Creatio présente une version majeure de sa plateforme, 8.0 Atlas, pour créer des applications No-code en totale liberté

BOSTON, MA, USA, February 8, 2022 / EINPresswire.com / -- Creatio dévoile aujourd'hui Creatio 8.0 Atlas – une évolution majeure de sa plateforme au dernier niveau d’outillage pour permettre aux utilisateurs de générer des applications et des workflows d'entreprise no-code avec un degré de liberté total. La mise à jour sera disponible dès aujourd'hui pour tous les clients de Creatio et compatible avec les versions précédentes. La version apporte plusieurs innovations majeures, notamment un designer no-Code unifié, un designer d'interface utilisateur (Freedom UI) et une approche par composants pour la création d'applications.Designer no-codeDans cette version, Creatio consolide, simplifie et étend considérablement tous les outils de conception d'applications en un seul espace no-code centralisé, un module où les développeurs no-code peuvent concevoir et lancer leurs applications. Le designer inclut la possibilité de créer et de configurer des pages nouvelles ou existantes, de configurer des modèles de données et des droits d'accès, de concevoir des workflows et d'activer des intégrations no-code à l'aide des services SOAP et REST. Le designer no-code permet également d'accéder à des outils de configuration avancés disponibles pour les développeurs professionnels. Cela facilite le développement collaboratif pour les équipes.Designer d’UI FreedomAvec Atlas 8.0, Creatio lance un tout nouveau designer pour la configuration UI/UX appelé Freedom. Il permet aux développeurs no-code de concevoir une interface de tout type permettant un degré de liberté maximal. L'interface utilisateur Freedom repose sur une bibliothèque de vues prédéfinies, de widgets et de modèles pour accélérer le processus de conception. La nouvelle version permet aux utilisateurs d'appliquer différents thèmes et styles d'interface utilisateur. L'interface utilisateur Freedom est entièrement adaptable à différents écrans et à tout device et est conforme aux exigences WCAG 2.1. De plus, Creatio utilisera son puissant moteur d'IA pour formuler des recommandations aux développeurs no-code, suggérant des éléments et les styles à utiliser basés sur un mécanisme d'auto-apprentissage.Une approche par composantsL’introduction de composants est une autre innovation de la nouvelle version Creatio 8.0, qui permet aux développeurs no-code de disposer des composants à chaque étape du processus de développement. Les différents types de composants sont accessibles directement depuis le designer. Le processus de développement par composants no-code permet aux utilisateurs d'assembler des applications et de réutiliser des composants en s'appuyant sur l'approche de type "briques Lego". Cela inclut également la possibilité d'utiliser plus de 750 applications, connecteurs et modèles de la Marketplace Creatio, qui peuvent être déployés en un clic et utilisés dans le processus de conception. Par ailleurs, la version inclut des fonctionnalités de Hub applicatif améliorées qui permettent aux développeurs no-code de visualiser les instances disponibles, d'effectuer des opérations de déploiement types et d'orchestrer des applications à chaque étape du cycle de développement. Le Hub applicatif offre la possibilité d'organiser le travail de différentes équipes (architectes no-code, développeurs no-code, développeurs professionnels, etc.), tout en gérant les processus collaboratifs et les invitations.Dans la première partie de l'événement, les participants ont la chance de profiter d'une présentation détonante du Project Management Institute, avec les principaux partenaires et dirigeants de Creatio. La PDG et fondatrice de Creatio, Katherine Kostereva, dévoilera ensuite, la vision de Creatio sur l'avenir du no-code et les valeurs clés de la plateforme Creatio. Lors de l’événement seront présentés toutes les nouveautés et mises à niveau majeures de Creatio 8.0 Atlas.Enfin, pour le final de l'événement, un invité spécial, le DJ international nominé aux Grammy Awards Paul van Dyk, interprétera un mix spécial sur le thème de la liberté dédié à cette nouvelle version. La nouvelle version sera disponible pour tous les utilisateurs immédiatement après le spectacle virtuel Freedom Release.À propos de CreatioCreatio est un éditeur global d'une plateforme d’automatisation des processus métiers, et de CRM no-code offrant un degré de liberté maximal. Des millions de workflows sont exécutés quotidiennement sur sa plateforme dans plus de 100 pays chez des milliers de clients. La véritable attention portée à ses clients et partenaires est un des éléments déterminants de l'ADN de Creatio. Pour plus d'informations, visitez www.creatio.com et www.processfirst.fr son partenaire sur les pays francophones.