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Senate Floor Calendar: Thursday, January 27, 2022

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STATE OF NEW MEXICO FIFTY-FIFTH LEGISLATURE SECOND SESSION, 2022 SENATE CALENDAR 4TH LEGISLATIVE DAY Thursday, January 27, 2022 Senate Convenes at 11:30 a.m.

ROLL CALL PRAYER PLEDGE OF ALLEGIANCE READING OF THE JOURNAL INTRODUCTION OF LEGISLATION:      A. Bills      B. Joint Resolutions      C. Resolutions      D. Joint Memorials      E. Memorials MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES MESSAGES FROM THE GOVERNOR REPORTS OF STANDING COMMITTEES ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS

THIRD READING OF LEGISLATION:

BUSINESS ON PRESIDENT’S TABLE: (1) SENATE MEMORIAL 4      NM NATIONAL BOARD CERTIFIED TEACHER DAY      (JARAMILLO) (2) SENATE MEMORIAL 5      “FOURTH TRIMESTER CARE DAY”      (HEMPHILL) (2) SENATE MEMORIAL 8      CERTIFIED ANESTHESIOLOGIST ASSISTANTS WEEK      (HICKEY)

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