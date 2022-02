Millionen von Zuschauern aus aller Welt und ein großes Publikum machen den Super Bowl zum wichtigsten Sportereignis des Jahres

BARQUISIMETO , LARA, VENEZUELA, February 7, 2022 /EINPresswire.com/ -- VENEZUELA - Der neue Artikel des venezolanischen Journalisten Tomás Elías González Benítez analysiert die Vorschau auf den Super Bowl 2022, eine Woche nach dessen Austragung.

Zig Millionen Zuschauer, die auf der ganzen Welt vernetzt sind, und schwindelerregende Umsätze machen den Super Bowl zum meistgesehenen Sportereignis des Jahres.

Welche Teams spielen den Super Bowl 2022?

Der Sieger der National Football Conference, Matthew Staffords Los Angeles Rams, trifft auf das beste Team der American Football Conference, Joe Burrows Cincinnati Bengals.

Wo wird der Super Bowl 2022 gespielt?

Einzelspiel im SoFi-Stadion in Inglewood in Los Angeles, Kalifornien, sowie der Heimat der LA Rams, obwohl es sich um ein neutrales Feld handelt.

“In ihrem Stadion zu spielen, ist ein kleiner Vorteil für die LA Rams”, Tomás Elías González Benítez denkt nach.

Der Weg der Rams zum Super Bowl

Das NFL-Finale vor heimischem Publikum zu spielen, ist das Ziel der LA Rams, seit das SoFi-Stadion als Austragungsort des Super Bowl 56 gilt.

Zwischen Sagen und Tun lag jedoch eine spannende, aber nicht immer einfache Reise.

Nach einer regulären Saison, die bei der National Football Conference hinter den Green Bay Packers, den Tampa Bay Buccaneers und den Dallas Cowboys den vierten Platz belegte, fand das Team von Los Angeles in Einzelausscheidungsspielen den besten Fußball der Saison.

LA Rams - Arizona Cardinals 34-11

Tampa Bay Buccaneers-LA Rams 27-30

LA Rams-San Francisco Buccaneers 20-17

“Das Kunststück war zweifellos die Heimat der Tampa Bay Buccaneers in einem Spiel, das die Hälfte der Zeit dominierte und sie zu 27: 3 führte, sich aber bis zum 27: 27 mit vierzig Sekunden zu spielen erholte”, erklärt Tomás Elías González Benítez.

Genug, um es dem Quarterback Stafford zu ermöglichen, die gewinnende Angriffsaktion mit 30-27 in Tom Bradys letztem Spiel zu finden.

Der Weg der Cincinnati Bengals zum Super Bowl

Las Vegas Raiders, Tennessee Titans y Kansas City Chiefs. Das sind die Opfer der Cincinnati Bengals in den NFL-Playoffs 2021/22.

“Nachdem sie die Raiders in der Wild Card-Runde besiegt hatten, schockierten die Bengals alle, indem sie den Titel der American Football Conference und damit einen Platz im Super Bowl gewannen”, sagt Tomás Elías González Benítez.

Nach der 19:16-Heimniederlage gegen die topgesetzten Tennessee Titans kam das Kunststück, angeführt von Quarterback Joe Burrow, in die Heimat der Kansas City Chiefs von Patrick Mahomes mit einem unglaublichen Comeback, das in der Verlängerung durch das 27:24-Finale bestätigt wurde.

Wer wird laut Tomás Elías González Benítez den Super Bowl 2022 gewinnen?

In jedem Fall wird es eine Überraschung, da sowohl die Los Angeles Rams als auch die Cincinnati Bengals zu Beginn der Saison nicht zu den am meisten gelobten Teams gehörten.

“Nach einer guten regulären Saison, aber für beide Teams auf dem vierten Platz in ihrer jeweiligen Conference abgeschlossen, haben sowohl die LA Rams als auch die Cincinnati Bengals die Qualität des Spiels im wichtigsten Moment der Saison, den Playoffs, gesteigert;

Entscheidend ist der Feldfaktor”, schließt Tomás Elías González Benítez.