “Premier Partner” dans le cadre du nouveau programme Google Partners.« L'obtention du statut de Premier Partner de Google est un succès majeur pour Glopal qui témoigne du travail et de l'engagement de toute notre équipe internationale », a déclaré Patrick Smarzynski, PDG de Glopal. Il a ajouté : « Google a toujours été et continue d'être un partenaire stratégique essentiel et je suis reconnaissant à toute leur équipe de partenariat pour avoir reconnu nos réalisations dans le soutien de la croissance internationale de nos clients. »Le programme Google Partners a subi d'importants changements pour 2022, notamment la redéfinition de ce que signifie être partenaire Premier Partner” grâce à de nouvelles exigences et de nouveaux avantages proposés afin de soutenir la croissance et la réussite avec Google Ads.« Félicitations à notre Premier Partner, Glopal, qui fait partie des 3 % des partenaires Google les plus performants en France. Ces partenaires se distinguent par leur engagement à développer une expertise-produit, à établir de nouvelles relations avec leurs clients et à aider leurs clients actuels à se développer. Nous sommes impatients de soutenir Glopal, qui aide ses clients à réussir en ligne. »- Davang Shah, directeur principal, Google Ads MarketingGlopal fait partie d'un groupe restreint de Premier Partners du programme Google Partners. Ce programme est destiné aux agences de publicité et aux tiers qui gèrent des comptes Google Ads pour le compte d'autres marques ou entreprises. Sa mission est d’habiliter les entreprises en leur fournissant des outils innovants, des ressources et un soutien pour aider leurs clients à réussir et à se développer en ligne.À propos de GlopalLa solution pour le e-commerce international de Glopal, conçue sur mesure, couvre tous les aspects du commerce électronique, de l'augmentation du trafic multicanal par le biais des annonces et du référencement international, à la gestion des retours., Glopal assiste les e-commerçants dans le marketing, la traduction, le paiement, le calcul des taxes et des droits, l'expédition internationale et les retours internationaux. Cette solution SaaS entièrement automatisée permet aux e-commerçants du monde entier de mener à bien leur stratégie internationale et de faire évoluer leur marque à l'échelle mondiale.