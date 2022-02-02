US Route 2 South Hero Near the Sandbar
State of Vermont
Department of Public Safety
Grand Isle Sheriffs Dept
NEW RELEASE – HIGHWAY / TRAFFIC NOTIFICATION
US RT 2 NEAR THE SAND BAR IS CLOSED BOTH WAYS AT THIS TIME DUE TO TRAFFIC CRASH . THE INCIDENT IS EXPECTED TO LAST UNTIL FURTHER NOTICE. THERE DOES NOT APPEAR TO BE ANY INJURIES
UPDATES WILL BE PROVIDED AS APPROPRIATE.
THANK YOU FOR YOUR PATIENCE.
Emergency Communications Dispatcher I
VSP Williston PSAP
2777 St. George Rd
Williston, VT 05495
802-878-7111 / PSAP Fax 802-878-3173