Le CGAP propose un nouveau guide pratique de surveillance du marché pour une meilleure protection des consommateurs

Les services financiers numériques entraînant des risques pour les consommateurs, le guide permettra aux autorités de contrôle de rapidement traiter ses risques

WASHINGTON, D.C., UNITED STATES, February 2, 2022 /EINPresswire.com/ -- Le CGAP (Groupe consultatif d'assistance aux plus pauvres) a lancé aujourd'hui son Market Monitoring Toolkit, une série de guides pratiques pour la surveillance du marché conçue pour permettre aux autorités de contrôle du secteur financier d'améliorer la protection des consommateurs. L’objectif est d’aider ces organismes à identifier, comprendre et assurer le suivi des risques, des comportements et des résultats concernant les consommateurs de produits financiers, dans l’optique de rendre les activités de surveillance plus préventives et plus prospectives. Un enjeu d’autant plus important dans un contexte de mutations rapides où les consommateurs à faibles revenus et mal desservis se voient proposer des services financiers numériques qui les exposent à des risques nouveaux et accrus, comme le montrent les recherches menées par le CGAP.

« Notre objectif est d'aider les autorités de surveillance et de protection des consommateurs de produits financiers à ne pas être uniquement dans la réaction et à aller au-delà de mesures simplement correctives pour atténuer les risques auxquels sont exposés les consommateurs, et dont la nature et l'ampleur évoluent, explique Juan Carlos Izaguirre, qui dirige l'élaboration du Market Monitoring Toolkit au CGAP. La mise en place d’instruments de surveillance du marché leur permet d’identifier très tôt ces risques et d’agir rapidement pour éviter aux consommateurs de subir des préjudices significatifs. »

La surveillance du marché joue un rôle important dans la protection des consommateurs. Elle permet en effet aux autorités de surveillance de se faire une idée précise de l'expérience des consommateurs en matière de services financiers en s’appuyant sur l’analyse des données relatives à l'offre et à la demande au niveau d’un marché dans sa globalité. Elle complète en cela les mesures de contrôle traditionnelles qui se concentrent sur les performances et la conduite des différentes institutions financières.

La boîte à outils du CGAP comprend différents types de procédures de collecte de données et d'analyse, des études de cas provenant d'un large éventail de pays, et des conseils pratiques pour sélectionner et mettre en œuvre les différents instruments. Les organes de surveillance seront ainsi mieux à même de repérer les risques émergents pour les utilisateurs de services financiers, d’évaluer et de contrôler la conformité réglementaire et de suivre l'évolution générale du marché.

« Le Market Monitoring Toolkit peut être utilisé pour obtenir une connaissance précoce des risques que peuvent comporter les services financiers proposés aux consommateurs vulnérables, comme les femmes à faibles revenus vivant en zone rurale ou urbaine, souligne M. Izaguirre. Ces informations procurent des données essentielles sur l'évolution du marché, permettant aux autorités de surveillance financière d'établir des priorités compte tenu de ressources limitées, et de renforcer l'efficience et l'efficacité de leurs activités. »

En outre, la boîte à outils pourra servir à d'autres organismes publics, ainsi qu’aux regroupements de consommateurs, associations du secteur et acteurs du marché qui soutiennent la mise en œuvre d’activités de suivi du marché ou plus généralement l'amélioration de la surveillance des pratiques commerciales.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cgap.org/marketmonitoring

À propos du CGAP

Le CGAP est un groupe de réflexion indépendant dont l’objectif est de donner aux populations pauvres les moyens de saisir des opportunités et de renforcer leur résilience grâce aux services financiers. Nous expérimentons et développons des solutions innovantes par le biais de recherches pratiques et d'une collaboration active avec nos partenaires afin de construire des systèmes financiers responsables et inclusifs qui aident les populations à sortir de la pauvreté et à protéger leurs acquis, tout en faisant progresser les objectifs de développement mondiaux. Hébergé par la Banque mondiale, le CGAP est soutenu par plus de 30 organisations de développement de premier plan qui s'engagent à faire en sorte que les services financiers répondent aux besoins des populations pauvres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://CGAP.org.