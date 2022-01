La Wellness Tourism Association in partnership con World Wellness Weekend danno il benvenuto ai sette ambasciatori WTA

Anne Dimon, WTA Co-founder & President/CEO Wellness Tourism Association World Wellness Weekend

Vengono nominati 3 esperti di turismo del benessere in Italia: Simone Ciolli, Cinzia Galletto, Giovanna Lorrai; e 4 nel mondo.

Gli ambasciatori del World Wellness Weekend aiuteranno a sostenere la missione della WTA di portare standard, definizioni e chiarezza alla crescente industria del turismo del benessere.” — Anne Dimon, co-fondatrice e presidente - Wellness Tourism Association

TURINO, PIEMONTE, ITALY, January 26, 2022 / EINPresswire.com / -- La Wellness Tourism Association in partnership con il World Wellness Weekend danno il benvenuto ai sette ambasciatori WTAL'Associazione Turismo del Benessere (WTA), nasce come associazione no-profit nel gennaio 2018 e oggi al suo quinto anno di attività, celebra il suo anniversario con la costituzione di una partnership con il World Wellness Weekend. Il movimento(WWW), fondato da Jean-Guy de Gabriac, è al suo quinto anno di attività e viene celebrato in oltre 130 paesi.Grazie a questa nuova partnership, una selezionata lista di ambasciatori WWW provenienti da varie parti del mondo, diventeranno ambasciatori WTA. "Siamo estremamente lieti di collaborare con WWW, un’organizzazione rispettata a livello globale con obiettivi allineati ai nostri", afferma Anne Dimon, co-fondatrice e presidente/CEO di WTA. "Gli ambasciatori del WWW hanno dimostrato tanta passione ed entusiasmo nella partecipazione al WWW tale da renderci sicuri che ci aiuteranno a sostenere anche la missione della Wellness Tourism Association il cui obiettivo è portare standard, definizioni e chiarezza in questo segmento in crescita dell'industria del turismo".Il fondatore di WWW, Jean-Guy de Gabriac, afferma: “Sono entusiasta di entrare in una partnership strategica con WTA per promuovere la vitamina W (benessere) e la vitamina T (turismo). Dopo due anni estremamente impegnativi, Il turismo del benessere accessibile e sostenibile è ora nella mente di tutti, sia a livello locale con soggiorni rivitalizzanti, sia a livello internazionale con ritiri immersivi e coinvolgenti. Il 2022 dovrebbe essere l'anno in cui i professionisti dell'ospitalità, delle terme, del benessere e del turismo possano collaborare attivamente insieme per creare esperienze di crescita personale e pacchetti in grado di riportare il sorriso sui volti di milioni di appassionati di benessere".Ecco l'elenco dei primi Ambasciatori WTA:* SIMONE CIOLLI – Italia Consulente per lo sviluppo delle spa, project manager e formatore nella gestione della strategia del benessere, Simone Ciolli, bolognese fondatore di SC Spa Consulting, opera da trent'anni nei settori dell'estetica, delle spa e del benessere, ricoprendo diversi ruoli per aziende sulla scena cosmetica e termale internazionale. Relatore e speaker congressuale, organizza seminari e corsi di formazione per operatori termali.* CINZIA GALLETTO – Italia Giornalista di stampa turistica con oltre 20 anni di esperienza nella comunicazione di Spa e destinazioni termali internazionali, Cinzia Galletto, torinese, è fondatrice di Blu Communication. È autrice di diversi libri sul tema del viaggio, organizzatrice di eventi, relatrice in convegni e consulente di comunicazione specializzata in destinazioni termali e Spa. E’ Presidente del premio letterario nazionale Travel Stories Award.* GIOVANNA LORRAI – Sardegna Giovanna Lorrai opera nel settore termale dal 2004, come spa manager e spa consultant. In qualità di fondatrice di InEvoSpa in Sardegna, lavora per migliorare l'offerta turistica esistente della Sardegna con attività ed esperienze incentrate sul benessere, oltre a creare una presenza sarda nel settore globale del turismo del benessere.* EDUARDO FINCI – Argentina Da 20 anni presidente dell'Asociacion Americana de Spa di Buenos Aires, Eduardo Finci è anche fondatore e direttore dell'Accademia Wello e dell'American School of Spa. Nel 2020 è stato nominato Ambasciatore Emerito del World Wellness Weekend per l'America Latina.* JEANETTE TAMBAKAU – Malesia Jeanette Tambakau è la co-fondatrice di Jari Jari Spa in Malesia. È membro del consiglio del National Spa Council Malaysia, Presidente ISO Standard Nazionale per l'industria delle terme e del benessere è stata nell'immediato passato presidente dell'Associazione delle terme malesi (AMSPA). Di recente, è stata nominata Professore Aggiunto per la Facoltà di Ospitalità, Turismo e Benessere, Università Malaysia Kelantan.* DIANNA RUAS – Brasile Professionista certificata di Medicina Tradizionale Cinese, Omeopatia e Medicina Macrobiotica, la carriera di Dianna Ruas abbraccia 40 anni di attività. Consulente per lo sviluppo di Spa e Benessere, project manager e formatore in Salute Integrativa, i suoi crediti includono la consulenza per l'ambasciata canadese a Phnom Penh, per il primo Centro di Salute Integrativa in TCM Concept per la Cina e per The Datai Langkawi in Malesia. Ha anche lavorato per Canouan Development a Saint Vincent e Grenadine.* STAVROS MAVRIDIS – Grecia Con sede in Grecia e con una formazione in fisioterapia e scienze dello sport, Stavros Mavridis ha lavorato nel settore dell'ospitalità e del benessere greco negli ultimi 17 anni. Ha collaborato a un rapporto di benchmarking per l'industria termale greca ed è membro del comitato di valutazione dei Greek Hotel Awards.Per ulteriori informazioni o per contattare i nuovi Ambasciatori WTA, vi invitiamo a visitare il sito Web WTA: www.wellnesstourismassociation.org/members-directory Maggiori informazioni su Wellness Tourism Association (WTA): un'associazione globale con membri e partner di oltre 20 paesi, The Wellness Tourism Association è un'organizzazione no-profit registrata negli Stati Uniti e lanciata nel 2018 con la missione di supportare e promuovere la crescita dell'industria del turismo del benessere attraverso il networking, l'istruzione, la ricerca e la comunicazione. I co-fondatori sono Accor Hotels, Canyon Ranch e Travel To Wellness con i membri fondatori Art of Living Retreat Center e l'Ufficio del Turismo del governo di Monaco.Maggiori informazioni su World Wellness Weekend (WWW): in linea con il terzo obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite "Buona salute e benessere per tutti", il WWW è supportato da oltre 60 federazioni professionali internazionali, sei ministri della salute, dello sport e del turismo, # BeActive: Settimana europea dello sport, oltre a 30 sindaci in diversi paesi tra cui Argentina, Brasile, Cipro, Francia, Irlanda, Italia e Canada.Disponibile in 16 lingue, www.wellmap.org consente al pubblico di localizzare su qualsiasi dispositivo oltre 2.300 sedi partecipanti elencate in 133 paesi. Dal 2017, questa "Mappa del benessere mondiale" aiuta gli appassionati di benessere a trovare tutti i professionisti del benessere che offrono in tutto il mondo attività originali, soggiorni, fughe e ritiri.Per maggiori informazioni contattare:Cinzia GallettoBlu Communicationc.galletto@blu-communication.com

SAVE the DATE: il 6° World Wellness Weekend sarà celebrato in 140 paesi il 16-17-18 settembre 2022