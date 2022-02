Des Eurodéputés appellent à désigner les Houthis comme groupe terroriste qui utilise les civils comme boucliers humains

Des Eurodéputés exigent la désignation des Houthis comme groupe terroriste et les appellent à cesser d'utiliser les civils comme boucliers humains.

On va se battre pour les mettre sur la liste des organisations terroristes. Ils utilisent les civils comme boucliers humains, ce qui est révoltant et inadmissible.” — L'eurodéputé Fulvio Martusciello

BRUSSELS, BRUSSELS, BELGIUM, February 3, 2022 / EINPresswire.com / -- Un webinaire a été organisé mardi 1er février 2022 au parlement européen de 10h à 11h intitulé "Les civils traités comme des boucliers humains. Quel avenir pour le Yémen après l'escalade militaire des Houthis dans la région" par le député Martusciello et le groupe PPE avec la participation de la vice présidente du Parlement européen Pina Picierno, ainsi que les députés Luisa Regimenti, Andrea Caroppo, lucia Vuolo, Gianna Gancia et Richard Charnesky. Le webinaire a été modéré par Valerio Balzano, conseiller à l'UE, qui a fait un petit rappel sur l'histoire du groupe Houthi et leur lien avec le Hezbollah en termes de coaching et de stratégie. La vice-présidente du Parlement européen, Mme Pina Picierno, a souligné le fait que l'UE devrait soutenir les organisations de la société civile et le peuple yéménite dans sa lutte contre le terrorisme mentionnant la persécution des jeunes femmes et des filles par les Houthis et leur ciblage d'enfants par le biais de la procédure d'endoctrinement .Elle a également évoqué l'attaque terroriste de l'aéroport d'Abu Dhabi et les attentats terroristes dont le Royaume d'Arabie saoudite a été témoin au quotidien de la part des Houthis. Elle a ajouté que l'UE soutient les Émirats arabes unis et les accords d'Abraham suite à la visite historique du président d'Israël Herzog aux Émirats Arabes Unis et aussi l'importance de maintenir la paix, la coexistence et la stabilité dans la région.L'UE devrait être un artisan de paix dans la région. L'organisateur du webinaire M. Martusciello, a souligné le fait que les Houthis utilisent des civils comme boucliers humains, ce qui est révoltant et insupportable. Il a évoqué les diverses attaques que les Houthis ont commises au Yémen dans de nombreux endroits comme Marib et Hodeidah. Il a également mentionné les crimes horribles qu'ils ont commis. en brûlant les réfugiés africains et leur discrimination contre les femmes et les minorités ainsi que leurs violations des droits de l'homme envers les journalistes et les militants politiques. Il a conclu que l'UE devrait exiger de toute urgence le classement de la milice Houthi sur la liste des organisations terroristes. La députée Luisa Regimenti a mentionné les crimes que les Houthis ont commis contre les femmes et les filles et la nécessité de soutenir les femmes au Yémen et de mettre fin aux violations des droits humains dans la région. .L'UE devrait protéger les jeunes filles et soutenir l'éducation des jeunes enfants afin d'empêcher les Houthis de radicaliser la jeune génération. Le député Richard Charnesky a évoqué les bonnes relations que l'UE entretient avec les Émirats arabes unis ainsi qu'avec la coalition arabe et donc la solidarité avec le peuple du Yémen en plus du rôle clé de l'Europe dans le maintien de la paix et de la stabilité et le soutien aux pays de la région qui se battent contre la terreur des milices iraniennes. Le webinaire a été conclu par le député Martusciello qui a souligné que l'UE devrait lutter pour placer les Houthis sur la liste des organisations terroristes, ainsi que soutenir le peuple yéménite dans sa lutte contre le terrorisme iranien .L'objectif de ce webinaire est de donner une idée claire sur le conflit au Yémen car malheureusement certains médias européens ont une idée confuse ou erronée sur la guerre au Yémen. Les principaux médias européens décrivent le conflit au Yémen comme un conflit entre une minorité (le groupe Houthi) et des pays majeurs tels que la coalition arabe. En réalité, le groupe Houthi s'est retourné contre l'État et le régime par la force des armes et s'est emparé de l'État et des armes pour tuer des Yéménites, la coalition étant intervenue au Yémen après avoir demandé au gouvernement d'intervenir.Lorsqu'on parle de la guerre au Yémen, les armes appartenant à la coalition sont mentionnées, même si ces armes ont été vendues dans le cadre d'accords légaux entre pays, et que les armes iraniennes sont constamment passées en contrebande au Yémen à des milices qui ont été classées à un moment donné comme groupe terroriste. Il est urgent d'inscrire les Houthis sur la liste des organisations terroristes afin de mettre un terme aux violations des droits de l'homme au Yémen mais aussi au terrorisme dans

Les Eurodéputés évoquent la situation humanitaire au Yémen et les crimes des Houthis .