Das Podium von Cristina Gutierrez und die Marke von Laia Sanz stechen bei der Dakar 2022 hervor

Der neue Artikel des venezolanischen Journalisten Tomás Elías González Benítez analysiert die Piloten der Dakar 2022. Der Frauensport bricht weiterhin Rekorde und ein neues Beispiel dafür sind die sechzig Frauen, die die Dakar in Saudi-Arabien vertreten.

Vierunddreißig Rennen in der Klassiker-Kategorie, die nach vierundvierzig Ausgaben ein historischer Meilenstein für weibliche Teilnehmer ist.

Dakar 2022: die Ergebnisse der Piloten

Sandra Gómez von Husqvarna gab ihr Debüt in der Motorradkategorie und belegte den 62. Platz.

2021 nahm sie an der Trial-Weltmeisterschaft teil, war sowohl im Trial als auch im Enduro Teil der Frauen-Nationalmannschaft und nahm auch am spanischen Hard-Enduro-Cup teil.

“Bei Sandra Gómez müssen wir ihren Charakter und ihre Stärke hervorheben, wenn es darum geht, alle Hindernisse zu überwinden, die in ihrer Karriere aufgetreten sind”, weist auf Tomás Elías González Benítez hin.

Außerdem war in der Kategorie „Autos“ Beifahrerin Mónica Plaza von Chevrolet vertreten, die zum dritten Mal in Folge in die Fußstapfen ihres Vaters Manuel trat.

Der Cuenca musste sich aus dem Wettbewerb zurückziehen, nachdem das Auto deaktiviert wurde.

Cristina Gutiérrez: ein Wahrzeichen in Spanien

Cristina Gutiérrez ging als Favoritin an den Start und erzielte ein historisches Ergebnis für den spanischen Motorsport.

Mechanische Probleme führten ihn auf den dritten Platz auf dem Podium in der Kategorie T3.

“2021 war sie die erste Spanierin, die eine Etappe gewann, und die zweite in der Geschichte der Rallye Dakar”, rerinnert sich an Tomás Elías González Benítez.

Laia Sanz: ldie Königin der Motorräder, im Auto

Laia Sanz hat sich in der 44-jährigen Geschichte des Rennens zur am besten klassifizierten spanischen Fahrerin in Autos entwickelt.

“Sowohl Laia Sanz als auch Maurizio Gerini sind mit Motorrädern geboren und aufgewachsen und es war schwierig, sie für immer von ihrer ersten Liebe zu trennen”, sagt Tomás Elías González Benítez.

Er hat nie aufgehört, Rennen zu fahren und zu gewinnen: 14 Weltmeistertitel im Trial (und 10 in Europa), 6 im Enduro, 11 in Dakar auf Motorrädern, zusätzlich zu dem, was er derzeit an Bord eines Autos erlebt.

Dreimal in Folge Gewinnerin der Damenwertung, 6mal von 11 im Ziel und als bestes Ergebnis in der Gesamtwertung 9. Platz 2015.

Kurz gesagt, ein Phänomen, vielleicht auch wegen dieses Nachnamens, der an das Idol von Generationen spanischer Jungen, Carlos Sainz Senior, erinnert.

Carlos wollte sie neben sich im Acciona-Sainz-Team der Extreme-E-Meisterschaft haben, und dann hat er sie so hart geschubst, dass sie auf das Auto zugesprungen ist.

100% weibliches Team

In der Kategorie der leichten Prototypen T3, die von spezialisierten Trainern hergestellt wurden, ein Sprungbrett für Teams und ein Vorzimmer für die Autokategorie, trat das „CMR Group Women Dakar Team“ auf, das als erstes mit einem 100% weiblichen Team teilnahm.

Es wurde von dem Piloten Merce Martí und der Co-Pilotin Margot Llobera im Prototyp und den Mechanikern Jessica Nebra, Iona Hernández, Nuria Gaja und Anna Farré, die als Teamleiterin fungiert, gebildet.

“Unsere Mission ist es, die Präsenz von Frauen im härtesten Raid der Welt zu rechtfertigen”, erklärte Martí.

Das Coronavirus, ein Hindernis bei der Dakar

Die Spanierin Sara García, eine Yamaha-Motorradfahrerin, wurde im PCR-Test, der bei der Landung in Dschidda durchgeführt wurde, positiv getestet.

Schließlich konnte García die Dakar laufen und beendete das Rennen auf dem 75. Platz.

“Der höchste Frauenanteil in der Geschichte der Dakar ist ein Symbol für den Fortschritt im Motorsport”, Tomás Elías González Benítez endet.