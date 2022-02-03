Senate Floor Calendar: Friday, February 4, 2022
STATE OF NEW MEXICO FIFTY-FIFTH LEGISLATURE SECOND SESSION, 2022 SENATE CALENDAR 7TH LEGISLATIVE DAY Friday, February 4, 2022 Senate Convenes at 12:00 noon
ROLL CALL PRAYER PLEDGE OF ALLEGIANCE READING OF THE JOURNAL INTRODUCTION OF LEGISLATION: A. Bills B. Joint Resolutions C. Resolutions D. Joint Memorials E. Memorials MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES MESSAGES FROM THE GOVERNOR REPORTS OF STANDING COMMITTEES ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION: (1) SENATE BILL 41/a/ec COLLEGE RESEARCH PARK & ECON DEV ACT CHANGES/SJC AMENDED (STEWART/CHANDLER) (2) SENATE BILL 1 INCREASING SALARY FOR LICENSED TEACHERS (STEWART/SARIÑANA) (3) SENATE JOINT RESOLUTION 3 APPOINTED APPELLATE JUDGE REQUIREMENTS, CA (CERVANTES) (4) SENATE JOINT MEMORIAL 2 NATIONAL BIODIVERSITY STRATEGY (STEWART) (5) SENATE MEMORIAL 6 STUDY UNIFIED JAIL & PRISON SYSTEM (NEVILLE)
BUSINESS ON PRESIDENT’S TABLE: (1) SENATE MEMORIAL 4 NM NATIONAL BOARD CERTIFIED TEACHER DAY (JARAMILLO) (2) SENATE MEMORIAL 5 “FOURTH TRIMESTER CARE DAY” (HEMPHILL) (3) SENATE MEMORIAL 8 CERTIFIED ANESTHESIOLOGIST ASSISTANTS WEEK (HICKEY) (4) SENATE MEMORIAL 17 ROBERTO V. ESTRADA, IN HONOR (STEINBORN) (5) SENATE MEMORIAL 19 “NM STATE FIRE FIGHTERS ASSOCIATION DAY” (GRIGGS) (6) SENATE MEMORIAL 18 MISSING & MURDERED INDIGENOUS WOMEN (PINTO) (7) SENATE MEMORIAL 21 IN RECOGNITION OF HISPANIC CULTURE (GONZALES)
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