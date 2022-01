Dados de mobilidade e inteligência artificial para 103 cidades no Brasil

CITYDATA.ai: Dados de mobilidade e inteligência artificial para Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil CITYDATA.ai: Dados de mobilidade e inteligência artificial para a região metropolitana de São Paulo, Brasil CITYDATA.ai: Dados de mobilidade e inteligência artificial para as 100 maiores cidades no Brasil

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, UNITED STATES, January 28, 2022 / EINPresswire.com / -- A CITYDATA fornece inteligência de mobilidade para agências governamentais, estabelecimentos comerciais, cidades inteligentes e operadoras de mobilidade. A plataforma CITYDATA possui dados de mais de 1.500 cidades ao redor do mundo, sendo 162 na região da América Latina e 103 cidades no Brasil.Nosso trabalho é contar o número de pessoas em cada cidade usando diferentes ferramentas de uso de dados. Sabemos dizer “quantas pessoas existem nas cidades, quais são os seus padrões de movimento e qual é o seu impacto”. Fornecemos soluções de ponta a ponta para nossos clientes, incluindo conjuntos de dados e ações recomendados.A CITYDATA está operando na América Latina há dois anos com amplitude e profundidade em nossos dados diários sobre padrões de mobilidade, focados no objetivo de usar dados para inovação cívica, casos de uso para governo, desenvolvimento econômico, planejamento urbano, resiliência a desastres naturais e saúde pública. Nossa cobertura de dados atualmente abrange Brasil, Argentina, México, Colômbia, Chile, Guatemala, Equador e Costa Rica.“2022 é o ano em que intensificamos nosso foco e esforços de marketing na região LATAM”, disse Apurva 'Apu' Kumar, CEO da CITYDATA.Na tabela a seguir estão as 162 cidades e regiões metropolitanas que atualmente cobrimos na América Latina e as 103 cidades no Brasil, com nossa cobertura de mobilidade de dados para cada cidade em relação à população censitária. Esperamos que a lista cresça para 200 cidades nos próximos meses. Além disso, nossos clientes podem solicitar que novas cidades sejam adicionadas à lista entrando em contato conosco pelo e-mail business@ citydata.ai . Nossa equipe terá prazer em adicionar novas cidades à plataforma como casos de uso para nossos clientes.“Nossos dados estão prontos, nossa plataforma operável, temos compromissos ativos com nossos clientes na América Latina e estamos prontos para escalar.” acrescentou Jardel Martins, Diretor de Produtos da CITYDATA, com sede em Porto Alegre, Brasil.-----Cidade, Estado, País, Cobertura de dadosAnanindeua, Pará,Brasil, 68.01%Anápolis, Goiás,Brasil, 30.84%Aparecida de Goiânia,Goiás,Brasil, 46.13%Aracaju, Sergipe,Brasil, 30.78%Bauru, São Paulo,Brasil, 31.04%Belém, Pará,Brasil, 23.23%Belford Roxo,Rio de Janeiro,Brasil, 22.73%Belo Horizonte,Minas Gerais,Brasil, 38.16%Betim, MinasGerais,Brasil, 23.15%Blumenau, Santa Catarina,Brasil, 30.98%Boa Vista, Roraima,Brasil, 22.41%Brasília, Distrito Federal,Brasil, 37.56%Camaçari, Bahia,Brasil, 30.75%Campina Grande, Paraíba,Brasil, 31.25%Campinas, São Paulo,Brasil, 37.54%Campo Grande, Mato Grosso do Sul,Brasil, 31.17%Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro,Brasil, 22.07%Canoas, Rio Grande do Sul,Brasil, 30.17%Carapicuíba, São Paulo,Brasil, 22.76%Cariacica, Espírito Santo,Brasil, 22.53%Caruaru, Pernambuco,Brasil, 30.61%Cascavel, Paraná,Brasil, 30.84%Caucaia, Ceará,Brasil, 30.76%Caxias do Sul, Rio Grande do Sul,Brasil, 31.07%Contagem, Minas Gerais,Brasil, 23.23%Cuiabá, Mato Grosso,Brasil, 31.27%Curitiba, Paraná,Brasil, 37.32%Diadema, São Paulo,Brasil, 30.71%Duque de Caxias, Rio de Janeiro,Brasil, 22.32%Feira de Santana, Bahia,Brasil, 31.27%Florianópolis, Santa Catarina,Brasil, 37.17%Fortaleza, Ceará,Brasil, 31.23%Franca, São Paulo,Brasil, 30.75%Goiânia, Goiás,Brasil, 