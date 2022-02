Creatio prezentuje główne zmiany platformy, Atlas 8.0, do elastycznego tworzenia aplikacji i przepływów pracy no-code

Wydanie Atlas zawiera na nowo opracowane funkcjonalności no-code zgrupowane w trzech głównych innowacjach: No-Code Console, Freedom UI i Composable Approach

BOSTON, MA, USA, February 8, 2022 / EINPresswire.com / -- Creatio prezentuje dziś Creatio 8.0 Atlas - ewolucję swojej platformy z narzędziami nowej generacji, które umożliwiają twórcom elastyczne tworzenie aplikacji dla przedsiębiorstw i automatyzacji przepływów pracy bez konieczności programowania (no-code). Aktualizacja jest dostępna dla wszystkich klientów Creatio i jest kompatybilna z poprzednimi wersjami platformy. Wydanie wprowadza kilka istotnych innowacji, w tym skonsolidowaną konsolę No-Code Console, ulepszone środowisko do swobodnego projektowania UI (Freedom UI) oraz komponentowe podejście do budowania aplikacji.Konsola No-CodeW tym wydaniu Creatio skonsolidowało, uprościło i znacznie rozszerzyło wszystkie narzędzia do projektowania aplikacji w ujednoliconą Konsolę No-Code - moduł, w którym programiści no-code mogą projektować i uruchamiać swoje aplikacje. Konsola zawiera możliwość tworzenia i konfigurowania nowych i istniejących stron, konfigurowania modeli danych i praw dostępu, projektowania przepływów pracy oraz włączania integracji no-code za pomocą usług SOAP i REST. Konsola No-Code zawiera również dostęp do zaawansowanych narzędzi konfiguracyjnych przeznaczonych dla profesjonalnych programistów. Ułatwia to budowę i rozwój mieszanych zespołów.Freedom UIW Atlas 8.0, Creatio wprowadziło zupełnie nowe środowisko dla konfiguracji UI/UX o nazwie Freedom UI. Umożliwia on programistom no-code projektowanie interfejsu dowolnego typu, zapewniając maksymalną elastyczność i swobodę. Freedom UI zawiera bibliotekę predefiniowanych widoków, widżetów i szablonów, które przyspieszają proces projektowania. Nowa wersja pozwala użytkownikom na zastosowanie różnych motywów i stylów UI. Freedom UI jest w pełni przystosowany do różnych ekranów i urządzeń oraz spełnia wymagania WCAG 2.1. Dodatkowo, Creatio będzie wykorzystywać zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji do tworzenia rekomendacji dla programistów no-code, sugerując elementy i style dla różnych przypadków użycia w oparciu o mechanizm samouczenia się.Podejście komponentoweŚrodowisko wykorzystujące komponenty to kolejna nowość, która zostanie wprowadzona w nowej wersji. Creatio 8.0 umożliwia programistom no-code korzystanie z komponentów programistycznych na każdym etapie procesu tworzenia. Dostęp do różnych typów komponentów można uzyskać bezpośrednio z konsoli. Komponentowy, bezkodowy proces tworzenia aplikacji pozwala użytkownikom na tworzenie aplikacji i ponowne wykorzystywanie komponentów w stylu "klocków Lego". Obejmuje to również możliwość korzystania z ponad 750 aplikacji, łączników i szablonów Creatio Marketplace, które można wdrożyć jednym kliknięciem i wykorzystać w procesie projektowania. Jednocześnie, Creatio 8.0 zawiera rozszerzone możliwości zarządzania cyklem życia aplikacji (ALM), które zapewniają programistom no-code możliwość przeglądania dostępnych instancji, wykonywania typowych operacji wdrażania i orkiestracji aplikacji na każdym etapie rozwoju. Portal ALM daje możliwość organizacji pracy różnych zespołów (architektów no-code, programistów no-code, profesjonalnych programistów, itp.), przy jednoczesnym zarządzaniu procesami współpracy i zaproszeniami.Wydanie Atlas 8.0 zostanie zaprezentowane dzisiaj podczas specjalnego wydarzenia Creatio, Freedom Release. W pierwszej części wirtualnego pokazu, uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w inspirującej dyskusji na temat no-code, prowadzonej przez szefa działu Citizen Development Project Management Institute oraz kluczowych partnerów i kierownictwo firmy Creatio. Dyrektor generalna i założycielka Creatio, Katherine Kostereva, przedstawi wizję firmy dotyczącą przyszłości no-code oraz kluczowe wartości platformy Creatio. W głównej części wydarzenia zostaną zaprezentowane wszystkie najważniejsze ulepszenia i aktualizacje Creatio 8.0 Atlas. Wreszcie, na zakończenie imprezy, gość specjalny, nominowany do nagrody Grammy międzynarodowy DJ Paul van Dyk, wykona specjalny set wolnościowy poświęcony premierze. Nowa wersja będzie dostępna dla wszystkich użytkowników natychmiast po wirtualnym pokazie Freedom Release.O CreatioCreatio jest globalnym dostawcą jednej platformy do elastycznej automatyzacji przepływu pracy i low-code CRM. Codziennie na naszej platformie uruchamiane są miliony przepływów pracy w 100 krajach przez tysiące klientów. Prawdziwa troska o naszych klientów i partnerów jest definiującą częścią DNA Creatio.Więcej informacji można znaleźć na stronie www.creatio.com