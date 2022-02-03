Senate Floor Calendar: Thursday, February 3, 2022
STATE OF NEW MEXICO FIFTY-FIFTH LEGISLATURE SECOND SESSION, 2022 SENATE CALENDAR 7TH LEGISLATIVE DAY Thursday, February 3, 2022 Senate Convenes at 11:30 a.m.
ROLL CALL PRAYER PLEDGE OF ALLEGIANCE READING OF THE JOURNAL INTRODUCTION OF LEGISLATION: A. Bills B. Joint Resolutions C. Resolutions D. Joint Memorials E. Memorials MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES MESSAGES FROM THE GOVERNOR REPORTS OF STANDING COMMITTEES ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION: (1) SENATE FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE TAX, BUSINESS AND TRANSPORTATION COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 14/a ENACTING THE CLEAN FUEL STANDARD ACT/SFC AMENDED (STEWART) (2) SENATE FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 6/ec ELECTION SECURITY & ADMINISTRATION (IVEY-SOTO/LOUIS) (3) SENATE BILL 41/a/ec COLLEGE RESEARCH PARK & ECON DEV ACT CHANGES/SJC AMENDED (STEWART/CHANDLER)
BUSINESS ON PRESIDENT’S TABLE: (1) SENATE MEMORIAL 4 NM NATIONAL BOARD CERTIFIED TEACHER DAY (JARAMILLO) (2) SENATE MEMORIAL 5 “FOURTH TRIMESTER CARE DAY” (HEMPHILL) (3) SENATE MEMORIAL 8 CERTIFIED ANESTHESIOLOGIST ASSISTANTS WEEK (HICKEY) (4) SENATE MEMORIAL 17 ROBERTO V. ESTRADA, IN HONOR (STEINBORN) (5) SENATE MEMORIAL 19 “NM STATE FIRE FIGHTERS ASSOCIATION DAY” (GRIGGS)
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