31.27%Goianira, Goiás,Brasil, 22.19%Governador Valadares, Minas Gerais,Brasil, 31.10%Gramado, Rio Grande do Sul,Brasil, 31.12%Greater Rio de Janeiro Metro Area, Rio de Janeiro,Brasil, 58.35%Greater Sao Paulo Metro Area, São Paulo,Brasil, 67.57%Guarujá, São Paulo,Brasil, 22.49%Guarulhos, São Paulo,Brasil, 30.69%Itaquaquecetuba, São Paulo,Brasil, 30.81%Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco,Brasil, 31.08%João Pessoa, Paraíba,Brasil, 31.17%Joinville, Santa Catarina,Brasil, 31.03%Juiz de Fora, Minas Gerais,Brasil, 30.48%Jundiaí, São Paulo,Brasil, 30.66%Limeira, São Paulo,Brasil, 30.13%Londrina, Paraná,Brasil, 30.75%Macapá, Amapá,Brasil, 30.11%Maceió, Alagoas,Brasil, 31.26%Manaus, Amazonas,Brasil, 30.76%Maringá, Paraná,Brasil, 30.73%Mauá, São Paulo,Brasil, 22.63%Mogi das Cruzes, São Paulo,Brasil, 22.22%Montes Claros, Minas Gerais,Brasil, 22.90%Mossoró, Rio Grande do Norte,Brasil, 22.41%Natal, Rio Grande do Norte,Brasil, 22.99%Niterói, Rio de Janeiro,Brasil, 30.26%Nova Iguaçu, Rio de Janeiro,Brasil, 23.06%Olinda, Pernambuco,Brasil, 31.16%Osasco, São Paulo,Brasil, 31.11%Palmas, Tocantins,Brasil, 30.56%Paulista, Pernambuco,Brasil, 23.06%Pelotas, Rio Grande do Sul,Brasil, 23.20%Petrolina, Pernambuco,Brasil, 30.50%Petrópolis, Rio de Janeiro,Brasil, 30.15%Piracicaba, São Paulo,Brasil, 30.20%Ponta Grossa, Paraná,Brasil, 31.14%Porto Alegre, Rio Grande do Sul,Brasil, 37.90%Porto Velho, Rondônia,Brasil, 30.38%Praia Grande, São Paulo,Brasil, 23.17%Recife, Pernambuco,Brasil, 37.91%Ribeirão das Neves, Minas Gerais,Brasil, 30.37%Ribeirão Preto, São Paulo,Brasil, 30.13%Rio Branco, Acre,Brasil, 30.58%Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,Brasil, 22.70%Salvador, Bahia,Brasil, 30.81%Santa Maria, Rio Grande do Sul,Brasil, 23.14%Santarém, Paraíba,Brasil, 23.27%Santo André, São Paulo,Brasil, 30.03%Santos, São Paulo,Brasil, 22.17%São Bernardo do Campo, São Paulo,Brasil, 30.34%São Gonçalo, Rio de Janeiro,Brasil, 23.09%São João do Meriti, Rio de Janeiro,Brasil, 30.73%São José do Rio Preto, São Paulo,Brasil, 30.57%São José dos Campos, São Paulo,Brasil, 31.23%São José dos Pinhais, Paraná,Brasil, 22.48%São Luís, Maranhão,Brasil, 30.98%São Paulo, São Paulo,Brasil, 22.18%São Vicente, São Paulo,Brasil, 22.03%Serra, Espírito Santo,Brasil, 30.14%Sorocaba, São Paulo,Brasil, 30.17%Suzano, São Paulo,Brasil, 22.15%Taboão da Serra, São Paulo,Brasil, 30.16%Taubaté, São Paulo,Brasil, 31.24%Teresina, Piauí,Brasil, 30.23%Uberaba, Minas Gerais,Brasil, 30.85%Uberlândia, Minas Gerais,Brasil, 31.03%Várzea Grande, Mato Grosso,Brasil, 22.58%Vila Velha, Espírito Santo,Brasil, 30.50%Vitória da Conquista, Bahia,Brasil, 31.09%Vitória, Espírito Santo,Brasil, 31.27%-----Sobre a CITYDATA:A CITYDATA.ai fornece dados de mobilidade e Inteligência Artificial para 1.500 cidades ao redor do mundo. Na CITYDATA sabemos a resposta para “Quantas pessoas estão na cidade hoje?” e "Quais são seus padrões de movimento?".Oferecemos quatro plataformas de dados como serviço:1. CITYDASH: Dados diários de mobilidade sob demanda para cidades em mais de 60 países.2. CITYCHAT: aplicativo móvel que mantém os cidadãos informados por meio de um chatbot.3. CITYFLOW: Solução de rastreamento de frota para empresas urbanas, de transporte e empresariais.4. CITYWORKS: Ajuda as cidades a gerenciar sua força de trabalho de campo.Fundada em 2020 em San Francisco, Califórnia, a CITYDATA publica diariamente informações de dados precisas e atualizadas que são essenciais para programas de cidades inteligentes, desenvolvimento econômico, planejamento urbano, mobilidade, transporte, turismo, análise de impacto de desastres naturais, sustentabilidade e resiliência.Você pode entrar em contato conosco pelo e-mail business@citydata.ai para que possamos aconselhá-lo sobre dados e casos de uso que possam servir de subsídio para a construção de políticas públicas.-----