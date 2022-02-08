الفلبين تدعو العالم للمشاركة في احتفالاتها باليوم الوطني في 11 فبراير في إكسبو
Philippines invites everyone to wave the Philippine’s flag at the Jubilee Park on Feb 11, 6:30 PM as a culmination of the day-long celebrations with an awe-inspiring cultural and musical presentation titled “Tides of our Soul,” or “Daluyong ng Diwa”
Watch Filipino historians Ambeth Ocampo and Xiao Chua, and Bangkóta curator Marian Pastor Roces speak at the Mangrove Café, Philippines Pavilion this February 12 at 10:00 AM
تدعو الفلبين جميع المقيمين والسياح في دولة الإمارات العربية المتحدة وزوار إكسبو ومواطنيها من جميع أنحاء العالم للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني للفلبين في 11 فبراير في إكسبو 2020 دبي التي تستمر لمدة شهر.
وفيما يلي أبرز الفعاليات:
اليوم الوطني للفلبين: 11 فبراير
يستضيف إكسبو 2020 دبي في 11 فبراير، اليوم الوطني للفلبين حيث سيتم تنظيم عروض ثقافية تضم مواهب وفنانين بارزين. وستشهد الاحتفالات التي تستمر طوال اليوم ملخصا للأعمال الفلبينية، واجتماعًا ثنائيًا بين الفلبين ودولة الإمارات، وجولات في جناحها، وكذلك حفل رفع العلم الرسمي في كل من جناح الفلبين وساحة الوصل تكريما لليوم الوطني للبلاد بحضور وفود من كبار المسؤولين من الفلبين والإمارات.
كما ستقدم الفلبين أيضًا عروضها الملونة والرقصات المبهجة في أداء رائع ومذهل خلال موكب العيد الوطني للفلبين في جادة الأمم في إكسبو. سيستمتع زوار المعرض أيضاً بروح "العيد" الفلبينية المليئة بالمرح عبر العروض المتتالية للفلبينيين المهرة والموهوبين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
من المقرر تجمع الآلاف من الفلبينيين ليوحوا بعلم الفلبين في حديقة اليوبيل في الساعة 6:30 مساءً حيث يتوجون الاحتفالات التي تستمر طوال اليوم بعرض ثقافي وموسيقي مذهل بعنوان "موجة الروح". ومن المقرر فوز عشرة أفراد برحلة إلى الفلبين في بداية العرض الكبير بتذاكر ذهاب وإياب مجانية (دبي - مانيلا - دبي) عبر الخطوط الجوية الفلبينية.
جدول الفعاليات خلال اليوم الوطني للفلبين هو كما يلي:
• 10 صباحاً – 10 ليلاً
مهرجان الطعام لليوم الوطني الفلبيني - جناح الفلبين، إكسبو 2020 دبي (الدعوة عامة ومجانية)
يمكن للجالية الفلبينية الاستمتاع بالوجبات الخفيفة والمشروبات من العلامات التجارية والمؤسسات الغذائية الفلبينية المفضلة لديهم
• 10 صباحاً – 12 ظهراً
فعالية لقطاع الأعمال - فندق كمبينسكي دبي
حدث تجاري رفيع المستوى بقيادة وزارة التجارة والصناعة الفلبينية ويهدف إلى الجمع بين المستثمرين وصناع القرار في مجال الأعمال لمناقشة بيئة الأعمال وفوائد ممارسة الأعمال التجارية في الفلبين، وكذلك لتعزيز فرص التصدير والاستثمار في الفلبين، ولا سيما في قطاعات الزراعة والبنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص والطاقة.
• 12 – 12:15 ظهراً
رفع العلم في العيد الوطني للفلبين - جناح الفلبين، إكسبو 2020 دبي
حدث هام للفلبين في إكسبو 2020 دبي حيث يتم رفع علم الفلبين وغناء النشيد الوطني في البانجوتا.
