Creatio apresenta a nova versão, 8.0 Atlas, para construir Aplicações e Worflows No-Code com um Grau Máximo de Liberdade

BOSTON, MA, USA, February 8, 2022 / EINPresswire.com / -- Creatio revela hoje o Creatio 8.0 Atlas – a evolução da sua plataforma com as ferramentas de alto nível para capacitar os criadores a construir aplicações empresariais e fluxos de trabalho sem código e com um grau máximo de liberdade. A atualização estará disponível para todos os clientes Creatio hoje e é compatível com versões anteriores. O lançamento da nova versão vai introduzir várias inovações, incluindo um consola No-Code Designer consolidada, um melhorado designer de User Interface (Freedom UI Designer), e uma nova abordagem à construção de aplicações através de componentes.No-Code DesignerNesta nova versão, o Creatio consolida, simplifica e alarga significativamente todas as ferramentas de design de aplicações para a consola unificada No-Code, um módulo onde os utilizadores podem projetar e lançar as suas aplicações sem código. A consola inclui a capacidade de criar e configurar páginas novas e existentes, configurar modelos de dados e direitos de acesso, desenhar fluxos de trabalho e permitir integrações sem código utilizando os serviços SOAP e REST. A consola No-Code também contém a capacidade de aceder a ferramentas de configuração avançadas disponíveis para programadores profissionais. Isto facilita o desenvolvimento colaborativo e a fusão das equipas.Freedom UI DesignerNo Atlas 8.0, o Creatio apresenta um quadro completamente novo para a configuração UI/UX chamado Freedom UI. Capacita os utilizadores a conceber uma interface de qualquer tipo que permita um grau máximo de liberdade sem código. O Freedom UI contém uma biblioteca de vistas, widgets e modelos predefinidos para acelerar o processo de design. A nova versão permite que os utilizadores apliquem diferentes temas e estilos de UI. O Freedom UI é totalmente adaptável a diferentes ecrãs e dispositivos e cumpre os requisitos do WCAG 2.1. Além disso, o Creatio usará o seu poderoso motor de IA para conduzir recomendações aos programadores sem código, sugerindo elementos e estilos para diferentes casos de uso verticais e horizontais baseados num mecanismo de autoaprendizagem.Composable ApproachA componibilidade é outra inovação que será introduzida na nova versão. O Creatio 8.0 permite que os utilizadores utilizem elementos compósitos em cada fase do processo de desenvolvimento sem código. Os diferentes tipos de elementos componíveis podem ser acedidos diretamente a partir da consola. O processo de desenvolvimento No-Code componível permite que os utilizadores criem aplicações e reutilizem componentes aproveitando a abordagem "Blocos de Lego". Isto também inclui a capacidade de utilizar as mais de 750 aplicações, conectores e modelos do Creatio Marketplace, que podem ser implementados com um clique e utilizados no processo de design. Entretanto, a nova versão inclui capacidades de gestão de aplicações melhorada que fornece aos programadores sem código a capacidade de visualizar as instâncias disponíveis, executar operações típicas de implementação e orquestrar aplicações em cada fase do ciclo de vida do desenvolvimento. O Application Hub oferece a possibilidade de organizar o trabalho de diferentes equipas (arquitetos no-code, programadores no-code, programadores profissionais, etc.), ao mesmo tempo que gere processos colaborativos.A versão do Atlas 8.0 será apresentado hoje durante o evento especial da Creatio, Freedom Release. Na primeira parte do espetáculo virtual, os participantes têm a oportunidade de desfrutar de uma discussão sobre o No-Code organizado pelo Head of Citizen Development do Project Management Institute e pelos principais parceiros e executivos de Creatio. A CEO e fundadora da Creatio, Katherine Kostereva, revelará a visão da empresa para o futuro do no-code e dos valores-chave da plataforma Creatio. A parte central do evento irá revelar todas as grandes melhorias e atualizações do Creatio 8.0 Atlas. Finalmente, para a emocionante final do evento, um convidado especial, nomeado para os Grammy, o DJ internacional Paul van Dyk, que irá realizar um special freedom set dedicado ao lançamento da nova versão. A nova versão estará disponível para todos os utilizadores imediatamente após o evento virtual Freedom Release About CreatioCreatio é um fornecedor global de uma plataforma para automatizar fluxos de trabalho da indústria e CRM sem código e com um grau máximo de liberdade. Milhões de fluxos de trabalho são lançados diariamente na nossa plataforma em 100 países por milhares de clientes. O cuidado genuíno com os nossos clientes e parceiros é uma parte determinante do ADN do Creatio.Para mais informações, visite www.creatio.com