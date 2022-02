ADELANTO, CALIFORNIA, UNITED STATES, February 2, 2022 / EINPresswire.com / -- THE THIRD REPUBLIC OF VIETNAMTHE PROVISIONAL NATIONAL GOVERNMENT OF VIETNAM PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814Cordially InvitedCompatriots, Leaders of Religions, Associations, Media Agencies, Press, Comrades in ArmsTo attend the Inauguration Ceremony of the Hexagon Monument on April 29th, 2022, which is also the day the Communists invaded Saigon, Vietnam 47 years ago, and on the Gala of the Vietnamese Militia Honor Imperial Duke President DAO MINH QUAN as Emperor which will be held on at 2 locations:1- Hexagon Monument2- Sheraton HotelFor the reception to be thorough, guests are kindly requested to contact the Organizing Committee at the following phone number (or email):Lt. General Lam: (403) 831-6672;Major General Ton: (+61) 413-567-537Vietnamese: Brigadier General Huỳnh: (951) 375-6228Email: 3RDREPUBLICOFVIETNAM@GMAIL.COM; VPTT@CPQGVNLT.COMR.S.V.P: Before March 29th, 2022.Honor Support ($5,000+), VIP Guest ($500) or Guest ($150).Remark: Gala attire and we will send or email invitations to you, upon request confirmation.Information: https://www.hexagonmonument.com ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒACHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜIPO Box 2807, Anaheim, CA, 92814Trân Trọng Kính MờiQuý Đồng Bào, Nhân Sĩ, Cựu Quân Nhân QLVNCH, Quý Lãnh Đạo các Tôn Giáo, Hiệp Hội, Cơ Quan Truyền Thông, Báo Chí, các Chiến Hữu,Để Tham dự Lễ Khánh Thành Lục Giác Đài vào ngày 29.04.2022, cũng là ngày Cộng Sản cưỡng chiếm Sài Gòn, Việt Nam cách đây 47 năm, và nhân dịp Dân Quân Việt Nam Tôn Vinh Đức Quốc Công Tổng Thống ĐÀO MINH QUÂN lên ngôi Hoàng Đế, sẽ được tổ chức tại 2 địa điểm:1- Hexagon Monument2- Sheraton HotelĐể việc đón tiếp được chu đáo, quý khách vui lòng liên hệ với Ban Tổ Chức theo số điện thoại (hoặc email) sau:Tr. Tướng Lâm: (403) 831-6672;Th. Tướng Tôn: (+61) 413-567-537Ch. Tướng Huỳnh: (951) 375-6228Email: 3RDREPUBLICOFVIETNAM@GMAIL.COM; VPTT@CPQGVNLT.COMVui lòng phúc đáp trước ngày 29.03.2022Mạnh Thường Quân ($5,000+), Khách Đặc Biệt ($500) hoặc Quý Khách ($150).Lưu Ý: Trang phục dạ tiệc và chúng tôi sẽ gửi Thiệp Mời qua email cho bạn, khi có yêu cầu xác nhận.Thông Tin: https://www.hexagonmonument.com/

REFERENDUM VOTE