• 12:45 ظهراً
موكب العيد الوطني للفلبين - جادة الأمم، إكسبو 2020 دبي )الدعوة عامة ومجانية(
يجتمع الفلبينيون الموهوبون في الإمارات العربية المتحدة من قبل النادي الاجتماعي الفلبيني لجلب "المهرجان" الثقافي الفلبيني من خلال استعراض ملون. في جادة الأمم بإكسبو 2020 دبي
• 4:15 مساءً
حفل رسمي - ساحة الوصل، إكسبو 2020 دبي
الاحتفال باليوم الوطني للفلبين في ساحة الوصل بحضور كبار المسؤولين من الإمارات والفلبين
شاهد البث المباشر!
virtualexpodubai.com
@phexpo2020dubai
@rtvmalacanang
virtualexpodubai.com
• 6:45-6:50 مساءً
عرض علم الفلبين - ساحة الوصل، إكسبو 2020 دبي
ستعرض قبة الوصل علم الفلبين لمدة 5 دقائق تقريبًا احتفالًا باليوم الوطني للفلبين.
• 7:30 – 8:30 مساءً
عرض الفلبين الحصري - حديقة اليوبيل، منطقة الاستدامة، إكسبو 2020 دبيرالدعوة عامة
"موجات الروح"
عرض مقدم من قبل اللجنة الفلبينية المنظمة
أضخم عرض للموسيقى والأغاني والرقص خلال اليوم الوطني للفلبين في إكسبو 2020 دبي.
شاهد البث المباشر!
virtualexpodubai.com
@phexpo2020dubai
@rtvmalacanang
virtualexpodubai.com
• 8:45 – 11 ليلاً
أمسية الفلبين - الطابق 9، نادي 2020، منطقة الوصل، إكسبو 2020 دبي
حفل عشاء احتفالاً باليوم الوطني للفلبين، بحضور وفود من الفلبين والإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن ضيوف دوليين وشركاء الفلبين في إكسبو 2020 دبي. منظم من طرف وزارة السياحة الفلبينية ومجلس الترويج السياحي
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حوارات البانجكوتا، الفلبينية لغة أسترونيزية: 12 فبراير
دعت اللجنة التاريخية الوطنية للفلبين المؤرخين الفلبينيين البارزين أمبيث أوكامبو وشياو تشوا، وأمينة جناح الفلبين "البانجكوتا" ماريان باستور روسيس للتحدث في مقهى "المانجروف" بجناح الفلبين لتبادل البيانات العلمية والخبرة والأفكار لتعزيز الرسالة الشاملة للجناح حول ظهور الفلبينيين على مدى آلاف السنين، وذلك يوم 12 فبراير في الساعة 10:00 صباحًا - 12:00 ظهرًا.
تحت عنوان "حوارات البانجكوتا: الفلبينية لغة أسترونيزية"، سيغتنم المتحدثون الثلاثة الفرصة التي قدمتها الذكرى السنوية الخمسمائة للطواف حول العالم من قبل بعثة فرديناند ماجلان، الذي يتزامن مع معرض إكسبو 2020 دبي، لتعميق القصة الفلبينية منذ البدايات الثقافية للفلبينيين منذ حوالي 4000 عام.
ينظم هذا الحدث في إطار تعاون بين اللجنة الفلبينية المنظمة لمشاركة الفلبين في إكسبو 2020 دبي، بقيادة وزارة التجارة والصناعة، واللجنة الوطنية للذكرى الخمسمائة واللجنة التاريخية الوطنية للفلبين.
ألف الأستاذ الفلبيني أمبيث أوكامبو مقالات وكتب عن تاريخ الفلبين لسنوات عديدة. ويشتهر شياو تشوا بجلبه قضايا تاريخية متنوعة إلى وسائل الإعلام الشعبية وغيرها من الأماكن. فيما يتمثل أحدث مشروع ثقافي لماريان باستور روسيس في المتحف الرقمي "21 أي ام" ، وهو متحف جديد للمركز الثقافي في الفلبين.
Vince Ang
New Perspective Media Group
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